Jensen Huang: fundador e CEO da Nvidia no Grande Salão do Povo, em Pequim (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h05.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 11h10.
Jensen Huang, fundador da Nvidia, renunciou ao cargo de CEO em 12 de novembro de 2026 após reportagens de que teria se relacionado com uma suposta espiã chinesa e de que teria tido um relacionamento com uma subordinada. Colette Kress assumiu interinamente. Em 23 de novembro, o conselho o reconduziu por unanimidade, após consultar o governo dos EUA, e criou novos mecanismos de governança, enquanto a investigação independente segue em curso.
O fundador da Nvidia, Jensen Huang, voltou ao cargo de CEO da empresa nesta segunda-feira, 23, pouco menos de duas semanas após renunciar. Segundo a Nvidia, o conselho de administração o reconduziu, com efeito imediato, aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho.
A decisão foi unânime e veio depois de uma série de conversas e reuniões com o executivo. De acordo com o comunicado da empresa, o conselho se disse satisfeito com a franqueza de Huang e com sua capacidade de liderar a companhia.
O conselho também afirmou ter ouvido os escalões mais altos do governo dos Estados Unidos antes da decisão e concluiu que o retorno de Huang não representa risco à segurança nacional.
"Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia", disse Harvey C. Jones, presidente do conselho, que segue no posto. Huang afirmou estar honrado em voltar e comandar "uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo".
Colette Kress, diretora financeira que assumiu o comando de forma interina, continua como CFO.
A investigação sobre Huang, conduzida por um comitê formado apenas por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, vai seguir até a conclusão. Segundo a Nvidia, o executivo apoia a apuração e vai colaborar.
A empresa também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação, para supervisionar riscos comerciais e de segurança, e está em busca de um chief compliance officer, cargo novo que vai se reportar ao comitê de governança do conselho.
A Nvidia afirma que vai continuar cooperando com as investigações e consultas do governo americano em andamento.
Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira, 12, dias depois de a empresa anunciar uma investigação interna sobre ele. O anúncio veio após reportagens de que o executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.
Segundo a imprensa americana, Huang teria se relacionado com uma mulher que agências de inteligência dos EUA suspeitam ser espiã a serviço da China. Em mensagem interna aos funcionários, ele admitiu ter sido infiel à esposa.
Na véspera da renúncia, o The New York Times publicou que cinco funcionários da Nvidia relataram um relacionamento de Huang com uma executiva subordinada a ele. No dia em que ele deixou o cargo, as ações da empresa caíram 4%, segundo o Washington Post. Nos oito pregões anteriores, a Nvidia já havia perdido mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado.
Depois da saída, executivos e investidores do Vale do Silício defenderam Huang publicamente, e uma carta aberta pedindo ao conselho que o reconduzisse reuniu mais de 178 mil assinaturas em quatro dias. Parlamentares republicanos chegaram a ameaçar convocá-lo a depor no Congresso.
Em 17 de novembro, Huang disse que seria "uma honra" voltar ao comando caso o conselho o convidasse. Dias depois, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não descartou o retorno do executivo.
O conselho da Nvidia decidiu por unanimidade reconduzi-lo após uma série de reuniões com o executivo. Segundo a empresa, o conselho ficou satisfeito com a franqueza de Huang e, após ouvir o governo dos EUA, concluiu que o retorno não representa risco à segurança nacional.
Huang deixou o cargo em 12 de novembro, após reportagens de que teria se relacionado com uma mulher suspeita de ser espiã a serviço da China e de que teria tido um relacionamento com uma executiva subordinada a ele.
Colette Kress, diretora financeira da Nvidia, assumiu como CEO interina e continua no cargo de CFO.
Não. A apuração, conduzida por um comitê de conselheiros independentes com advogados externos, vai seguir até a conclusão, e Huang afirmou que vai colaborar.
A empresa criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação e está contratando um chief compliance officer, que vai se reportar ao comitê de governança do conselho.
Glossário
Conselheiros independentes
Membros do conselho de administração sem vínculo empregatício ou de interesse com a empresa e seus executivos, responsáveis por supervisionar decisões com isenção.
Controles de exportação
Regras do governo dos EUA que restringem a venda de tecnologias sensíveis, como chips avançados de IA, para outros países, em especial a China.
Chief compliance officer
Executivo responsável por garantir que a empresa cumpra leis, regulações e normas internas, incluindo regras comerciais e de segurança.