O fundador da Nvidia, Jensen Huang, voltou ao cargo de CEO da empresa nesta segunda-feira, 23, pouco menos de duas semanas após renunciar. Segundo a Nvidia, o conselho de administração o reconduziu, com efeito imediato, aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho.

A decisão foi unânime e veio depois de uma série de conversas e reuniões com o executivo. De acordo com o comunicado da empresa, o conselho se disse satisfeito com a franqueza de Huang e com sua capacidade de liderar a companhia.

O conselho também afirmou ter ouvido os escalões mais altos do governo dos Estados Unidos antes da decisão e concluiu que o retorno de Huang não representa risco à segurança nacional.

"Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia", disse Harvey C. Jones, presidente do conselho, que segue no posto. Huang afirmou estar honrado em voltar e comandar "uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo".

Colette Kress, diretora financeira que assumiu o comando de forma interina, continua como CFO.

A investigação sobre Huang, conduzida por um comitê formado apenas por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, vai seguir até a conclusão. Segundo a Nvidia, o executivo apoia a apuração e vai colaborar.

A empresa também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação, para supervisionar riscos comerciais e de segurança, e está em busca de um chief compliance officer, cargo novo que vai se reportar ao comitê de governança do conselho.

A Nvidia afirma que vai continuar cooperando com as investigações e consultas do governo americano em andamento.

O que levou à renúncia de Jensen Huang?

Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira, 12, dias depois de a empresa anunciar uma investigação interna sobre ele. O anúncio veio após reportagens de que o executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo a imprensa americana, Huang teria se relacionado com uma mulher que agências de inteligência dos EUA suspeitam ser espiã a serviço da China. Em mensagem interna aos funcionários, ele admitiu ter sido infiel à esposa.

Na véspera da renúncia, o The New York Times publicou que cinco funcionários da Nvidia relataram um relacionamento de Huang com uma executiva subordinada a ele. No dia em que ele deixou o cargo, as ações da empresa caíram 4%, segundo o Washington Post. Nos oito pregões anteriores, a Nvidia já havia perdido mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Depois da saída, executivos e investidores do Vale do Silício defenderam Huang publicamente, e uma carta aberta pedindo ao conselho que o reconduzisse reuniu mais de 178 mil assinaturas em quatro dias. Parlamentares republicanos chegaram a ameaçar convocá-lo a depor no Congresso.

Em 17 de novembro, Huang disse que seria "uma honra" voltar ao comando caso o conselho o convidasse. Dias depois, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não descartou o retorno do executivo.