RESUMO ＋ A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) investiga a fabricante de chips Nvidia, segundo reportagem do Wall Street Journal publicada na terça-feira, 17. A Reuters informou que a apuração inclui possíveis irregularidades contábeis. Não há confirmação de que a retirada de Singapura do balanço ou a relação com a cliente Megaspeed sejam alvos da investigação.

Singapura chegou a concentrar quase metade da receita global da Nvidia. Mesmo assim, o país sumiu do balanço da fabricante de chips no ano passado, quando a empresa mudou a forma de divulgar suas vendas por região.

É em Singapura que fica a sede da Megaspeed, grande cliente da Nvidia que era comandada por Alice Huang, pivô do escândalo que levou à saída do ex-CEO Jensen Huang. Essa combinação voltou ao radar agora que a contabilidade da companhia entrou na mira do regulador americano.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) conduz uma investigação civil sobre a Nvidia. A existência da apuração foi revelada pelo Wall Street Journal na terça-feira, 17. Segundo o jornal, ela inclui verificar se as divulgações da empresa enganaram investidores.

Na sexta-feira, 20, a Reuters acrescentou uma peça ao quadro. De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, a equipe de fiscalização da SEC analisa possíveis irregularidades nas práticas contábeis da Nvidia.

Ainda não se sabe quando a investigação começou nem quais pontos contábeis estão em análise. Também não há confirmação de que a retirada de Singapura do balanço ou a relação com a Megaspeed estejam entre os alvos da SEC.

A SEC não quis comentar, e a Nvidia não respondeu de imediato aos pedidos de comentário da Reuters.

As ações da companhia caíram cerca de 13% na sexta-feira, 20, segundo dados da LSEG. A crise derrubou em mais de um terço o valor dos papéis da Nvidia, um dos símbolos do boom da inteligência artificial. Ela também aumentou a pressão em Washington por medidas mais duras contra as ameaças tecnológicas atribuídas a Pequim.

O elo com a Megaspeed

Até o ano passado, a Nvidia distribuía sua receita por região de acordo com o endereço de faturamento dos clientes. Depois, passou a considerar a sede das empresas compradoras, um critério que, segundo a companhia, mostraria melhor a origem das vendas.

A mudança voltou a ser examinada pela imprensa depois do escândalo envolvendo Jensen Huang e Alice Huang, que autoridades americanas suspeitam ser uma espiã chinesa.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a Megaspeed foi historicamente uma grande cliente da Nvidia. Nesta semana, os Departamentos de Justiça e de Comércio dos EUA informaram que investigam a empresa desde 2024. A suspeita é de violação dos controles de exportação, com o suposto envio de chips de IA da Nvidia para a China.

A Megaspeed afirma que Alice deixou a empresa em agosto de 2025 e que conduziu "negócios legais". A Reuters não conseguiu contatá-la.

O Sudeste Asiático virou rota de contrabando de chips para a China depois que o governo de Joe Biden proibiu a exportação de chips avançados de IA para o país. O temor era que esses chips reforçassem a capacidade militar de Pequim.

Huang renunciou em 12 de novembro, depois de virem à tona relacionamentos extraconjugais, entre eles com Alice. Em comunicado de 8 de novembro, ele admitiu um caso extraconjugal, sem citá-la pelo nome. Apesar do sobrenome em comum, os dois não são parentes.

O cerco além do escândalo

A investigação chega num momento em que analistas e investidores se preocupam cada vez mais com os chamados acordos de financiamento circular de IA. Neles, fabricantes de chips, entre elas a Nvidia, montam arranjos financeiros complexos para ajudar os clientes a pagar pelos próprios chips e por obras caras de infraestrutura, como data centers.

A Nvidia investiu em empresas de IA e em provedores de nuvem. Também deu garantias a projetos de data centers que usam seus equipamentos.

Críticos dizem que esse tipo de acordo torna mais difícil para o investidor avaliar a qualidade da receita das fabricantes e o tamanho real da exposição financeira delas.

No mês passado, o chefe de fiscalização da SEC, David Woodcock, disse em entrevista à Reuters que a agência examina as divulgações de empresas de IA para garantir que os investidores tenham uma visão completa dos riscos.

Na teleconferência de resultados de terça-feira, 17, a CEO interina e ex-diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, afirmou que a empresa tem orgulho de apoiar a indústria de IA. Mas disse que, daqui para frente, a companhia será muito mais seletiva com acordos de financiamento no setor.

A SEC não é a única frente aberta. O Departamento de Justiça americano analisa a compra da Hugging Face, plataforma de IA de código aberto, por US$ 12,9 bilhões. A análise faz parte de uma investigação antitruste mais ampla sobre as aquisições e práticas da Nvidia, segundo reportagem da Reuters publicada no mês passado.

No governo de Donald Trump, a SEC reduziu suas ações de fiscalização. O órgão diz que vai se concentrar em fraudes mais comuns no mercado de valores mobiliários, entre elas as violações contábeis, que há muito tempo são um pilar de seu trabalho.

Recentemente, a SEC criou uma unidade de relatórios financeiros e contabilidade dentro da divisão de fiscalização, para montar casos nas áreas de contabilidade e auditoria.

Singapura chegou a concentrar quase metade da receita global da Nvidia. Mesmo assim, o país sumiu do balanço da fabricante de chips no ano passado, quando a empresa mudou a forma de divulgar suas vendas por região.

É em Singapura que fica a sede da Megaspeed, grande cliente da Nvidia que era comandada por Alice Huang, pivô do escândalo que levou à saída do ex-CEO Jensen Huang. Essa combinação voltou ao radar agora que a contabilidade da companhia entrou na mira do regulador americano.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) conduz uma investigação civil sobre a Nvidia. A existência da apuração foi revelada pelo Wall Street Journal na terça-feira, 17. Segundo o jornal, ela inclui verificar se as divulgações da empresa enganaram investidores.

Na sexta-feira, 20, a Reuters acrescentou uma peça ao quadro. De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, a equipe de fiscalização da SEC analisa possíveis irregularidades nas práticas contábeis da Nvidia.

Ainda não se sabe quando a investigação começou nem quais pontos contábeis estão em análise. Também não há confirmação de que a retirada de Singapura do balanço ou a relação com a Megaspeed estejam entre os alvos da SEC.

A SEC não quis comentar, e a Nvidia não respondeu de imediato aos pedidos de comentário da Reuters.

As ações da companhia caíram cerca de 13% na sexta-feira, 20, segundo dados da LSEG. A crise derrubou em mais de um terço o valor dos papéis da Nvidia, um dos símbolos do boom da inteligência artificial. Ela também aumentou a pressão em Washington por medidas mais duras contra as ameaças tecnológicas atribuídas a Pequim.

O elo com a Megaspeed

Até o ano passado, a Nvidia distribuía sua receita por região de acordo com o endereço de faturamento dos clientes. Depois, passou a considerar a sede das empresas compradoras, um critério que, segundo a companhia, mostraria melhor a origem das vendas.

A mudança voltou a ser examinada pela imprensa depois do escândalo envolvendo Jensen Huang e Alice Huang, que autoridades americanas suspeitam ser uma espiã chinesa.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a Megaspeed foi historicamente uma grande cliente da Nvidia. Nesta semana, os Departamentos de Justiça e de Comércio dos EUA informaram que investigam a empresa desde 2024. A suspeita é de violação dos controles de exportação, com o suposto envio de chips de IA da Nvidia para a China.

A Megaspeed afirma que Alice deixou a empresa em agosto de 2025 e que conduziu "negócios legais". A Reuters não conseguiu contatá-la.

O Sudeste Asiático virou rota de contrabando de chips para a China depois que o governo de Joe Biden proibiu a exportação de chips avançados de IA para o país. O temor era que esses chips reforçassem a capacidade militar de Pequim.

Huang renunciou em 12 de novembro, depois de virem à tona relacionamentos extraconjugais, entre eles com Alice. Em comunicado de 8 de novembro, ele admitiu um caso extraconjugal, sem citá-la pelo nome. Apesar do sobrenome em comum, os dois não são parentes.

O cerco além do escândalo

A investigação chega num momento em que analistas e investidores se preocupam cada vez mais com os chamados acordos de financiamento circular de IA. Neles, fabricantes de chips, entre elas a Nvidia, montam arranjos financeiros complexos para ajudar os clientes a pagar pelos próprios chips e por obras caras de infraestrutura, como data centers.

A Nvidia investiu em empresas de IA e em provedores de nuvem. Também deu garantias a projetos de data centers que usam seus equipamentos.

Críticos dizem que esse tipo de acordo torna mais difícil para o investidor avaliar a qualidade da receita das fabricantes e o tamanho real da exposição financeira delas.

No mês passado, o chefe de fiscalização da SEC, David Woodcock, disse em entrevista à Reuters que a agência examina as divulgações de empresas de IA para garantir que os investidores tenham uma visão completa dos riscos.

Na teleconferência de resultados de terça-feira, 17, a CEO interina e ex-diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, afirmou que a empresa tem orgulho de apoiar a indústria de IA. Mas disse que, daqui para frente, a companhia será muito mais seletiva com acordos de financiamento no setor.

A SEC não é a única frente aberta. O Departamento de Justiça americano analisa a compra da Hugging Face, plataforma de IA de código aberto, por US$ 12,9 bilhões. A análise faz parte de uma investigação antitruste mais ampla sobre as aquisições e práticas da Nvidia, segundo reportagem da Reuters publicada no mês passado.

No governo de Donald Trump, a SEC reduziu suas ações de fiscalização. O órgão diz que vai se concentrar em fraudes mais comuns no mercado de valores mobiliários, entre elas as violações contábeis, que há muito tempo são um pilar de seu trabalho.

Recentemente, a SEC criou uma unidade de relatórios financeiros e contabilidade dentro da divisão de fiscalização, para montar casos nas áreas de contabilidade e auditoria.