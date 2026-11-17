Jensen Huang, cofundador da Nvidia, disse nesta terça-feira, 17, que aceitaria voltar ao comando da fabricante de chips se o conselho de administração o convidasse. É a primeira manifestação pública do executivo desde a renúncia, anunciada na quinta-feira, 12.

Em declaração, Huang afirmou ter recebido pedidos para voltar de funcionários, investidores, parceiros comerciais e clientes. Disse que seria “uma honra” reassumir o cargo se os conselheiros concluíssem que sua volta atenderia aos interesses dos acionistas, dos funcionários, da Nvidia e dos Estados Unidos.

A declaração põe em público o que até então vinha sendo discutido nos bastidores. Não há convite anunciado. Na segunda-feira, 16, três pessoas ouvidas pela Reuters disseram que o conselho não avaliava a recondução de Huang. O relato da agência é anterior à declaração do executivo, e o conselho não anunciou decisão sobre o tema.

Quem está no comando da Nvidia

Colette Kress segue como CEO interina e mantém o cargo de diretora financeira. Ao anunciar a saída de Huang, a Nvidia informou que buscaria um sucessor permanente entre candidatos internos e externos. O registro enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) mostra que o conselho aceitou a renúncia em 11 de novembro, um dia antes do anúncio público. Huang também deixou a presidência e o conselho.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

A volta do cofundador ganhou o apoio de Elon Musk e de investidores da fabricante. Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, disse a jornalistas que não se oporia ao retorno, segundo a Associated Press. Um dia antes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia defendido a escolha de um executivo de fora da companhia.

Conselho cria comitê de segurança no dia do balanço

Em comunicado separado nesta terça, a Nvidia anunciou um comitê permanente do conselho para supervisionar suas políticas de segurança nacional, o cumprimento dos controles de exportação e os riscos ligados ao comércio internacional. Presidido pela conselheira Suzanne Nora Johnson, o grupo terá acesso às equipes internas de segurança e comércio e contará com especialistas externos.

O novo comitê não é o mesmo que supervisiona a investigação independente anunciada em 8 de novembro. A apuração foi aberta após reportagens indicarem que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Na ocasião, o conselho disse não ter motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional americana tivessem sido comprometidos.

A Nvidia divulga o primeiro balanço desde a saída do fundador por volta das 18h20 de Brasília. A teleconferência com analistas está marcada para as 19h.