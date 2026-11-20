O presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa na Casa Branca (AFP)
Repórter
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16h17.
Donald Trump defendeu publicamente o retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia, após o executivo renunciar devido a escândalos pessoais. Trump destacou o papel estratégico da empresa para a liderança tecnológica dos EUA e sugeriu que Huang faça um pedido de desculpas públicas para voltar. O conselho da Nvidia, no entanto, enfrenta resistência ao retorno de Huang e busca um novo CEO.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta sexta-feira, 20, o retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia. Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano afirmou que o executivo merece uma nova oportunidade à frente da fabricante de semicondutores, cargo ao qual renunciou na semana passada após a revelação de relacionamentos extraconjugais e suspeitas ligadas a um esquema de espionagem atribuído à China.
"Gostaria muito de vê-lo de volta. Você tem uma das mentes verdadeiramente mais brilhantes do mundo, e para onde ele vai? Gostaria que Jensen recebesse uma segunda chance. Somos um país de segundas chances", afirmou Trump. O presidente sugeriu ainda que o impasse seja resolvido com uma retratação pública do empresário: "Eu gostaria de ver Jensen fazer um grande pedido de desculpas e voltar. Acho que a empresa, se for inteligente, aceitaria um pedido de desculpas desse homem brilhante e o deixaria voltar ao trabalho."
Ao longo da fala, Trump destacou o papel estratégico da Nvidia para a liderança tecnológica norte-americana e afirmou que o trabalho de Huang no desenvolvimento de chips de inteligência artificial colocou os Estados Unidos dez anos à frente de outros países, garantindo vantagem na disputa contra Pequim. "É uma empresa muito importante para nós", reforçou o republicano, que também mencionou ter tratado brevemente do caso em conversas com o presidente chinês, Xi Jinping, durante sua viagem à Ásia.
Huang deixou a presidência da Nvidia na última semana, encerrando um ciclo de 33 anos à frente da companhia que ajudou a fundar. A saída ocorreu após vir à tona que ele manteve relações extraconjugais, incluindo um envolvimento com uma executiva sênior subordinada a ele e outro com a empresária chinesa Alice Huang, ligada a uma empresa de Singapura e suspeita por autoridades americanas de atuar para a inteligência de Pequim. Em comunicado recente, o executivo admitiu ter cometido "erros graves" em sua vida pessoal e lamentou os transtornos causados ao conselho da fabricante.
Apesar do apoio público de Trump — que se soma a uma carta aberta assinada por mais de 165 mil pessoas, incluindo Elon Musk —, o retorno de Huang enfrenta forte resistência. Com a diretora financeira Colette Kress atuando como CEO interina, o conselho de administração da Nvidia já iniciou a busca por um substituto definitivo entre nomes internos e externos e sinalizou que pretende virar a página. Paralelamente, parlamentares no Congresso americano conduzem apurações sobre possíveis riscos à segurança nacional e eventual desvio de chips avançados da empresa para companhias chinesas.
Glossário
O que é Donald Trump?
Ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à presidência em 2024, conhecido por seu estilo político controverso e declarações públicas.
O que é Jensen Huang?
Fundador e ex-presidente da Nvidia, empresa líder em tecnologia de semicondutores e inteligência artificial, que renunciou após escândalos pessoais.
O que é Nvidia?
Empresa multinacional norte-americana líder no desenvolvimento de chips gráficos e soluções de inteligência artificial, com grande influência na tecnologia de IA.
O que significa Alice Huang?
Empresária chinesa ligada a uma empresa de Singapura, suspeita por autoridades americanas de atuar para a inteligência chinesa e envolvida no escândalo que levou à renúncia de Jensen Huang.
O que é Elon Musk?
Empresário sul-africano com cidadania americana, fundador do Twitter (agora X) e da SpaceX, que apoiou publicamente o retorno de Jensen Huang à Nvidia através de uma carta aberta.