O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta sexta-feira, 20, o retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia. Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano afirmou que o executivo merece uma nova oportunidade à frente da fabricante de semicondutores, cargo ao qual renunciou na semana passada após a revelação de relacionamentos extraconjugais e suspeitas ligadas a um esquema de espionagem atribuído à China.

"Gostaria muito de vê-lo de volta. Você tem uma das mentes verdadeiramente mais brilhantes do mundo, e para onde ele vai? Gostaria que Jensen recebesse uma segunda chance. Somos um país de segundas chances", afirmou Trump. O presidente sugeriu ainda que o impasse seja resolvido com uma retratação pública do empresário: "Eu gostaria de ver Jensen fazer um grande pedido de desculpas e voltar. Acho que a empresa, se for inteligente, aceitaria um pedido de desculpas desse homem brilhante e o deixaria voltar ao trabalho."

Ao longo da fala, Trump destacou o papel estratégico da Nvidia para a liderança tecnológica norte-americana e afirmou que o trabalho de Huang no desenvolvimento de chips de inteligência artificial colocou os Estados Unidos dez anos à frente de outros países, garantindo vantagem na disputa contra Pequim. "É uma empresa muito importante para nós", reforçou o republicano, que também mencionou ter tratado brevemente do caso em conversas com o presidente chinês, Xi Jinping, durante sua viagem à Ásia.

Saída após escândalo e resistência no conselho

Huang deixou a presidência da Nvidia na última semana, encerrando um ciclo de 33 anos à frente da companhia que ajudou a fundar. A saída ocorreu após vir à tona que ele manteve relações extraconjugais, incluindo um envolvimento com uma executiva sênior subordinada a ele e outro com a empresária chinesa Alice Huang, ligada a uma empresa de Singapura e suspeita por autoridades americanas de atuar para a inteligência de Pequim. Em comunicado recente, o executivo admitiu ter cometido "erros graves" em sua vida pessoal e lamentou os transtornos causados ao conselho da fabricante.

Apesar do apoio público de Trump — que se soma a uma carta aberta assinada por mais de 165 mil pessoas, incluindo Elon Musk —, o retorno de Huang enfrenta forte resistência. Com a diretora financeira Colette Kress atuando como CEO interina, o conselho de administração da Nvidia já iniciou a busca por um substituto definitivo entre nomes internos e externos e sinalizou que pretende virar a página. Paralelamente, parlamentares no Congresso americano conduzem apurações sobre possíveis riscos à segurança nacional e eventual desvio de chips avançados da empresa para companhias chinesas.