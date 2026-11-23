A Starlink, rede de internet via satélite da SpaceX, respondia por cerca de 70% dos satélites ativos em órbita baixa no levantamento da Accu, fornecedora britânica de componentes de engenharia. O retrato ajuda a explicar por que a infraestrutura que leva internet a lugares sem fibra também mudou o que passa sobre nossas cabeças.

Em uma localidade típica do Reino Unido, a simulação estimou 710 satélites acima do horizonte em um dado momento da noite. Desse total, 79 estavam a mais de 30 graus acima do horizonte e 105 recebiam luz solar enquanto o solo estava escuro. Nenhum desses números equivale à quantidade de pontos visíveis a olho nu.

A Accu simulou as posições de 15.883 satélites ativos em órbita baixa entre 12 e 18 de outubro de 2026. O levantamento usou dados orbitais distribuídos pelo CelesTrak e a ferramenta de cálculo astronômico Skyfield, com previsões para 186 localidades britânicas e uma análise de cidades americanas. O Brasil não entrou no recorte.

Por que a internet da Starlink depende de tantos satélites

Ao contrário de um satélite geoestacionário, que parece parado em relação a um ponto da superfície, cada equipamento em órbita baixa se move depressa no céu. Para oferecer conexão contínua, a Starlink opera uma frota: à medida que um satélite deixa a área de alcance da antena, a rede passa a conexão para outro.

É por isso que a instalação importa. Árvores, prédios e telhados no campo de visão da antena podem interromper a conexão durante essas trocas. O aplicativo da Starlink tem uma ferramenta para verificar obstruções no local antes da instalação. No Brasil, a operação foi autorizada pela Anatel em 2022. Veja como funciona a internet da Starlink no país.

Por que 710 satélites no céu não significam 710 pontos de luz

Estar acima do horizonte é uma condição geométrica, não uma garantia de avistamento. O que o observador geralmente vê é a luz do Sol refletida pelo equipamento. Se ele entra na sombra da Terra, o ponto pode desaparecer durante a passagem. A iluminação da cidade, as nuvens e o brilho do satélite também afetam a observação.

Para ver isso na prática, o aplicativo oficial Spot the Station, da Nasa, informa quando a Estação Espacial Internacional poderá ser vista na localização escolhida. As melhores oportunidades costumam ocorrer perto do amanhecer ou do anoitecer. O aplicativo acompanha a estação, não toda a frota da Starlink.

O que muda para telescópios e operadores de satélites

A mesma luz refletida que permite avistar um satélite pode deixar rastros em imagens de telescópios, alerta a União Astronômica Internacional. O impacto depende do brilho do equipamento, da órbita e do tipo de observação. Propostas de estruturas maiores, como data centers no espaço, ampliam essa discussão.

Para quem opera em órbita, o outro problema é o risco de colisão. No relatório ambiental de 2026, a Agência Espacial Europeia (ESA) apontou que a população de detritos continua crescendo, alimentada tanto pela fragmentação de objetos quanto por equipamentos fora de operação. Os fragmentos também podem provocar novos impactos, num efeito em cadeia chamado de síndrome de Kessler.

A questão é como manter um serviço que depende de colocar muitos equipamentos em órbita sem deixar que o tráfego comprometa outras missões. A ESA aponta a coordenação entre operadores e a retirada de satélites ao fim da vida útil como medidas para reduzir esse risco.