O conselho da Nvidia não pretende trazer Jensen Huang de volta ao comando da empresa, afirmou o novo presidente do conselho, Harvey Jones, durante teleconferência nesta terça-feira, 17.

Jones disse que não responderia a perguntas sobre as circunstâncias da renúncia de Huang nem sobre a investigação em andamento. Segundo ele, o conselho voltará a se pronunciar "quando for apropriado".

"Em nome de nossos acionistas, o conselho está lidando proativamente com as consequências imediatas que a empresa enfrenta, bem como aprimorando nossa capacidade de supervisão daqui para frente", disse.

O executivo acrescentou que a Nvidia tem "uma equipe de liderança incrivelmente talentosa" e declarou "plena confiança na liderança, integridade e capacidade de Colette [Kress] para desempenhar suas funções como CEO interina".

Busca por sucessor

Para escolher o novo CEO, o conselho contratou a Heidrick & Struggles, informou Jones na teleconferência. A consultoria, com sede em Chicago, tem no currículo processos de seleção de CEOs de grande porte no setor de tecnologia, entre eles a busca da Microsoft por um sucessor para Steve Ballmer, em 2013 e 2014. A contratação havia sido noticiada antes pelo The Wall Street Journal.

"Tudo continua normalmente"

Na mesma teleconferência, a CEO interina, Colette Kress, buscou passar tranquilidade a investidores e parceiros. Segundo ela, "tudo continua normalmente" após a saída de Huang.

"Nós nos comunicamos com nossos clientes, com nossos fornecedores e com nossos parceiros", disse. "Todos eles estão 100% conosco."

Kress afirmou também que a empresa acredita que seus funcionários estão "comprometidos em realizar o trabalho de suas vidas na Nvidia". "Cuidaremos dos nossos funcionários durante essa transição para garantir que estejam seguros e que o trabalho possa ser realizado no ambiente atual", declarou.

Em outro momento, Jones afirmou que o novo Comitê Nacional de Supervisão de Segurança e Controle de Exportações, criado após o escândalo envolvendo Huang, vai atuar para melhorar o relacionamento da empresa com autoridades americanas.

Balanço da Nvidia

No primeiro balanço desde a renúncia de Huang, a Nvidia mostrou que a máquina de vender chips para inteligência artificial segue acelerando. A receita do terceiro trimestre fiscal de 2027 chegou a US$ 115,8 bilhões, recorde e alta de 103% em relação aos US$ 57 bilhões do mesmo período do ano anterior. Em um ano, a empresa praticamente dobrou de tamanho.

O lucro líquido foi de US$ 65,3 bilhões, avanço de 105%, e o lucro por ação passou de US$ 1,30 para US$ 2,70. O trimestre vai de agosto a 25 de outubro de 2026, já que o calendário contábil da Nvidia não coincide com o ano civil.

A receita ficou acima dos cerca de US$ 109 bilhões que o mercado esperava, segundo o consenso da LSEG, e da própria projeção da empresa, de US$ 108 bilhões.