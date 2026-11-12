Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

A Nvidia consegue viver sem Jensen Huang? A história da Apple sem Steve Jobs dá pistas

Após 33 anos, Huang sai do comando e a CFO Colette Kress assume interinamente, repetindo um roteiro já visto na Apple, HP e na Intel. Nesses casos, o risco maior estava na escolha do sucessor

Steve Jobs: cofundador perdeu o comando operacional da Apple em 1985 e voltou à empresa na década seguinte (Rick Smolan/Against All Odds Productions/Reprodução)

Steve Jobs: cofundador perdeu o comando operacional da Apple em 1985 e voltou à empresa na década seguinte (Rick Smolan/Against All Odds Productions/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h16.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 11h17.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

A matéria analisa o impacto da renúncia de Jensen Huang da Nvidia, comparando com casos históricos de saída de fundadores de grandes empresas de tecnologia como Steve Jobs da Apple. O texto examina como empresas lidam com a sucessão de líderes carismáticos e o que isso representa para o mercado e a governança corporativa.

Em maio de 1985, Steve Jobs tentou tirar da Apple o executivo que ele próprio havia convencido a trabalhar com ele. O conselho ficou do lado de John Sculley. Aos 30 anos, Jobs passou o verão como presidente do conselho de uma empresa em cuja operação já não mandava. Em setembro, entregou sua carta de renúncia.

Quatro décadas depois, a poucos quilômetros de Cupertino, outro conselho teve de decidir o futuro de um fundador que se tornou a própria imagem da empresa. Jensen Huang, de 63 anos, deixou nesta quinta-feira, 12, o comando da Nvidia, após 33 anos à frente da fabricante de chips. A empresa informou que ele renunciou aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho, com efeito imediato.

Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume como CEO interina e acumula o cargo de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos. Huang não fica com nenhuma função na empresa, segundo o comunicado. Harvey Jones, ex-CEO da Synopsys, passa a ser o primeiro presidente do conselho da história da Nvidia.

A Apple discutia o rumo do Macintosh depois que as vendas decepcionaram. A Nvidia chegou à decisão com uma investigação interna aberta, dois relacionamentos extraconjugais relatados pela imprensa e um valor de mercado perto de US$ 4 trilhões. A sucessão de Huang põe à prova uma empresa que cresceu fazendo de seu fundador o principal interlocutor de clientes, investidores e governos.

A crise começou no domingo, 8, quando Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários. "Não há desculpa para o que eu fiz. Lamento profundamente", escreveu. Ele não identificou a mulher. O The New York Times a identificou como Alice Huang, sem parentesco com ele, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura e uma das maiores clientes da Nvidia no Sudeste Asiático. Segundo o jornal, agências de inteligência americanas acreditam que ela trabalhava para o Ministério da Segurança do Estado da China. O governo chinês chamou as acusações de "totalmente infundadas".

No mesmo domingo, o conselho abriu uma investigação independente e afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Na quarta-feira, 11, o Times relatou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang, com base no relato de cinco pessoas que trabalharam na empresa. O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar relações pessoais que criem conflito de interesses. Horas depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir Huang.

O comunicado desta quinta-feira não cita os motivos da saída nem informa se a investigação foi concluída.

O mercado já fazia as contas. Entre os fechamentos de sexta-feira, 6, e terça-feira, 10, as ações recuaram cerca de 9,5%, e a empresa perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. Os papéis voltaram a cair mais de 8% após o fechamento de quarta-feira, com as reportagens sobre o segundo caso e a possível destituição. Depois do anúncio, os papéis chegaram a cair 11% nas negociações antes da abertura desta quinta, para US$ 154,68 às 8h55 de Nova York, abaixo da mínima das últimas 52 semanas. Antes da decisão, Dan Ives, da Yorkville Ives, estimava que a Nvidia poderia valer até 30% menos sem Huang.

Para os investidores, a pergunta é quanto do que compravam ao investir na Nvidia dependia do próprio Huang.

O que a história das big techs ensina sobre a saída de um fundador

O caso de Jobs ajuda a medir o peso da decisão. Em 1983, ele foi buscar na Pepsi um executivo que soubesse vender computadores para além do público que já se interessava por eles. "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter uma chance de mudar o mundo?", perguntou a John Sculley, que aceitou e virou CEO.

O Macintosh, lançado em 1984, vendeu abaixo do esperado. Em abril de 1985, Sculley tirou Jobs do comando da divisão. Em maio, Jobs tentou reunir apoio para afastar Sculley, e o conselho manteve o CEO. Em junho, a Apple anunciou o primeiro prejuízo trimestral de sua história e o corte de 20% dos funcionários, segundo o Steve Jobs Archive. Jobs renunciou à presidência do conselho em 17 de setembro. Anos mais tarde, diria que havia sido demitido: antes de sair formalmente, já tinha perdido o poder de decidir o que a empresa faria.

Desde então, os conselhos das empresas de tecnologia aprenderam que tirar um CEO é a parte rápida. A difícil é decidir quem fica com a cadeira, e por quanto tempo. Os casos mais parecidos com o da Nvidia ajudam a mostrar o que costuma vir depois.

Em 2010, a HP perdeu Mark Hurd, CEO que havia recuperado a empresa e dobrado o valor das ações. Uma investigação concluiu que ele violou o código de conduta ao esconder uma relação pessoal com uma prestadora de serviços e apresentar relatórios de despesas inexatos. A diretora financeira, Cathie Lesjak, assumiu interinamente, como Kress agora. O sucessor escolhido pelo conselho, Léo Apotheker, durou 11 meses no cargo.

Em 2018, a Intel passou pelo mesmo roteiro. Brian Krzanich renunciou depois que uma investigação interna confirmou uma relação consensual com uma funcionária, proibida pelas regras para gestores. O diretor financeiro, Bob Swan, virou CEO interino e, meses depois, efetivo. Em 2021, com a fabricação de chips atrasada em relação à taiwanesa TSMC, o conselho o substituiu por Pat Gelsinger, engenheiro que havia começado na empresa aos 18 anos. Segundo a Bloomberg, o conselho queria um líder com mais formação em tecnologia do que em finanças.

Na HP e na Intel, o diretor financeiro estabilizou a empresa. O problema veio na escolha do sucessor definitivo. Outros casos mostram que a saída nem sempre é definitiva, nem sempre tem o mesmo motivo. A tabela reúne os principais.

CEO e empresaAnoO que levou à saídaQuem assumiuO que veio depois
Steve Jobs, Apple1985Disputa com o CEO John Sculley e vendas fracas do MacintoshJohn Sculley, que já era CEOJobs fundou a NeXT, comprou a Pixar e voltou à Apple em 1997
Mark Hurd, HP2010Violação do código de condutaCathie Lesjak, CFO, como interinaO sucessor, Léo Apotheker, ficou 11 meses no cargo
Travis Kalanick, Uber2017Pressão de investidores após uma série de crisesDara Khosrowshahi, vindo de foraA Uber abriu capital em 2019
Brian Krzanich, Intel2018Relação com funcionária, proibida pelas regras para gestoresBob Swan, CFO, interino e depois efetivoSwan foi substituído em 2021 pelo engenheiro Pat Gelsinger
Steve Easterbrook, McDonald's2019Relação com funcionária, contra a política da empresaChris Kempczinski, executivo da casaA empresa descobriu outros casos e foi à Justiça contra ele
Sam Altman, OpenAI2023Conselho disse que ele não havia sido "consistentemente franco"Mira Murati, diretora de tecnologia, como interinaAltman voltou dias depois, com um novo conselho
Jensen Huang, Nvidia2026Investigação sobre suposta operação de inteligência estrangeira e relação com subordinadaColette Kress, CFO, como interinaConselho busca sucessor definitivo, sem prazo

A Nvidia consegue operar sem Huang?

Jensen Huang, fundador da Nvidia, acena com a mão direita levantada

Jensen Huang, fundador da Nvidia, deixou o cargo de CEO após 33 anos (AFP/AFP)

A volta de Jobs à Apple começou com uma necessidade concreta. Em dezembro de 1996, a empresa anunciou a compra da NeXT, que ele havia fundado depois de sair, por US$ 427 milhões. A Apple precisava de um novo sistema operacional, e a tecnologia da NeXT serviria de base para o Mac OS X. Jobs assumiu como CEO interino em 1997, ano em que a Microsoft investiu US$ 150 milhões na concorrente, e tirou o "interino" do título em 2000.

A Nvidia parte de uma posição diferente. Não está em crise de produto: no trimestre encerrado em julho, o negócio de data centers respondeu por US$ 89 bilhões dos US$ 96,2 bilhões em receita. O CUDA, conjunto de ferramentas que engenheiros usam para programar os chips da empresa, prende os clientes à plataforma, já que trocar de fornecedor pode exigir adaptar e testar software. Essa vantagem continua à disposição de quem assumir.

A parte mais difícil de transferir está na estrutura que Huang montou. Mais de 60 executivos se reportavam diretamente a ele. O fundador também era a principal voz da Nvidia em Washington na discussão sobre a venda de chips avançados para a China, tema que agora ganha outro peso: os senadores Elizabeth Warren e Chris Coons pediram ao governo Trump que preserve documentos sobre a empresa e suas exportações. Tudo isso enquanto clientes como o Google seguem comprando chips da Nvidia e investem em processadores próprios.

O primeiro teste de Kress tem data marcada. Na terça-feira, 17, a Nvidia divulga o balanço do terceiro trimestre fiscal, para o qual a própria CFO havia projetado receita de US$ 108 bilhões. Será a primeira apresentação de resultados sem Huang no comando.

Em Stanford, em 2005, Jobs resumiu a saída da Apple numa frase: "Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo". Ele só pôde dizer isso depois de fundar a NeXT, construir a Pixar e voltar à empresa que o havia tirado da operação. Na Nvidia, a pergunta agora é do conselho: quem vai tomar as decisões que, por 33 anos, acabavam na mesa de Huang?

Perguntas frequentes

Por que Jensen Huang deixou o comando da Nvidia? ＋

A Nvidia informou que Huang renunciou, mas não citou os motivos. A saída ocorre depois de uma investigação interna sobre a relação dele com Alice Huang, ex-executiva que autoridades americanas suspeitam ser espiã chinesa, e de reportagem do The New York Times sobre um segundo relacionamento, com uma subordinada direta. Segundo a Bloomberg, a saída foi decidida pelo conselho.

Quem assume o comando da Nvidia? ＋

Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume como CEO interina a partir de 12 de novembro de 2026. Ela acumula o cargo de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos.

Jensen Huang pode voltar ao cargo? ＋

O comunicado da Nvidia trata a saída como definitiva. Huang deixou os cargos de presidente, CEO e membro do conselho, e a empresa não prevê nenhum papel para ele.

Steve Jobs foi demitido ou pediu demissão da Apple? ＋

Jobs perdeu o comando da divisão Macintosh em 1985 e continuou como presidente do conselho até renunciar, em 17 de setembro daquele ano. Ele já havia perdido as funções operacionais quando deixou a empresa e, anos depois, disse que havia sido demitido.

Outros CEOs de big techs já foram afastados por conduta? ＋

Sim. Mark Hurd deixou a HP em 2010 por violar o código de conduta, e Brian Krzanich saiu da Intel em 2018 por uma relação com uma funcionária. Nos dois casos, o diretor financeiro assumiu interinamente, como Colette Kress agora na Nvidia.

Quanto as ações da Nvidia caíram? ＋

Entre 6 e 10 de novembro, as ações recuaram cerca de 9,5%, uma perda de cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. Depois do anúncio da saída de Huang, chegaram a cair 11% antes da abertura do pregão de 12 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaSteve JobsJensen Huang

Mais de Inteligência Artificial

CEO da Nvidia deixa cargo após mais de 30 anos: entenda o caso que derrubou Jensen Huang

IPO da Anthropic: dona do Claude prevê estreia na Nasdaq em 19 de novembro

ChatGPT encerra dois modos de voz em 11 de dezembro; veja o que muda

Dono da maior rede de satélites do mundo, Musk agora quer criar um 'sol senciente' no espaço

Mais na Exame

Mundo

Trump descarta acordo com o Irã e mira estados governados por democratas

Mercados

Ações da Nvidia despencam mais de 10% após Jensen Huang deixar cargo de CEO

ESG

Análise: Na COP31, sobram aplausos a Lula, mas ainda faltam US$ 2,1 bi ao fundo de florestas

Casual

17 bares em São Paulo para confraternizações de fim de ano