A Nvidia consegue viver sem Jensen Huang? A história da Apple sem Steve Jobs dá pistas

Em maio de 1985, Steve Jobs tentou tirar da Apple o executivo que ele próprio havia convencido a trabalhar com ele. O conselho ficou do lado de John Sculley. Aos 30 anos, Jobs passou o verão como presidente do conselho de uma empresa em cuja operação já não mandava. Em setembro, entregou sua carta de renúncia.

Quatro décadas depois, a poucos quilômetros de Cupertino, outro conselho teve de decidir o futuro de um fundador que se tornou a própria imagem da empresa. Jensen Huang, de 63 anos, deixou nesta quinta-feira, 12, o comando da Nvidia, após 33 anos à frente da fabricante de chips. A empresa informou que ele renunciou aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho, com efeito imediato.

Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume como CEO interina e acumula o cargo de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos. Huang não fica com nenhuma função na empresa, segundo o comunicado. Harvey Jones, ex-CEO da Synopsys, passa a ser o primeiro presidente do conselho da história da Nvidia.

A Apple discutia o rumo do Macintosh depois que as vendas decepcionaram. A Nvidia chegou à decisão com uma investigação interna aberta, dois relacionamentos extraconjugais relatados pela imprensa e um valor de mercado perto de US$ 4 trilhões. A sucessão de Huang põe à prova uma empresa que cresceu fazendo de seu fundador o principal interlocutor de clientes, investidores e governos.

A crise começou no domingo, 8, quando Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários. "Não há desculpa para o que eu fiz. Lamento profundamente", escreveu. Ele não identificou a mulher. O The New York Times a identificou como Alice Huang, sem parentesco com ele, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura e uma das maiores clientes da Nvidia no Sudeste Asiático. Segundo o jornal, agências de inteligência americanas acreditam que ela trabalhava para o Ministério da Segurança do Estado da China. O governo chinês chamou as acusações de "totalmente infundadas".

No mesmo domingo, o conselho abriu uma investigação independente e afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Na quarta-feira, 11, o Times relatou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang, com base no relato de cinco pessoas que trabalharam na empresa. O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar relações pessoais que criem conflito de interesses. Horas depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir Huang.

O comunicado desta quinta-feira não cita os motivos da saída nem informa se a investigação foi concluída.

O mercado já fazia as contas. Entre os fechamentos de sexta-feira, 6, e terça-feira, 10, as ações recuaram cerca de 9,5%, e a empresa perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. Os papéis voltaram a cair mais de 8% após o fechamento de quarta-feira, com as reportagens sobre o segundo caso e a possível destituição. Depois do anúncio, os papéis chegaram a cair 11% nas negociações antes da abertura desta quinta, para US$ 154,68 às 8h55 de Nova York, abaixo da mínima das últimas 52 semanas. Antes da decisão, Dan Ives, da Yorkville Ives, estimava que a Nvidia poderia valer até 30% menos sem Huang.

Para os investidores, a pergunta é quanto do que compravam ao investir na Nvidia dependia do próprio Huang.

O que a história das big techs ensina sobre a saída de um fundador

O caso de Jobs ajuda a medir o peso da decisão. Em 1983, ele foi buscar na Pepsi um executivo que soubesse vender computadores para além do público que já se interessava por eles. "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter uma chance de mudar o mundo?", perguntou a John Sculley, que aceitou e virou CEO.

O Macintosh, lançado em 1984, vendeu abaixo do esperado. Em abril de 1985, Sculley tirou Jobs do comando da divisão. Em maio, Jobs tentou reunir apoio para afastar Sculley, e o conselho manteve o CEO. Em junho, a Apple anunciou o primeiro prejuízo trimestral de sua história e o corte de 20% dos funcionários, segundo o Steve Jobs Archive. Jobs renunciou à presidência do conselho em 17 de setembro. Anos mais tarde, diria que havia sido demitido: antes de sair formalmente, já tinha perdido o poder de decidir o que a empresa faria.

Desde então, os conselhos das empresas de tecnologia aprenderam que tirar um CEO é a parte rápida. A difícil é decidir quem fica com a cadeira, e por quanto tempo. Os casos mais parecidos com o da Nvidia ajudam a mostrar o que costuma vir depois.

Em 2010, a HP perdeu Mark Hurd, CEO que havia recuperado a empresa e dobrado o valor das ações. Uma investigação concluiu que ele violou o código de conduta ao esconder uma relação pessoal com uma prestadora de serviços e apresentar relatórios de despesas inexatos. A diretora financeira, Cathie Lesjak, assumiu interinamente, como Kress agora. O sucessor escolhido pelo conselho, Léo Apotheker, durou 11 meses no cargo.

Em 2018, a Intel passou pelo mesmo roteiro. Brian Krzanich renunciou depois que uma investigação interna confirmou uma relação consensual com uma funcionária, proibida pelas regras para gestores. O diretor financeiro, Bob Swan, virou CEO interino e, meses depois, efetivo. Em 2021, com a fabricação de chips atrasada em relação à taiwanesa TSMC, o conselho o substituiu por Pat Gelsinger, engenheiro que havia começado na empresa aos 18 anos. Segundo a Bloomberg, o conselho queria um líder com mais formação em tecnologia do que em finanças.

Na HP e na Intel, o diretor financeiro estabilizou a empresa. O problema veio na escolha do sucessor definitivo. Outros casos mostram que a saída nem sempre é definitiva, nem sempre tem o mesmo motivo. A tabela reúne os principais.

CEO e empresa Ano O que levou à saída Quem assumiu O que veio depois Steve Jobs, Apple 1985 Disputa com o CEO John Sculley e vendas fracas do Macintosh John Sculley, que já era CEO Jobs fundou a NeXT, comprou a Pixar e voltou à Apple em 1997 Mark Hurd, HP 2010 Violação do código de conduta Cathie Lesjak, CFO, como interina O sucessor, Léo Apotheker, ficou 11 meses no cargo Travis Kalanick, Uber 2017 Pressão de investidores após uma série de crises Dara Khosrowshahi, vindo de fora A Uber abriu capital em 2019 Brian Krzanich, Intel 2018 Relação com funcionária, proibida pelas regras para gestores Bob Swan, CFO, interino e depois efetivo Swan foi substituído em 2021 pelo engenheiro Pat Gelsinger Steve Easterbrook, McDonald's 2019 Relação com funcionária, contra a política da empresa Chris Kempczinski, executivo da casa A empresa descobriu outros casos e foi à Justiça contra ele Sam Altman, OpenAI 2023 Conselho disse que ele não havia sido "consistentemente franco" Mira Murati, diretora de tecnologia, como interina Altman voltou dias depois, com um novo conselho Jensen Huang, Nvidia 2026 Investigação sobre suposta operação de inteligência estrangeira e relação com subordinada Colette Kress, CFO, como interina Conselho busca sucessor definitivo, sem prazo

A Nvidia consegue operar sem Huang?

Jensen Huang, fundador da Nvidia, deixou o cargo de CEO após 33 anos (AFP/AFP)

A volta de Jobs à Apple começou com uma necessidade concreta. Em dezembro de 1996, a empresa anunciou a compra da NeXT, que ele havia fundado depois de sair, por US$ 427 milhões. A Apple precisava de um novo sistema operacional, e a tecnologia da NeXT serviria de base para o Mac OS X. Jobs assumiu como CEO interino em 1997, ano em que a Microsoft investiu US$ 150 milhões na concorrente, e tirou o "interino" do título em 2000.

A Nvidia parte de uma posição diferente. Não está em crise de produto: no trimestre encerrado em julho, o negócio de data centers respondeu por US$ 89 bilhões dos US$ 96,2 bilhões em receita. O CUDA, conjunto de ferramentas que engenheiros usam para programar os chips da empresa, prende os clientes à plataforma, já que trocar de fornecedor pode exigir adaptar e testar software. Essa vantagem continua à disposição de quem assumir.

A parte mais difícil de transferir está na estrutura que Huang montou. Mais de 60 executivos se reportavam diretamente a ele. O fundador também era a principal voz da Nvidia em Washington na discussão sobre a venda de chips avançados para a China, tema que agora ganha outro peso: os senadores Elizabeth Warren e Chris Coons pediram ao governo Trump que preserve documentos sobre a empresa e suas exportações. Tudo isso enquanto clientes como o Google seguem comprando chips da Nvidia e investem em processadores próprios.

O primeiro teste de Kress tem data marcada. Na terça-feira, 17, a Nvidia divulga o balanço do terceiro trimestre fiscal, para o qual a própria CFO havia projetado receita de US$ 108 bilhões. Será a primeira apresentação de resultados sem Huang no comando.

Em Stanford, em 2005, Jobs resumiu a saída da Apple numa frase: "Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo". Ele só pôde dizer isso depois de fundar a NeXT, construir a Pixar e voltar à empresa que o havia tirado da operação. Na Nvidia, a pergunta agora é do conselho: quem vai tomar as decisões que, por 33 anos, acabavam na mesa de Huang?