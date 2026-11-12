A Nvidia consegue viver sem Jensen Huang? A história da Apple sem Steve Jobs dá pistas

Steve Jobs: cofundador perdeu o comando operacional da Apple em 1985 e voltou à empresa na década seguinte (Rick Smolan/Against All Odds Productions/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h16.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 11h17.
A matéria analisa o impacto da renúncia de Jensen Huang da Nvidia, comparando com casos históricos de saída de fundadores de grandes empresas de tecnologia como Steve Jobs da Apple. O texto examina como empresas lidam com a sucessão de líderes carismáticos e o que isso representa para o mercado e a governança corporativa.
Em maio de 1985, Steve Jobs tentou tirar da Apple o executivo que ele próprio havia convencido a trabalhar com ele. O conselho ficou do lado de John Sculley. Aos 30 anos, Jobs passou o verão como presidente do conselho de uma empresa em cuja operação já não mandava. Em setembro, entregou sua carta de renúncia.
Quatro décadas depois, a poucos quilômetros de Cupertino, outro conselho teve de decidir o futuro de um fundador que se tornou a própria imagem da empresa. Jensen Huang, de 63 anos, deixou nesta quinta-feira, 12, o comando da Nvidia, após 33 anos à frente da fabricante de chips. A empresa informou que ele renunciou aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho, com efeito imediato.
Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume como CEO interina e acumula o cargo de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos. Huang não fica com nenhuma função na empresa, segundo o comunicado. Harvey Jones, ex-CEO da Synopsys, passa a ser o primeiro presidente do conselho da história da Nvidia.
A Apple discutia o rumo do Macintosh depois que as vendas decepcionaram. A Nvidia chegou à decisão com uma investigação interna aberta, dois relacionamentos extraconjugais relatados pela imprensa e um valor de mercado perto de US$ 4 trilhões. A sucessão de Huang põe à prova uma empresa que cresceu fazendo de seu fundador o principal interlocutor de clientes, investidores e governos.
A crise começou no domingo, 8, quando Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários. "Não há desculpa para o que eu fiz. Lamento profundamente", escreveu. Ele não identificou a mulher. O The New York Times a identificou como Alice Huang, sem parentesco com ele, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura e uma das maiores clientes da Nvidia no Sudeste Asiático. Segundo o jornal, agências de inteligência americanas acreditam que ela trabalhava para o Ministério da Segurança do Estado da China. O governo chinês chamou as acusações de "totalmente infundadas".
No mesmo domingo, o conselho abriu uma investigação independente e afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Na quarta-feira, 11, o Times relatou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang, com base no relato de cinco pessoas que trabalharam na empresa. O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar relações pessoais que criem conflito de interesses. Horas depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir Huang.
O comunicado desta quinta-feira não cita os motivos da saída nem informa se a investigação foi concluída.
O mercado já fazia as contas. Entre os fechamentos de sexta-feira, 6, e terça-feira, 10, as ações recuaram cerca de 9,5%, e a empresa perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. Os papéis voltaram a cair mais de 8% após o fechamento de quarta-feira, com as reportagens sobre o segundo caso e a possível destituição. Depois do anúncio, os papéis chegaram a cair 11% nas negociações antes da abertura desta quinta, para US$ 154,68 às 8h55 de Nova York, abaixo da mínima das últimas 52 semanas. Antes da decisão, Dan Ives, da Yorkville Ives, estimava que a Nvidia poderia valer até 30% menos sem Huang.Para os investidores, a pergunta é quanto do que compravam ao investir na Nvidia dependia do próprio Huang.
O caso de Jobs ajuda a medir o peso da decisão. Em 1983, ele foi buscar na Pepsi um executivo que soubesse vender computadores para além do público que já se interessava por eles. "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter uma chance de mudar o mundo?", perguntou a John Sculley, que aceitou e virou CEO.
O Macintosh, lançado em 1984, vendeu abaixo do esperado. Em abril de 1985, Sculley tirou Jobs do comando da divisão. Em maio, Jobs tentou reunir apoio para afastar Sculley, e o conselho manteve o CEO. Em junho, a Apple anunciou o primeiro prejuízo trimestral de sua história e o corte de 20% dos funcionários, segundo o Steve Jobs Archive. Jobs renunciou à presidência do conselho em 17 de setembro. Anos mais tarde, diria que havia sido demitido: antes de sair formalmente, já tinha perdido o poder de decidir o que a empresa faria.
Desde então, os conselhos das empresas de tecnologia aprenderam que tirar um CEO é a parte rápida. A difícil é decidir quem fica com a cadeira, e por quanto tempo. Os casos mais parecidos com o da Nvidia ajudam a mostrar o que costuma vir depois.
Em 2010, a HP perdeu Mark Hurd, CEO que havia recuperado a empresa e dobrado o valor das ações. Uma investigação concluiu que ele violou o código de conduta ao esconder uma relação pessoal com uma prestadora de serviços e apresentar relatórios de despesas inexatos. A diretora financeira, Cathie Lesjak, assumiu interinamente, como Kress agora. O sucessor escolhido pelo conselho, Léo Apotheker, durou 11 meses no cargo.
Em 2018, a Intel passou pelo mesmo roteiro. Brian Krzanich renunciou depois que uma investigação interna confirmou uma relação consensual com uma funcionária, proibida pelas regras para gestores. O diretor financeiro, Bob Swan, virou CEO interino e, meses depois, efetivo. Em 2021, com a fabricação de chips atrasada em relação à taiwanesa TSMC, o conselho o substituiu por Pat Gelsinger, engenheiro que havia começado na empresa aos 18 anos. Segundo a Bloomberg, o conselho queria um líder com mais formação em tecnologia do que em finanças.
Na HP e na Intel, o diretor financeiro estabilizou a empresa. O problema veio na escolha do sucessor definitivo. Outros casos mostram que a saída nem sempre é definitiva, nem sempre tem o mesmo motivo. A tabela reúne os principais.
|CEO e empresa
|Ano
|O que levou à saída
|Quem assumiu
|O que veio depois
|Steve Jobs, Apple
|1985
|Disputa com o CEO John Sculley e vendas fracas do Macintosh
|John Sculley, que já era CEO
|Jobs fundou a NeXT, comprou a Pixar e voltou à Apple em 1997
|Mark Hurd, HP
|2010
|Violação do código de conduta
|Cathie Lesjak, CFO, como interina
|O sucessor, Léo Apotheker, ficou 11 meses no cargo
|Travis Kalanick, Uber
|2017
|Pressão de investidores após uma série de crises
|Dara Khosrowshahi, vindo de fora
|A Uber abriu capital em 2019
|Brian Krzanich, Intel
|2018
|Relação com funcionária, proibida pelas regras para gestores
|Bob Swan, CFO, interino e depois efetivo
|Swan foi substituído em 2021 pelo engenheiro Pat Gelsinger
|Steve Easterbrook, McDonald's
|2019
|Relação com funcionária, contra a política da empresa
|Chris Kempczinski, executivo da casa
|A empresa descobriu outros casos e foi à Justiça contra ele
|Sam Altman, OpenAI
|2023
|Conselho disse que ele não havia sido "consistentemente franco"
|Mira Murati, diretora de tecnologia, como interina
|Altman voltou dias depois, com um novo conselho
|Jensen Huang, Nvidia
|2026
|Investigação sobre suposta operação de inteligência estrangeira e relação com subordinada
|Colette Kress, CFO, como interina
|Conselho busca sucessor definitivo, sem prazo
A volta de Jobs à Apple começou com uma necessidade concreta. Em dezembro de 1996, a empresa anunciou a compra da NeXT, que ele havia fundado depois de sair, por US$ 427 milhões. A Apple precisava de um novo sistema operacional, e a tecnologia da NeXT serviria de base para o Mac OS X. Jobs assumiu como CEO interino em 1997, ano em que a Microsoft investiu US$ 150 milhões na concorrente, e tirou o "interino" do título em 2000.
A Nvidia parte de uma posição diferente. Não está em crise de produto: no trimestre encerrado em julho, o negócio de data centers respondeu por US$ 89 bilhões dos US$ 96,2 bilhões em receita. O CUDA, conjunto de ferramentas que engenheiros usam para programar os chips da empresa, prende os clientes à plataforma, já que trocar de fornecedor pode exigir adaptar e testar software. Essa vantagem continua à disposição de quem assumir.
A parte mais difícil de transferir está na estrutura que Huang montou. Mais de 60 executivos se reportavam diretamente a ele. O fundador também era a principal voz da Nvidia em Washington na discussão sobre a venda de chips avançados para a China, tema que agora ganha outro peso: os senadores Elizabeth Warren e Chris Coons pediram ao governo Trump que preserve documentos sobre a empresa e suas exportações. Tudo isso enquanto clientes como o Google seguem comprando chips da Nvidia e investem em processadores próprios.
O primeiro teste de Kress tem data marcada. Na terça-feira, 17, a Nvidia divulga o balanço do terceiro trimestre fiscal, para o qual a própria CFO havia projetado receita de US$ 108 bilhões. Será a primeira apresentação de resultados sem Huang no comando.
Em Stanford, em 2005, Jobs resumiu a saída da Apple numa frase: "Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo". Ele só pôde dizer isso depois de fundar a NeXT, construir a Pixar e voltar à empresa que o havia tirado da operação. Na Nvidia, a pergunta agora é do conselho: quem vai tomar as decisões que, por 33 anos, acabavam na mesa de Huang?
A Nvidia informou que Huang renunciou, mas não citou os motivos. A saída ocorre depois de uma investigação interna sobre a relação dele com Alice Huang, ex-executiva que autoridades americanas suspeitam ser espiã chinesa, e de reportagem do The New York Times sobre um segundo relacionamento, com uma subordinada direta. Segundo a Bloomberg, a saída foi decidida pelo conselho.
Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume como CEO interina a partir de 12 de novembro de 2026. Ela acumula o cargo de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos.
O comunicado da Nvidia trata a saída como definitiva. Huang deixou os cargos de presidente, CEO e membro do conselho, e a empresa não prevê nenhum papel para ele.
Jobs perdeu o comando da divisão Macintosh em 1985 e continuou como presidente do conselho até renunciar, em 17 de setembro daquele ano. Ele já havia perdido as funções operacionais quando deixou a empresa e, anos depois, disse que havia sido demitido.
Sim. Mark Hurd deixou a HP em 2010 por violar o código de conduta, e Brian Krzanich saiu da Intel em 2018 por uma relação com uma funcionária. Nos dois casos, o diretor financeiro assumiu interinamente, como Colette Kress agora na Nvidia.
Entre 6 e 10 de novembro, as ações recuaram cerca de 9,5%, uma perda de cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. Depois do anúncio da saída de Huang, chegaram a cair 11% antes da abertura do pregão de 12 de novembro.