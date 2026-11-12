Jensen Huang renuncia comando da Nvidia após revelações de casos extraconjugais

Jensen Huang: cofundador da Nvidia, deixa o comando da empresa após mais de três décadas (Jose Sarmento Matos/Bloomberg/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10h56.
Jensen Huang deixou o comando da Nvidia após revelações de casos extraconjugais, encerrando mais de três décadas à frente da empresa que ele ajudou a fundar. A crise gerou investigações sobre supostas ligações com inteligência chinesa e conflitos de interesse internos, provocando queda significativa no valor de mercado da empresa e pressão política nos EUA.
Jensen Huang deixou o cargo de CEO da Nvidia nesta quinta-feira, 12, após a revelação de dois relacionamentos extraconjugais, um com uma executiva sob suspeita de atuar para a inteligência chinesa e outro com uma subordinada direta. A saída foi anunciada pela fabricante de chips às 10h55, no horário de Brasília. Huang renunciou ao cargo.
A troca encerra mais de três décadas de Huang à frente da companhia que ele ajudou a fundar em 1993. A Nvidia informou que a CFO Collete Kress assume o comando em caráter interino.
O segundo caso veio a público nesta quarta-feira, 11, quando o New York Times revelou que Huang teria mantido um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e sua subordinada direta. Cinco pessoas que trabalharam na companhia relataram a relação ao jornal. Momentos depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir Huang e poderia se reunir ainda naquele dia para decidir seu futuro.
A crise se agravou no domingo, 8, quando Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários. Ele não citou nomes na carta. O Times identificou a mulher como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que comprava chips da Nvidia.
Segundo o jornal, autoridades americanas suspeitam que ela tenha coletado informações para Pequim. O governo chinês negou as alegações de espionagem.
No mesmo dia, o conselho abriu uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Na ocasião, os conselheiros declararam confiança no CEO e disseram que não tinham motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Huang se comprometeu a colaborar.
Para especialistas em governança, a apuração já colocava em xeque a permanência do executivo.
A pressão se estendeu a Washington. Os presidentes de três comissões da Câmara dos Representantes pediram que Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice Huang e as medidas adotadas pela Nvidia para proteger informações sensíveis.
O relato sobre Powell acrescentou uma questão de governança à crise. O código de conduta da Nvidia orienta funcionários a evitar situações em que relações pessoais possam criar conflitos de interesse.
Duas fontes disseram ao Times que Huang e Powell foram filmados em um hotel durante a conferência anual da empresa, em março. O jornal informou que não teve acesso ao vídeo. A Nvidia se recusou a comentar a reportagem, e Powell não respondeu de imediato.
A saída interrompe uma das trajetórias mais celebradas do Vale do Silício. Huang nasceu em 1963 em Tainan, em Taiwan, e foi enviado ainda criança aos Estados Unidos com o irmão. Por engano dos parentes, os dois acabaram em um internato rural no Kentucky, onde ele limpava banheiros. Depois, a família se estabeleceu no Oregon.
Aos 15 anos, Huang começou a trabalhar no Denny's, rede americana de lanchonetes, como lavador de pratos, ajudante e garçom. Formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Estadual do Oregon, fez mestrado em Stanford e passou pela AMD e pela LSI Logic antes de empreender.
A Nvidia nasceu em 1993, em uma mesa de um Denny's em San José, na Califórnia, onde Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem desenharam o plano de uma fabricante de chips gráficos. A empresa quase quebrou nos primeiros anos, abriu capital em 1999 e lançou no mesmo ano a GeForce 256, vendida como a primeira GPU do mercado.
A virada veio com a CUDA, plataforma lançada em 2006 que permitiu usar as placas para cálculos gerais. A aposta, por anos vista com desconfiança por investidores, transformou a Nvidia na principal fornecedora da infraestrutura de inteligência artificial após o lançamento do ChatGPT, em 2022.
Em 2025, a companhia foi a primeira do mundo a valer US$ 5 trilhões, e Huang passou a figurar entre as pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna que superou US$ 100 bilhões.
Com a jaqueta de couro preta, que virou marca registrada, o executivo se tornou o rosto da corrida da IA e um ícone também na China, mercado que agora está no centro do escândalo.
A crise que tirou Huang do comando da maior empresa do mundo em valor de mercado durou XX dias, do primeiro relato à saída. Veja como os fatos se sucederam:
Na segunda-feira, 9, primeiro pregão após a abertura da investigação, as ações da Nvidia fecharam em queda de 4,27%, a US$ 178,67. Na terça-feira, 10, recuaram mais 5,47%, para US$ 168,89. Em relação ao fechamento de sexta-feira, 6, a queda acumulada foi de cerca de 9,5%.
Entre os fechamentos de sexta e terça, a fabricante perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. A queda ocorreu enquanto investidores avaliavam o futuro de Huang e em meio a uma pressão mais ampla sobre as ações de tecnologia.
Segundo o analista Dan Ives, da Wedbush, a Nvidia pode valer até 30% menos sem Huang no comando. XX [atualizar a cotação após o anúncio da saída, com horário de Brasília e indicação de dado intradiário ou de fechamento].
Kress assumirá a empresa interinamente.
Quem assumir a Nvidia herdará uma empresa muito diferente da fabricante de placas gráficas que Huang ajudou a criar.
Os chips da companhia hoje abastecem os centros de dados onde são treinados e operados sistemas de inteligência artificial.
A sucessão também muda quem representa a Nvidia nas negociações com Washington sobre as restrições à venda de chips avançados para a China, uma discussão que Huang conduziu pessoalmente nos últimos anos.
A saída ocorreu após a revelação de dois relacionamentos extraconjugais, um com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed sob suspeita de espionagem, e outro relatado pelo New York Times com Kimberly Powell, vice-presidente da Nvidia.
Entre o fechamento de sexta-feira, 6, e o de terça-feira, 10, as ações recuaram cerca de 9,5%. Nesse intervalo, a Nvidia perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado.
Collette Kress, CFO da empresa, assume a empresa interinamente.