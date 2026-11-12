Jensen Huang renuncia comando da Nvidia após revelações de casos extraconjugais

Jensen Huang deixou o cargo de CEO da Nvidia nesta quinta-feira, 12, após a revelação de dois relacionamentos extraconjugais, um com uma executiva sob suspeita de atuar para a inteligência chinesa e outro com uma subordinada direta. A saída foi anunciada pela fabricante de chips às 10h55, no horário de Brasília. Huang renunciou ao cargo.

A troca encerra mais de três décadas de Huang à frente da companhia que ele ajudou a fundar em 1993. A Nvidia informou que a CFO Collete Kress assume o comando em caráter interino.

O segundo caso veio a público nesta quarta-feira, 11, quando o New York Times revelou que Huang teria mantido um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e sua subordinada direta. Cinco pessoas que trabalharam na companhia relataram a relação ao jornal. Momentos depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir Huang e poderia se reunir ainda naquele dia para decidir seu futuro.

Da carta aos funcionários à saída do comando

A crise se agravou no domingo, 8, quando Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários. Ele não citou nomes na carta. O Times identificou a mulher como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que comprava chips da Nvidia.

Segundo o jornal, autoridades americanas suspeitam que ela tenha coletado informações para Pequim. O governo chinês negou as alegações de espionagem.

No mesmo dia, o conselho abriu uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Na ocasião, os conselheiros declararam confiança no CEO e disseram que não tinham motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Huang se comprometeu a colaborar.

Para especialistas em governança, a apuração já colocava em xeque a permanência do executivo.

A pressão se estendeu a Washington. Os presidentes de três comissões da Câmara dos Representantes pediram que Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice Huang e as medidas adotadas pela Nvidia para proteger informações sensíveis.

O relato sobre Powell acrescentou uma questão de governança à crise. O código de conduta da Nvidia orienta funcionários a evitar situações em que relações pessoais possam criar conflitos de interesse.

Duas fontes disseram ao Times que Huang e Powell foram filmados em um hotel durante a conferência anual da empresa, em março. O jornal informou que não teve acesso ao vídeo. A Nvidia se recusou a comentar a reportagem, e Powell não respondeu de imediato.

De lavador de pratos ao topo do mundo

A saída interrompe uma das trajetórias mais celebradas do Vale do Silício. Huang nasceu em 1963 em Tainan, em Taiwan, e foi enviado ainda criança aos Estados Unidos com o irmão. Por engano dos parentes, os dois acabaram em um internato rural no Kentucky, onde ele limpava banheiros. Depois, a família se estabeleceu no Oregon.

Aos 15 anos, Huang começou a trabalhar no Denny's, rede americana de lanchonetes, como lavador de pratos, ajudante e garçom. Formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Estadual do Oregon, fez mestrado em Stanford e passou pela AMD e pela LSI Logic antes de empreender.

A Nvidia nasceu em 1993, em uma mesa de um Denny's em San José, na Califórnia, onde Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem desenharam o plano de uma fabricante de chips gráficos. A empresa quase quebrou nos primeiros anos, abriu capital em 1999 e lançou no mesmo ano a GeForce 256, vendida como a primeira GPU do mercado.

A virada veio com a CUDA, plataforma lançada em 2006 que permitiu usar as placas para cálculos gerais. A aposta, por anos vista com desconfiança por investidores, transformou a Nvidia na principal fornecedora da infraestrutura de inteligência artificial após o lançamento do ChatGPT, em 2022.

Em 2025, a companhia foi a primeira do mundo a valer US$ 5 trilhões, e Huang passou a figurar entre as pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna que superou US$ 100 bilhões.

Com a jaqueta de couro preta, que virou marca registrada, o executivo se tornou o rosto da corrida da IA e um ícone também na China, mercado que agora está no centro do escândalo.

Nvidia: empresa foi fundada em 1993 (I-Hwa Cheng/AFP/AFP)

A anatomia de uma queda

A crise que tirou Huang do comando da maior empresa do mundo em valor de mercado durou XX dias, do primeiro relato à saída. Veja como os fatos se sucederam:

Sexta-feira, 6. As ações da Nvidia fecham o pregão antes de o caso vir a público.

As ações da Nvidia fecham o pregão antes de o caso vir a público. Domingo, 8. Huang admite a infidelidade em mensagem aos funcionários, sem citar nomes. O New York Times identifica Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, e o conselho abre a investigação independente, ainda declarando confiança no CEO.

Huang admite a infidelidade em mensagem aos funcionários, sem citar nomes. O New York Times identifica Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, e o conselho abre a investigação independente, ainda declarando confiança no CEO. Segunda-feira, 9. No primeiro pregão após a carta, as ações chegam a recuar 7% ao longo do dia e fecham em queda de 4,27%. Presidentes de três comissões da Câmara convocam Huang para uma reunião a portas fechadas.

No primeiro pregão após a carta, as ações chegam a recuar 7% ao longo do dia e fecham em queda de 4,27%. Presidentes de três comissões da Câmara convocam Huang para uma reunião a portas fechadas. Terça-feira, 10. Os papéis caem mais 5,47%. A perda acumulada de valor de mercado chega a cerca de US$ 430 bilhões.

Os papéis caem mais 5,47%. A perda acumulada de valor de mercado chega a cerca de US$ 430 bilhões. Quarta-feira, 11. O Times revela o segundo relacionamento, com Kimberly Powell, subordinada direta de Huang. Na sequência, o Wall Street Journal informa que o conselho prepara a destituição.

O Times revela o segundo relacionamento, com Kimberly Powell, subordinada direta de Huang. Na sequência, o Wall Street Journal informa que o conselho prepara a destituição. Quinta-feira, 12. Jensen Huang renuncia ao cargo.

Na segunda-feira, 9, primeiro pregão após a abertura da investigação, as ações da Nvidia fecharam em queda de 4,27%, a US$ 178,67. Na terça-feira, 10, recuaram mais 5,47%, para US$ 168,89. Em relação ao fechamento de sexta-feira, 6, a queda acumulada foi de cerca de 9,5%.

Entre os fechamentos de sexta e terça, a fabricante perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado. A queda ocorreu enquanto investidores avaliavam o futuro de Huang e em meio a uma pressão mais ampla sobre as ações de tecnologia.

Segundo o analista Dan Ives, da Wedbush, a Nvidia pode valer até 30% menos sem Huang no comando. XX [atualizar a cotação após o anúncio da saída, com horário de Brasília e indicação de dado intradiário ou de fechamento].

Quem assume a Nvidia?

Kress assumirá a empresa interinamente.

Quem assumir a Nvidia herdará uma empresa muito diferente da fabricante de placas gráficas que Huang ajudou a criar.

Os chips da companhia hoje abastecem os centros de dados onde são treinados e operados sistemas de inteligência artificial.

A sucessão também muda quem representa a Nvidia nas negociações com Washington sobre as restrições à venda de chips avançados para a China, uma discussão que Huang conduziu pessoalmente nos últimos anos.