Vencedores, recordes e fofocas: tudo que rolou no VMAs 2026

O MTV Video Music Awards 2026 teve como protagonistas duas figuras que, em momentos bem diferentes da carreira, ajudaram a definir a história da premiação: Madonna e Taylor Swift.

Entre troféus, estreias de videoclipes, homenagens e algumas cenas que ficaram longe das câmeras, a cerimônia deste domingo, 27, também apostou forte na nostalgia dos grandes momentos da MTV.

Madonna voltou ao palco do VMA depois de 23 anos, Taylor Swift estreou mundialmente o videoclipe de “Patient Zero” e ganhou o principal prêmio da noite, enquanto o Nirvana recebeu o Video Vanguard.

Nos bastidores, ainda houve encontros entre Madonna e Swift, apresentações pré-gravadas que confundiram a plateia e até um mascote da MTV procurando uma área com ar-condicionado.

Madonna voltou ao VMA e saiu com sete prêmios

A noite começou com Madonna. Pela primeira vez desde 2003, a cantora se apresentou no VMA e abriu a cerimônia ao lado de Sabrina Carpenter e Charli XCX, em uma performance baseada em músicas de seu álbum mais recente, “Confessions II”.

A apresentação começou com Madonna sobre um piano, enquanto Sabrina tocava “Bring Your Love”.

Depois, a cantora passou por diferentes cenários até chegar a uma reprodução do banheiro da boate que aparece no videoclipe de “Danceteria”. Foi quando Charli xcx surgiu para participar do remix da música, acompanhada por uma série de aparições especiais, como Debi Mazar, Julia Garner, Sombr, Andrew Watt e Seth Rogen.

O retorno não ficou restrito ao palco. Madonna liderou as indicações do VMA, com 13 nomeações, e terminou a noite com sete vitórias. Entre elas estão Artista do Ano, Melhor Colaboração, por “Bring Your Love”, e Melhor Dance, por “Confessions II — The Film”.

Durante um intervalo comercial, ela ainda foi vista conversando e tirando fotos com Taylor Swift.

Taylor Swift teve uma noite cheia de estreias

Taylor Swift também teve uma das agendas mais movimentadas da cerimônia. A cantora recebeu o primeiro Artist Director Honor da história do VMA e venceu Vídeo do Ano por “The Fate of Ophelia”. Ela também levou Melhor Direção por “Opalite”.

Taylor Swift: cantora levou o maior prêmio da noite por 'The Fate of Ophelia' (AFP)

O momento mais aguardado veio com a estreia mundial de “Patient Zero”, novo videoclipe dirigido pela própria Swift e estrelado por Dakota Johnson e Colin Farrell. O vídeo transforma a música em uma espécie de thriller gótico, com Johnson vivendo uma mulher em um relacionamento abusivo e Swift aparecendo como o fantasma da ex-companheira de Farrell.

A relação de Swift com a premiação continuou nos bastidores. Segundo o Hollywood Reporter, ela chegou ao tapete vermelho poucos minutos antes do início da transmissão, desapareceu durante a primeira hora da cerimônia, voltou pouco antes de receber seu prêmio de direção e tornou a sair antes de reaparecer no momento de receber o Vídeo do Ano.

Ao agradecer pelo prêmio, Swift dedicou a vitória a Dolly Parton, que também foi homenageada durante a cerimônia. A cantora destacou a influência de Parton sobre sua relação com a música e com a narrativa visual.

Nem tudo aconteceu ao vivo, e a plateia percebeu

Dois dos shows mais esperados da noite, de Bruno Mars e Kacey Musgraves, foram gravados previamente. A decisão confundiu parte do público presente no Peacock Theater, que chegou a procurar pelos artistas e pelos palcos enquanto as apresentações eram exibidas.

Bruno ainda saiu vencedor na categoria Melhor R&B, por “I Just Might”. Kacey participou do tributo a Dolly Parton com “I Will Always Love You”.

A noite teve ainda uma homenagem a George Michael, com participações de Raye, Sombr e Teddy Swims, além de performances de Lisa, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, Gener8ion e Yung Lean.

Nirvana ganhou o Video Vanguard e Pat Smear chamou atenção

Os integrantes remanescentes do Nirvana receberam o Video Vanguard, prêmio dedicado ao impacto de um artista na linguagem dos videoclipes e na cultura pop. Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear receberam o troféu das mãos de Chuck D.

Krist Novoselic aproveitou o discurso para homenagear Kurt Cobain, enquanto Pat Smear protagonizou uma das cenas mais comentadas pelos presentes ao acender e fumar um cigarro no palco.

O momento reforçou a atmosfera nostálgica da cerimônia, que recuperou referências associadas à MTV dos anos 1980 e 1990. O próprio New York Times observou que o VMA pareceu, em vários momentos, interessado em revisitar a época em que a emissora tinha uma influência muito maior sobre a música pop.

Sienna Spiro e Yung Lean ficaram entre os destaques das performances

Eleita Artista Revelação, Sienna Spiro completou 21 anos no dia seguinte à cerimônia e levou ao palco uma estética assumidamente vintage. O cenário reproduzia uma enorme vitrola, enquanto a cantora apresentou “Great Expectation”.

Outro destaque foi a apresentação de Gener8ion e Yung Lean, que encerrou a cerimônia com “Storm”. A performance recriou a coreografia do videoclipe, com dezenas de jovens formando uma espécie de massa coreografada no palco. Segundo o Hollywood Reporter, foi uma das apresentações que recebeu a maior reação da plateia durante a noite.

Lisa também teve um dos encerramentos mais curiosos: depois de interpretar “Dream”, vencedora de Melhor Pop, a cantora terminou a apresentação sobre um tuk-tuk e precisou da ajuda da equipe para descer do veículo quando as luzes se apagaram.

O que aconteceu longe das câmeras

Nos bastidores, o VMA teve uma dose extra de movimentação. Belmont Cameli e Ella Bright, estrelas de “Off Campus”, participaram da cerimônia como apresentadores e foram vistos juntos no tapete vermelho e depois dançando em uma área lateral durante o discurso de Madonna.

Até o mascote da premiação virou personagem dos bastidores. Com as altas temperaturas registradas em Los Angeles, um dos Moon Persons foi visto parado perto das saídas de ar-condicionado, ainda dentro da pesada fantasia prateada, antes de voltar para a área do evento.

Os principais vencedores do VMA 2026