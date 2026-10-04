20 frases para celebrar o Dia Mundial dos Animais com seu pet nas redes sociais

Dia Mundial dos Animais: data celebrada em 4 de outubro é uma oportunidade para homenagear os pets com registros especiais nas redes sociais (FatCamera/Getty Images)
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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 04h22.
O Dia Mundial dos Animais é celebrado em 4 de outubro e foi criado para chamar atenção para o bem-estar e a proteção dos animais. A data também reconhece a relação entre seres humanos e outras espécies e busca ampliar a conscientização sobre as condições de vida e os cuidados destinados aos animais.
De acordo com a página World Animal Day, a escolha do dia 4 de outubro está ligada a São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais. A celebração começou em 1925, em Berlim, por iniciativa do escritor e editor Heinrich Zimmermann. Em 1929, a comemoração foi transferida para 4 de outubro e, em 1931, a data foi adotada oficialmente durante um congresso internacional de organizações de proteção animal realizado em Florença, na Itália.
Atualmente, a data é marcada por ações de conscientização, campanhas de proteção e eventos voltados ao bem-estar animal em diferentes países. A iniciativa é coordenada pela Naturewatch Foundation, organização britânica de proteção animal.
Para os tutores de pets, a ocasião também pode ser usada para compartilhar fotos e mensagens sobre a relação com seus animais. Por isso, selecionamos 20 mensagens perfeitas para compartilhar momentos fofos ao lado do seu pet nas redes sociais: