20 frases para celebrar o Dia Mundial dos Animais com seu pet nas redes sociais

O Dia Mundial dos Animais é celebrado em 4 de outubro e foi criado para chamar atenção para o bem-estar e a proteção dos animais. A data também reconhece a relação entre seres humanos e outras espécies e busca ampliar a conscientização sobre as condições de vida e os cuidados destinados aos animais.

Como o Dia dos Animais surgiu?

De acordo com a página World Animal Day, a escolha do dia 4 de outubro está ligada a São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais. A celebração começou em 1925, em Berlim, por iniciativa do escritor e editor Heinrich Zimmermann. Em 1929, a comemoração foi transferida para 4 de outubro e, em 1931, a data foi adotada oficialmente durante um congresso internacional de organizações de proteção animal realizado em Florença, na Itália.

Atualmente, a data é marcada por ações de conscientização, campanhas de proteção e eventos voltados ao bem-estar animal em diferentes países. A iniciativa é coordenada pela Naturewatch Foundation, organização britânica de proteção animal.

Para os tutores de pets, a ocasião também pode ser usada para compartilhar fotos e mensagens sobre a relação com seus animais. Por isso, selecionamos 20 mensagens perfeitas para compartilhar momentos fofos ao lado do seu pet nas redes sociais:

Frases carinhosas para fotos com seu pet

"Meu lugar favorito é onde você está." "Você chegou de quatro patas e ocupou todo o meu coração." "A melhor parte dos meus dias tem pelos, patas e muito amor." "Meu companheiro de todos os momentos." "Amor verdadeiro também tem quatro patas." "Cada dia ao seu lado ganha um motivo a mais para sorrir." "Você é parte da minha família e das minhas melhores memórias."

Frases divertidas para Instagram

"Ele mora na minha casa, mas claramente acha que eu moro na casa dele." "Meu pet tem quatro patas e uma lista infinita de exigências." "Eu pago as contas. Ele administra a casa." "A câmera abre e ele já sabe que é hora de brilhar." "Personalidade forte, fofura em excesso e zero arrependimentos." "Meu despertador tem patas e não conhece a função soneca." "Ele não fala, mas consegue deixar tudo bem melhor."

Frases para homenagear o pet