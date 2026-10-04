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20 frases para celebrar o Dia Mundial dos Animais com seu pet nas redes sociais

Confira frases carinhosas e divertidas para acompanhar aquela foto especial do seu cachorro, gato ou outro bichinho

Dia Mundial dos Animais: data celebrada em 4 de outubro é uma oportunidade para homenagear os pets com registros especiais nas redes sociais (FatCamera/Getty Images)

Dia Mundial dos Animais: data celebrada em 4 de outubro é uma oportunidade para homenagear os pets com registros especiais nas redes sociais (FatCamera/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 04h22.

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O Dia Mundial dos Animais é celebrado em 4 de outubro e foi criado para chamar atenção para o bem-estar e a proteção dos animais. A data também reconhece a relação entre seres humanos e outras espécies e busca ampliar a conscientização sobre as condições de vida e os cuidados destinados aos animais.

Como o Dia dos Animais surgiu?

De acordo com a página World Animal Day, a escolha do dia 4 de outubro está ligada a São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais. A celebração começou em 1925, em Berlim, por iniciativa do escritor e editor Heinrich Zimmermann. Em 1929, a comemoração foi transferida para 4 de outubro e, em 1931, a data foi adotada oficialmente durante um congresso internacional de organizações de proteção animal realizado em Florença, na Itália.

Atualmente, a data é marcada por ações de conscientização, campanhas de proteção e eventos voltados ao bem-estar animal em diferentes países. A iniciativa é coordenada pela Naturewatch Foundation, organização britânica de proteção animal.

Para os tutores de pets, a ocasião também pode ser usada para compartilhar fotos e mensagens sobre a relação com seus animais. Por isso, selecionamos 20 mensagens perfeitas para compartilhar momentos fofos ao lado do seu pet nas redes sociais:

Frases carinhosas para fotos com seu pet

  1. "Meu lugar favorito é onde você está."
  2. "Você chegou de quatro patas e ocupou todo o meu coração."
  3. "A melhor parte dos meus dias tem pelos, patas e muito amor."
  4. "Meu companheiro de todos os momentos."
  5. "Amor verdadeiro também tem quatro patas."
  6. "Cada dia ao seu lado ganha um motivo a mais para sorrir."
  7. "Você é parte da minha família e das minhas melhores memórias."

Frases divertidas para Instagram

  1. "Ele mora na minha casa, mas claramente acha que eu moro na casa dele."
  2. "Meu pet tem quatro patas e uma lista infinita de exigências."
  3. "Eu pago as contas. Ele administra a casa."
  4. "A câmera abre e ele já sabe que é hora de brilhar."
  5. "Personalidade forte, fofura em excesso e zero arrependimentos."
  6. "Meu despertador tem patas e não conhece a função soneca."
  7. "Ele não fala, mas consegue deixar tudo bem melhor."

Frases para homenagear o pet

  1. "Que todos os animais recebam o carinho, o respeito e o cuidado que merecem."
  2. "Hoje é dia de celebrar quem transforma carinho em companhia todos os dias."
  3. "Uma vida com animais é feita de afeto, companhia e muitas histórias para contar."
  4. "Cada animal tem seu jeito de ensinar sobre amor, cuidado e companheirismo."
  5. "Meu pet é uma lembrança diária de que os pequenos momentos podem ser os mais especiais."
  6. "Neste Dia Mundial dos Animais, celebro quem faz parte da minha família de um jeito único."
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