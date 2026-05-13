'Off Campus': tudo que sabemos sobre a série que estreia hoje no Prime Video

Uma das séries mais aguardadas do ano para os fãs de romance acabou de chegar no Prime Video. "Off Campus: Amores Improváveis" é a adaptação do best-seller "O Acordo", de Elle Kennedy, o primeiro de cinco livros da saga que conquistou as redes sociais.

Sobre o que é "Off Campus: Amores Improváveis"?

Com oito episódios na primeira temporada, a trama acompanha Hannah Wells (Ella Bright), uma estudante de Música na fictícia Universidade Briar, e Garrett Graham (Belmont Cameli), estrela do time de hóquei da faculdade. Em um acordo inusitado, Garrett pede ajuda a Hannah para melhorar suas notas e, em troca, oferece a ela um namoro falso para conquistar o rapaz de seus sonhos.

No processo, no entanto, eles acabam se apaixonando e criando um envolvimento emocional mais complexo do que o inicialmente planejado.

O elenco e a equipe de "Off Campus" esteve no Brasil durante a primeira semana de maio para a pré-estreia da série. Em entrevistas no país, a showrunner Louisa Levy afirmou que para transformar uma narrativa literária em produto audiovisual, foi necessário realizar algumas mudanças na trama, mas a essência da história foi inalterada a pedido da autora canadense Elle Kennedy.

Quando e onde assistir à série?

"Off Campus: Amores Improváveis" está disponível no Prime Video. A série estreou nesta quarta-feira, 13, às 4h do horário de Brasília.

Veja o trailer: