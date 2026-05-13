'Off Campus': tudo que sabemos sobre a série que estreia hoje no Prime Video

'Off Campus: Amores Improváveis': veja sobre o que é a série (Divulgação/Amazon Prime Video)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 16h55.
Uma das séries mais aguardadas do ano para os fãs de romance acabou de chegar no Prime Video. "Off Campus: Amores Improváveis" é a adaptação do best-seller "O Acordo", de Elle Kennedy, o primeiro de cinco livros da saga que conquistou as redes sociais.
Com oito episódios na primeira temporada, a trama acompanha Hannah Wells (Ella Bright), uma estudante de Música na fictícia Universidade Briar, e Garrett Graham (Belmont Cameli), estrela do time de hóquei da faculdade. Em um acordo inusitado, Garrett pede ajuda a Hannah para melhorar suas notas e, em troca, oferece a ela um namoro falso para conquistar o rapaz de seus sonhos.
No processo, no entanto, eles acabam se apaixonando e criando um envolvimento emocional mais complexo do que o inicialmente planejado.
O elenco e a equipe de "Off Campus" esteve no Brasil durante a primeira semana de maio para a pré-estreia da série. Em entrevistas no país, a showrunner Louisa Levy afirmou que para transformar uma narrativa literária em produto audiovisual, foi necessário realizar algumas mudanças na trama, mas a essência da história foi inalterada a pedido da autora canadense Elle Kennedy.
"Off Campus: Amores Improváveis" está disponível no Prime Video. A série estreou nesta quarta-feira, 13, às 4h do horário de Brasília.