'Confessions II – The Film': novo álbum de Madonna ganha curta-metragem

Antes mesmo do lançamento de "Confessions II", Madonna já começou a apresentar ao público o universo visual de seu novo álbum. A cantora estreou um curta-metragem inspirado nas seis primeiras faixas do disco durante o Festival de Tribeca, em Nova York, antecipando a estética que marcará o projeto, previsto para chegar às plataformas em 3 de julho.

Exibido no Beacon Theatre, o filme foi dirigido por David Toro e Solomon Chase, conhecidos artisticamente como Torso, tem cerca de 10 minutos de duração. A produção funciona como uma narrativa contínua construída a partir das primeiras canções do álbum, anunciado como uma sequência de "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005.

O curta será disponibilizado no YouTube nesta segunda-feira, 8.

Liberdade e participações especiais

A produção acompanha diferentes cenários ligados ao universo das boates e da cultura pop, com trechos das músicas do próximo álbum. Nas primeiras cenas, Madonna aparece em um apartamento cercada por pessoas usando câmeras presas à cabeça, antes de a ação migrar para clubes noturnos, arenas, automóveis e ambientes ao ar livre.

Entre os trechos, há Madonna e Sabrina Carpenter cantando em um clube gay; um banheiro onde ela beija homens escolhidos entre os mictórios; mulheres envoltas em látex preto com temática BDSM comendo bananas; além de Lourdes Leon encerrando o curta.

Elenco reúne estrelas e família da cantora

Além de Sabrina Carpenter, o curta traz participações de Benedict Cumberbatch, Kate Moss e Debi Mazar.

Também aparece Julia Garner, escolhida para interpretar Madonna em uma futura cinebiografia. Já Lourdes Leon, filha da cantora, interpreta uma personagem que circula pelas cenas carregando uma câmera.

Após a exibição, Madonna participou de uma conversa com o jornalista Anderson Cooper e comentou, em tom de brincadeira, uma das cenas do filme que mostra mulheres disparando lasers verdes da região pélvica em uma floresta. Segundo a artista, ela gostaria de experimentar o efeito, mas observou que os lasers pareciam esquentar bastante.

Aquecimento para o novo álbum

O lançamento do curta acontece poucos dias depois da apresentação surpresa realizada por Madonna na Times Square, em Nova York, para promover a faixa "Love Sensation".

Segundo a cantora, o filme reúne diversas referências visuais e narrativas que podem passar despercebidas em uma primeira exibição. A expectativa é que o projeto funcione como uma prévia do universo criativo de "Confessions II".