Taylor Swift vai quebrar recorde no VMA 2026? Entenda o que pode acontecer

RESUMO ＋ Taylor Swift receberá o primeiro Artist Director Honors da premiação MTV Video Music Awards no domingo, 27 de setembro, durante o VMA 2026, em Los Angeles. Com a homenagem, a cantora chegará a 31 troféus e se tornará a artista mais premiada da história do VMA, à frente de Beyoncé.

A carreira de Taylor Swift é repleta de recordes e, no próximo domingo, 27, a "loirinha" poderá adicionar mais um à lista. A cantora será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, uma nova homenagem criada pelo MTV Video Music Award para reconhecer músicos que também se destacam atrás das câmeras.

A homenagem será entregue durante a edição de 2026 do VMA, marcada para 27 de setembro, em Los Angeles. De acordo com a MTV, o novo reconhecimento tem o objetivo de celebrar artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades dos videoclipes desenvolverem novas formas de contar histórias visualmente.

Taylor Swift será a primeira homenageada da categoria

Não é uma surpresa que Swift tenha sido escolhida para receber essa homenagem. Com mais de 15 videoclipes em seu portfólio, a cantora conquistou a vitória na categoria Melhor Direção do VMA quatro vezes.

Entre seus trabalhos mais aclamados atrás das câmeras está "All Too Well: The Short Film", lançado em 2021. O curta-metragem, estrelado por Sadie Sink e Dylan O'brien, acompanha a narrativa de uma das canções favoritas pelos fãs, lançada após anos de pedidos do público, "All Too Well (10 minutes version)".

A mais premiada da história

O novo prêmio transformará Taylor na artista mais premiada na história do VMAs, com 31 uma vitórias. Dessa forma, a cantora ultrapassa Beyoncé, que, até a cerimônia deste ano, estava empatada com Swift, com 30 troféus.

A distância entre as artistas, no entanto, pode aumentar. Taylor Swift concorre a nove categorias competitivas no VMA 2026.