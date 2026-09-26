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Taylor Swift vai quebrar recorde no VMA 2026? Entenda o que pode acontecer

Ao receber o inédito Artist Director Honors, cantora pode somar 31 troféus e se tornar a artista mais premiada da história da premiação

VMA: premiação reconhece trabalho da cantora como diretora de videoclipes e pode levá-la a superar recorde de Beyoncé na premiação (Reprodução/Instagram)

VMA: premiação reconhece trabalho da cantora como diretora de videoclipes e pode levá-la a superar recorde de Beyoncé na premiação (Reprodução/Instagram)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18h05.

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RESUMO ＋

Taylor Swift receberá o primeiro Artist Director Honors da premiação MTV Video Music Awards no domingo, 27 de setembro, durante o VMA 2026, em Los Angeles. Com a homenagem, a cantora chegará a 31 troféus e se tornará a artista mais premiada da história do VMA, à frente de Beyoncé.

A carreira de Taylor Swift é repleta de recordes e, no próximo domingo, 27, a "loirinha" poderá adicionar mais um à lista. A cantora será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, uma nova homenagem criada pelo MTV Video Music Award para reconhecer músicos que também se destacam atrás das câmeras.

A homenagem será entregue durante a edição de 2026 do VMA, marcada para 27 de setembro, em Los Angeles. De acordo com a MTV, o novo reconhecimento tem o objetivo de celebrar artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades dos videoclipes desenvolverem novas formas de contar histórias visualmente.

Taylor Swift será a primeira homenageada da categoria

Não é uma surpresa que Swift tenha sido escolhida para receber essa homenagem. Com mais de 15 videoclipes em seu portfólio, a cantora conquistou a vitória na categoria Melhor Direção do VMA quatro vezes.

Entre seus trabalhos mais aclamados atrás das câmeras está "All Too Well: The Short Film", lançado em 2021. O curta-metragem, estrelado por Sadie Sink e Dylan O'brien, acompanha a narrativa de uma das canções favoritas pelos fãs, lançada após anos de pedidos do público, "All Too Well (10 minutes version)".

A mais premiada da história

O novo prêmio transformará Taylor na artista mais premiada na história do VMAs, com 31 uma vitórias. Dessa forma, a cantora ultrapassa Beyoncé, que, até a cerimônia deste ano, estava empatada com Swift, com 30 troféus.

A distância entre as artistas, no entanto, pode aumentar. Taylor Swift concorre a nove categorias competitivas no VMA 2026. 

'Perguntas frequentes'

Qual prêmio Taylor Swift receberá no VMA 2026? ＋

Taylor Swift será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, homenagem criada pelo MTV Video Music Awards para reconhecer músicos que também se destacam na direção de videoclipes.

Quando e onde será entregue o Artist Director Honors? ＋

O Artist Director Honors será entregue a Taylor Swift no domingo, 27 de setembro, durante o VMA 2026, em Los Angeles.

Por que Taylor Swift foi escolhida para receber a homenagem? ＋

Taylor Swift dirigiu mais de 15 videoclipes e venceu quatro vezes a categoria Melhor Direção do VMA. Segundo a MTV, o Artist Director Honors celebra artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades de contar histórias visualmente nos videoclipes.

Quais trabalhos Taylor Swift dirigiu? ＋

Entre os trabalhos de Taylor Swift atrás das câmeras está “All Too Well: The Short Film”, lançado em 2021 e estrelado por Sadie Sink e Dylan O'Brien. O curta acompanha a narrativa da música “All Too Well (10 Minute Version)”.

Quantos prêmios Taylor Swift terá após o VMA 2026? ＋

Com o Artist Director Honors, Taylor Swift chegará a 31 troféus e se tornará a artista mais premiada da história do VMA. Antes da cerimônia, Taylor Swift e Beyoncé estavam empatadas, com 30 prêmios cada.

Em quantas categorias Taylor Swift concorre no VMA 2026? ＋

Taylor Swift concorre em nove categorias competitivas no VMA 2026. Por isso, a diferença entre Taylor Swift e Beyoncé no total de prêmios ainda pode aumentar.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaTaylor Swift

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