Taylor Swift vai quebrar recorde no VMA 2026? Entenda o que pode acontecer

VMA: premiação reconhece trabalho da cantora como diretora de videoclipes e pode levá-la a superar recorde de Beyoncé na premiação (Reprodução/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18h05.
Taylor Swift receberá o primeiro Artist Director Honors da premiação MTV Video Music Awards no domingo, 27 de setembro, durante o VMA 2026, em Los Angeles. Com a homenagem, a cantora chegará a 31 troféus e se tornará a artista mais premiada da história do VMA, à frente de Beyoncé.
A carreira de Taylor Swift é repleta de recordes e, no próximo domingo, 27, a "loirinha" poderá adicionar mais um à lista. A cantora será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, uma nova homenagem criada pelo MTV Video Music Award para reconhecer músicos que também se destacam atrás das câmeras.
A homenagem será entregue durante a edição de 2026 do VMA, marcada para 27 de setembro, em Los Angeles. De acordo com a MTV, o novo reconhecimento tem o objetivo de celebrar artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades dos videoclipes desenvolverem novas formas de contar histórias visualmente.
Não é uma surpresa que Swift tenha sido escolhida para receber essa homenagem. Com mais de 15 videoclipes em seu portfólio, a cantora conquistou a vitória na categoria Melhor Direção do VMA quatro vezes.
Entre seus trabalhos mais aclamados atrás das câmeras está "All Too Well: The Short Film", lançado em 2021. O curta-metragem, estrelado por Sadie Sink e Dylan O'brien, acompanha a narrativa de uma das canções favoritas pelos fãs, lançada após anos de pedidos do público, "All Too Well (10 minutes version)".
O novo prêmio transformará Taylor na artista mais premiada na história do VMAs, com 31 uma vitórias. Dessa forma, a cantora ultrapassa Beyoncé, que, até a cerimônia deste ano, estava empatada com Swift, com 30 troféus.
A distância entre as artistas, no entanto, pode aumentar. Taylor Swift concorre a nove categorias competitivas no VMA 2026.
Taylor Swift será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, homenagem criada pelo MTV Video Music Awards para reconhecer músicos que também se destacam na direção de videoclipes.
O Artist Director Honors será entregue a Taylor Swift no domingo, 27 de setembro, durante o VMA 2026, em Los Angeles.
Taylor Swift dirigiu mais de 15 videoclipes e venceu quatro vezes a categoria Melhor Direção do VMA. Segundo a MTV, o Artist Director Honors celebra artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades de contar histórias visualmente nos videoclipes.
Entre os trabalhos de Taylor Swift atrás das câmeras está “All Too Well: The Short Film”, lançado em 2021 e estrelado por Sadie Sink e Dylan O'Brien. O curta acompanha a narrativa da música “All Too Well (10 Minute Version)”.
Com o Artist Director Honors, Taylor Swift chegará a 31 troféus e se tornará a artista mais premiada da história do VMA. Antes da cerimônia, Taylor Swift e Beyoncé estavam empatadas, com 30 prêmios cada.
Taylor Swift concorre em nove categorias competitivas no VMA 2026. Por isso, a diferença entre Taylor Swift e Beyoncé no total de prêmios ainda pode aumentar.