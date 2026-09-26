VMA 2026: Madonna volta após 23 anos; relembre beijo histórico com Britney Spears

Depois de mais de duas décadas longe dos holofotes do MTV Video Music Awards, Madonna está pronta para protagonizar mais um capítulo de sua história com a premiação.

A Rainha do Pop retorna ao palco do VMA como atração de abertura da edição de 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A volta acontece 23 anos após uma das performances mais icônicas de sua carreira, marcada pelo beijo em Britney Spears e Christina Aguilera.

Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera no palco

Em 28 de agosto de 2003, Madonna dividiu o palco com Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliott na abertura do VMA. A apresentação começou com Spears e Aguilera vestidas de noiva, em uma referência ao videoclipe de "Like a Virgin", lançado por Madonna em 1984.

A cantora surgiu no palco para interpretar trechos de "Like a Virgin" e "Hollywood", em um número que misturou coreografia, figurinos e referências à sua trajetória musical.

O ponto alto da apresentação veio quando Madonna beijou Britney Spears e, em seguida, Christina Aguilera. A cena foi transmitida ao vivo e repercutiu mundialmente, tornando-se uma das imagens mais conhecidas da história do VMA.

Missy Elliott também participou do número, que reuniu artistas de diferentes gerações em uma mesma apresentação.

As apresentações marcantes de Madonna no VMA

A história de Madonna com o VMA começou em 1984, na primeira edição da premiação. Na ocasião, a cantora apresentou "Like a Virgin", usando um vestido de noiva que se tornou um dos figurinos mais emblemáticos de sua carreira.

Em 1990, a artista voltou ao palco com uma performance de "Vogue", inspirada na estética da corte francesa do século 18. O número combinou figurinos elaborados, coreografia e referências à cultura ballroom.

Três anos depois, em 1993, Madonna apresentou "Bye Bye Baby", em uma performance marcada por dançarinas e referências visuais que dialogavam com a estética de seu trabalho na época.

A cantora também recebeu o Video Vanguard Award em 1986, reconhecimento por sua contribuição para a evolução dos videoclipes.

O retorno de Madonna ao VMA em 2026

A participação de Madonna na edição de 2026 marca sua volta ao palco da premiação após mais de duas décadas. A cantora será responsável pela abertura do evento, que acontece em Los Angeles.

O retorno ocorre em um momento de renovação de sua trajetória musical, com o lançamento de "Confessions II", álbum que dá continuidade ao universo de "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005.

Quantas categorias Madonna foi indicada no VMA 2026?

Madonna recebeu 13 indicações ao MTV Video Music Awards 2026, liderando a lista de artistas mais indicados da edição.

Ela disputa nas seguintes categorias:

Artista do Ano;

Vídeo do Ano, por " Confessions II - The Film ";

"; Música do Ano, por " Bring Your Love ", com Sabrina Carpenter;

", com Sabrina Carpenter; Melhor Colaboração, por " Bring Your Love ";

"; Melhor Dance, por " Confessions II - The Film ";

"; Melhor Direção;

Melhor Direção de Arte;

Melhor Fotografia;

Melhor Montagem;

Melhor Coreografia;

Melhores Efeitos Visuais;

Melhor Vídeo de Longa Duração, por " Confessions II, The Film";

Melhor Álbum - "Confessions II"

As 13 indicações também representam o maior número de nomeações que Madonna já recebeu em uma única edição do VMA.

Quando acontece o VMA 2026?

A 43ª edição do MTV Video Music Awards será realizada no domingo, 27, no Peacock Theater, em Los Angeles. O rapper Snoop Dogg será o apresentador da cerimônia.

Onde assistir ao VMA 2026?

O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.

A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.