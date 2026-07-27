Charli XCX lança no iTunes o lado B inédito de 'Music, Fashion, Film'

Três dias após o lançamento de Music, Fashion, Film, Charli XCX surpreendeu os fãs ao disponibilizar os lados B do álbum.

As três músicas inéditas chegaram ao iTunes neste domingo, 26, acompanhadas de videoclipes em preto e branco que seguem a identidade visual do novo disco.

As faixas são "I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night", "Playboy Bunny" e "If You Take Away the Music Then What Has She Got?".

Na edição física em vinil de Music, Fashion, Film, elas aparecem como complementos de "Rock Music", "SS26" e "Wink Wink", respectivamente.

Por que Charli XCX lançou os lados B?

Em uma publicação em seu Instagram privado, de acordo com a Pitchfork, a cantora explicou que criou uma faixa complementar para cada uma das músicas divulgadas antes do lançamento de Music, Fashion, Film.

Segundo ela, a intenção era produzir canções que dialogassem com o universo do álbum, mas que não integrassem sua sequência principal.

Charli afirmou que, tradicionalmente, lados B costumam se tornar favoritos entre os fãs e disse acreditar que isso também aconteceu com essas músicas.

Por esse motivo, apesar de inicialmente não querer disponibilizá-las em plataformas digitais, decidiu atender aos pedidos do público.

"Eu estava decidida a não colocá-las no streaming porque isso parecia ir contra a essência dessas músicas. Mas sei que vocês queriam muito ouvi-las, então, meio a contragosto, acabei colocando tudo no iTunes. Podem me chamar de hipócrita, não ligo", escreveu a artista.

O novo álbum

Music, Fashion, Film foi lançado oficialmente na última sexta-feira, 24, como o aguardado sucessor de Brat. O trabalho é o segundo álbum de estúdio de Charli XCX lançado em 2026, após a trilha sonora de Wuthering Heights.

No próximo mês, a cantora embarca em uma curta turnê por arenas, que também inclui apresentações em festivais como Lollapalooza e Outside Lands.