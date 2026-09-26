Quem vai se apresentar no VMA 2026? Veja a lista de performances

VMA 2026: Lisa, ex-integrante do Blackpink, fará a estreia televisiva de “SaWaDiKa” (Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12h00.
A premiação VMA 2026 acontece neste domingo, 27 de setembro, em Los Angeles, com apresentação de Snoop Dogg. Madonna retorna ao evento após 23 anos, enquanto Lisa estreia “SaWaDiKa” na televisão. Raye, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, Gener8ion e Yung Lean também estão entre as atrações.
O VMA 2026 acontece neste domingo, 27, em Los Angeles, com apresentação de Snoop Dogg. A cerimônia terá performances de nomes como Madonna, Lisa, Shaboozey, Raye, Gunna e Sienna Spiro, além de Gener8ion e Yung Lean.
Lisa, ex-integrante do Blackpink, fará a estreia televisiva de “SaWaDiKa”, faixa de seu próximo EP, “PRESS PLAY”. A cantora concorre a quatro categorias nesta edição e soma 10 indicações na história do VMA, o maior número entre solistas de K-pop.
Raye fará sua estreia no VMA com “Where Is My Husband!”, indicada a Canção do Ano. Já Gener8ion e Yung Lean apresentam pela primeira vez ao vivo “STORM II”, música de 2026 que rendeu aos artistas indicações a Vídeo do Ano, Melhor Direção e Melhor Coreografia.
Shaboozey cantará “Cowgirl” e terá a participação de Gunna na primeira apresentação transmitida pela televisão de “High Noon”, parceria entre os dois. Shaboozey concorre a duas categorias, Melhor Country e Melhor Cinematografia.
Indicada a Artista Revelação, Sienna Spiro fará sua estreia no palco do VMA com uma música do álbum “Visitor”.
Madonna, por sua vez, volta à premiação para se apresentar pela primeira vez em 23 anos. A cantora já protagonizou performances históricas no evento, incluindo as de “Vogue” e “Like a Virgin”.
O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.
O VMA 2026 acontece no domingo, 27 de setembro, em Los Angeles. Snoop Dogg será o apresentador da cerimônia.
O VMA 2026 terá performances de Madonna, Lisa, Shaboozey, Raye, Gunna, Sienna Spiro, Gener8ion e Yung Lean.
Lisa fará a estreia televisiva de “SaWaDiKa”, faixa do próximo EP da cantora, “PRESS PLAY”. A ex-integrante do Blackpink concorre a quatro categorias e soma 10 indicações na história do VMA, o maior número entre solistas de K-pop.
Madonna volta a se apresentar no VMA após 23 anos. A cantora já protagonizou performances de músicas como “Vogue” e “Like a Virgin” na premiação.
Raye fará sua estreia no VMA com “Where Is My Husband!”, indicada a Canção do Ano. Gener8ion e Yung Lean apresentarão “STORM II” ao vivo pela primeira vez.
Shaboozey cantará “Cowgirl” e receberá Gunna na primeira apresentação televisiva de “High Noon”. Shaboozey concorre a Melhor Country e Melhor Cinematografia.