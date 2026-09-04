Foo Fighters nasceu da morte de Kurt Cobain, do Nirvana; entenda a história

O Foo Fighters fecha nesta sexta-feira, 4, o primeiro dia do Rock in Rio 2026, com show no Palco Mundo marcado para 0h05. É o retorno da banda ao festival sete anos depois da última passagem.

Liderado por Dave Grohl, o grupo comemora em 2026 seus 31 anos de carreira e o lançamento do álbum "Your Favorite Toy". O repertório deve reunir hinos como "Everlong", "My Hero", "Times Like These" e "Best of You".

A história da banda começou em outro momento de perda. O Foo Fighters nasceu do fim abrupto do Nirvana, após a morte de Kurt Cobain, em abril de 1994.

Grohl foi baterista do Nirvana de 1990 até o fim da banda. Depois da morte de Cobain, ele levou meses sem tocar antes de voltar a um estúdio.

Um álbum feito em seis dias

Entre 17 e 23 de outubro de 1994, Grohl gravou o disco no Robert Lang Studios, em Seattle, ao lado do produtor Barrett Jones. Ele tocou quase todos os instrumentos, como a bateria, baixo, guitarra e vocal.

A única exceção foi uma parte de guitarra em "X-Static", tocada por Greg Dulli, vocalista do Afghan Whigs, que estava no estúdio na mesma época.

Grohl batizou o projeto de Foo Fighters para preservar o anonimato e evitar ser identificado apenas como "o baterista do Nirvana". O nome remete a um apelido dado por pilotos da Segunda Guerra Mundial a fenômenos aéreos não identificados.

Ele distribuiu cópias em fita cassete a amigos, o que despertou interesse de gravadoras. Grohl assinou com a Capitol Records e lançou o disco também pelo próprio selo, a Roswell Records.

Da gravação solo à formação de uma banda

Para levar as músicas aos palcos, Grohl montou uma banda com Pat Smear, guitarrista que já havia tocado com o Nirvana ao vivo, além de Nate Mendel e William Goldsmith, vindos do Sunny Day Real Estate, no baixo e na bateria.

O single "This Is a Call" saiu em 19 de junho de 1995. O álbum de estreia, autointitulado Foo Fighters, chegou às lojas dos Estados Unidos em 4 de julho do mesmo ano e já vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo.

Três décadas depois, a banda soma 12 álbuns de estúdio e 15 prêmios Grammy — e volta ao Rock in Rio nesta madrugada como headliner do primeiro dia de festival.