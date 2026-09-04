Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Foo Fighters nasceu da morte de Kurt Cobain, do Nirvana; entenda a história

Banda liderada por Dave Grohl fecha o Palco Mundo à 0h05 desta madrugada, no Rock in Rio, sete anos após última passagem pelo festival

Foo Fighters: banda fecha o primeiro dia do Rock in Rio 2026 no Palco Mundo, sete anos após última passagem pelo festival (Reprodução/Instagram)

Foo Fighters: banda fecha o primeiro dia do Rock in Rio 2026 no Palco Mundo, sete anos após última passagem pelo festival (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07h15.

Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 07h22.

Priorizar nos meus resultados Google

O Foo Fighters fecha nesta sexta-feira, 4, o primeiro dia do Rock in Rio 2026, com show no Palco Mundo marcado para 0h05. É o retorno da banda ao festival sete anos depois da última passagem.

Liderado por Dave Grohl, o grupo comemora em 2026 seus 31 anos de carreira e o lançamento do álbum "Your Favorite Toy". O repertório deve reunir hinos como "Everlong", "My Hero", "Times Like These" e "Best of You".

A história da banda começou em outro momento de perda. O Foo Fighters nasceu do fim abrupto do Nirvana, após a morte de Kurt Cobain, em abril de 1994.

Grohl foi baterista do Nirvana de 1990 até o fim da banda. Depois da morte de Cobain, ele levou meses sem tocar antes de voltar a um estúdio.

Um álbum feito em seis dias

Entre 17 e 23 de outubro de 1994, Grohl gravou o disco no Robert Lang Studios, em Seattle, ao lado do produtor Barrett Jones. Ele tocou quase todos os instrumentos, como a bateria, baixo, guitarra e vocal.

A única exceção foi uma parte de guitarra em "X-Static", tocada por Greg Dulli, vocalista do Afghan Whigs, que estava no estúdio na mesma época.

Grohl batizou o projeto de Foo Fighters para preservar o anonimato e evitar ser identificado apenas como "o baterista do Nirvana". O nome remete a um apelido dado por pilotos da Segunda Guerra Mundial a fenômenos aéreos não identificados.

Ele distribuiu cópias em fita cassete a amigos, o que despertou interesse de gravadoras. Grohl assinou com a Capitol Records e lançou o disco também pelo próprio selo, a Roswell Records.

Da gravação solo à formação de uma banda

Para levar as músicas aos palcos, Grohl montou uma banda com Pat Smear, guitarrista que já havia tocado com o Nirvana ao vivo, além de Nate Mendel e William Goldsmith, vindos do Sunny Day Real Estate, no baixo e na bateria.

O single "This Is a Call" saiu em 19 de junho de 1995. O álbum de estreia, autointitulado Foo Fighters, chegou às lojas dos Estados Unidos em 4 de julho do mesmo ano e já vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo.

Três décadas depois, a banda soma 12 álbuns de estúdio e 15 prêmios Grammy — e volta ao Rock in Rio nesta madrugada como headliner do primeiro dia de festival.

Acompanhe tudo sobre:BandasRock in Rio
Próximo

Mais de Pop

Wolverine ganha jogo próprio e promete ser aposta 'brutal' para o PlayStation 5

iPhone Duo: Netflix revela como vai se adaptar ao novo iPhone dobrável

Stray Kids no Rock in Rio 2026: que dia é o show, horário e onde assistir ao vivo

Pré-venda de ingressos para 'Duna: Parte Três' começa hoje no Brasil

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Recessão dos influenciadores? Não para quem aposta no terceiro setor

Inteligência Artificial

Claude diz ter barrado cientistas que usavam IA em pesquisas para armas biológicas

Apresentado por MASTERCARD

Do cartão físico à IA: Mastercard discute o futuro dos pagamentos na Febraban Tech 2026

Future of Money

Bitcoin a R$ 2 milhões por unidade é um 'alvo razoável' para 2030, diz empresário