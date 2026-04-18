Madonna surpreende em show de Sabrina Carpenter no Coachella

A cantora Madonna fez uma participação surpresa no show de Sabrina Carpenter no Coachella, na sexta-feira, 17.

Após dias de rumores, a rainha do pop apareceu no palco perto do fim do show. Ela surgiu durante a música “Juno”, momento em que Carpenter costuma “prender” uma celebridade em sua turnê, e entrou pelo centro do palco para cantar um de seus maiores sucessos, a música “Vogue”.

SIMPLY THE “JUNO” POSITION MARKING THE ARRIVAL OF THE QUEEN OF POP, MADONNA! I’M SHAKING #Coachella

pic.twitter.com/fL6P8LBTLQ — Sabrina Access (@SabrinacAccess) April 18, 2026

As duas também apresentaram um novo dueto, que, segundo a revista Variety, pode fazer parte do próximo álbum de Madonna, “Confessions II”.

“Há 20 anos, eu me apresentei no Coachella”, disse Madonna. “Foi a primeira vez que apresentei ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 1’ nos Estados Unidos, e foi emocionante para mim. Então, vocês podem imaginar como é emocionante estar de volta 20 anos depois, com as mesmas botas, com o mesmo corset, a jaqueta que eu usei mais cedo, uma jaqueta Gucci. É um ciclo completo, sabe? Muito especial para mim.”

Depois, Madonna e Sabrina Carpenter cantaram juntas “Like a Prayer”, acompanhadas por dançarinos vestidos como freiras.

“A coisa maravilhosa da música é que ela une as pessoas. Não é?”, disse Madonna. “É o único lugar onde as pessoas podem deixar suas coisas de lado e apenas se divertir”

Novo álbum

A apresentação marca o retorno de Madonna ao Coachella duas décadas após sua estreia no festival, em 2006. Na época, ela se apresentou na tenda Sahara com músicas do álbum “Confessions on a Dance Floor”. A cantora também fez uma participação surpresa em 2015, durante o show de Drake.

A volta ao festival acontece na mesma semana em que a cantora anunciou o álbum “Confessions II”, previsto para 3 de julho. O projeto será o primeiro disco completo da artista em sete anos e marca uma nova parceria com o produtor Stuart Price.