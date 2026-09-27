Taylor Swift vai se apresentar no VMA 2026?

Taylor Swift: cantora recebeu nove indicações no VMA 2026 (Divulgação/Reprodução)
Repórter
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12h00.
Taylor Swift não deve fazer uma performance musical no MTV Video Music Awards (VMA) 2026, mas lançará mundialmente o videoclipe de “Patient Zero” durante a cerimônia. A cantora receberá o inédito Artist Director Honors e chegará a 31 troféus, marca que supera Beyoncé e a coloca como a artista mais premiada da história do VMA.
Apesar da expectativa dos fãs, Taylor Swift não deve subir ao palco para uma performance musical ao vivo no MTV Video Music Awards (VMA) de 2026. Mas a ausência no line-up de shows do evento, comandado por nomes como Madonna, LISA e RAYE, não significa que a cantora estará fora do centro das atenções.
Swift usará a visibilidade da transmissão global para realizar a estreia mundial do videoclipe do single "Patient Zero". O projeto audiovisual foi dirigido pela própria artista e traz no elenco os atores Dakota Johnson e Colin Farrell.
A cantora também receberá o Artist Director Honors, primeira edição do prêmio criado para reconhecer artistas cujo trabalho como diretores ampliou as possibilidades dos videoclipes e da narrativa visual. Entre os trabalhos dirigidos por Swift estão “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e “The Fate of Ophelia”.
Swift tem nove indicações no VMA 2026, com Vídeo do Ano, Melhor Pop, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Coreografia e Melhores Efeitos Visuais: pelo videoclipe de "The Fate of Ophelia" (do álbum The Life of a Showgirl).
A cantora já soma 30 troféus na premiação e, com a entrega do novo prêmio, chegará a 31, ultrapassando Beyoncé e se tornando a artista mais premiada da história do VMA.
Taylor Swift não deve fazer uma performance musical ao vivo no VMA 2026. O line-up de shows inclui nomes como Madonna, LISA e RAYE.
Taylor Swift fará a estreia mundial do videoclipe de “Patient Zero” durante a transmissão global do VMA 2026. O vídeo foi dirigido pela cantora e conta com Dakota Johnson e Colin Farrell no elenco.
Taylor Swift receberá o Artist Director Honors, prêmio criado para reconhecer artistas que ampliaram as possibilidades dos videoclipes e da narrativa visual como diretores. Esta será a primeira edição da homenagem.
Entre os trabalhos dirigidos por Taylor Swift estão “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” e “The Fate of Ophelia”. A atuação da cantora como diretora será reconhecida com o Artist Director Honors.
Taylor Swift recebeu nove indicações no VMA 2026. “The Fate of Ophelia”, do álbum “The Life of a Showgirl”, concorre em categorias como Vídeo do Ano, Melhor Pop, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia.
Taylor Swift chegará a 31 troféus após receber o Artist Director Honors. Com a nova marca, a cantora ultrapassará Beyoncé e será a artista mais premiada da história do VMA.