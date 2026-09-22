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'Patient Zero': Taylor Swift anuncia novo single para sexta-feira

Novo single da cantora americana será lançado nas plataformas digitais na próxima sexta-feira, 25

Taylor Swift: cantora norte-americana anuncia nova era no Instagram (Reprodução/Instagram/Taylor Swift)

Taylor Swift: cantora norte-americana anuncia nova era no Instagram (Reprodução/Instagram/Taylor Swift)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15h10.

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Uma nova era se inicia para Taylor Swift! A cantora anunciou seu mais novo single, "Patient Zero", com estreia marcada para a próxima sexta-feira, 15. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais.

Na manhã desta terça-feira, 22, uma contagem regressiva com término para as 15 horas (horário de Brasília) foi liberada no site oficial de Taylor Swift. Ao final do cronômetro, três CDS de colecionador ficaram disponíveis para compra, ao mesmo tempo em que a música foi revelada para os fãs.

 

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