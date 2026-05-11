A espera acabou: line-up do Primavera Sound São Paulo 2026 é divulgado

O Primavera Sound São Paulo voltou após dois anos de ausência. O festival de música espanhol terá uma nova edição nos dias 5 e 6 de dezembro deste ano, com nomes de peso da cena indie como The Strokes, Gorillaz, FKA Twigs e Lily Allen.

O evento, que teve edições em São Paulo em 2022 e 2023, conquistou uma reputação forte entre fãs de música pela curadoria do line-up. A edição de 2022, por exemplo, contou com Björk, Charli XCX, Arctic Monkeys, Mitski, Arca e Lorde.

Agora, o line-up mantém a linha estilística, com a presença também de nomes em ascensão como Underscores e clássicos nichados como Ecco2k, Yung Lean e Machine Girl.

Confira o line-up completo do Primavera Sound 2026

O festival divulgou nesta segunda-feira, 11, seu line-up completo pelas redes sociais:

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Confira a lista:

Ana Frango Elétrico

Black Pantera

DJ Ramon Sucesso

Gab Ferreira

Gorillaz

John Talabot

Josyra

Juana Molina

Julia Mestre

Johnny Hooker

The Strokes

FKA Twigs

Lily Allen

Yung Lean

Courtney Barnett

Duquesa

CMAT

Underscores

Model/Actriz

Danny L. Harle

Nation of Language

Gaby Amarantos

Cara Delevingne

Smerz

Zé Ibarra

Atarashii Gakko!

Ebony

Ecco2k

John Talabot

Los Thuthanaka

Machine Girl

Manequin Pussy

This is Lorelei

Nick León

Sophia Stel

Melly

Metrika

Paulete Lindacelva

Yung Lean

A saída do Primavera Sound de São Paulo

No final de agosto de 2024, em plena efervescência musical com lançamentos como "Brat" de Charli XCX e a chegada de Chappell Roan e de Sabrina Carpenter ao estrelado, o Primavera Sound anunciou que não faria a edição de 2024 em São Paulo.

A notícia foi anunciada nas redes sociais do evento como um comunicado para os fãs:

"Nossos planos de reencontro previstos para o final de novembro e início de dezembro deste ano, com festivais em Buenos Aires e São Paulo e Primavera Day em Montevidéu e Assunção, infelizmente terão que esperar. As atuais circunstâncias nos levam a comunicar que o Primavera Sound não acontecerá na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece", diz o comunicado.

Nas palavras de Alfonso Lanza, diretor do Primavera Sound: “Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros.” E acrescenta: “Queremos agradecer aos nossos parceiros locais pela dedicação e esforço, que demonstraram o seu inestimável apoio a um projeto em que continuamos a acreditar pelo seu valor cultural e pela expansão de rotas musicais na América Latina, algo que consideramos positivo para todas as partes envolvidas no processo, desde fãs até artistas”.

Entre os motivos para que o festival não tenha uma nova edição no Brasil e em Buenos Aires, a nota afirma que qualquer evento Primavera Sound "é construído com rigorosos padrões de qualidade onde quer que seja realizado. É este nível de exigência em termos artísticos e de produção que nos consolidou mundialmente na vanguarda dos festivais de música".