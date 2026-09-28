Taylor Swift se torna a artista mais premiada da história do VMA; veja ranking

Taylor Swift: cantora ampliou sua coleção de troféus e assumiu a liderança isolada da premiação da MTV (KEVIN WINTER/AFP)
Freelancer
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13h03.
A cantora Taylor Swift se tornou a artista mais premiada da história do MTV Video Music Awards (VMA) após a cerimônia de 2026, realizada na noite deste domingo, 27, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Com três vitórias na edição deste ano, a artista chegou a 33 troféus, superando Beyoncé, que acumula 30 prêmios. Swift iniciou a cerimônia empatada com a cantora na liderança do ranking histórico.
A conquista foi impulsionada pelo desempenho de "The Fate of Ophelia", eleito Vídeo do Ano, e pelo prêmio de Melhor Direção, além do reconhecimento especial Artist Director Honors, concedido pela primeira vez na história da premiação. Aos 36 anos, a cantora escreveu e dirigiu 18 dos 60 videoclipes de sua carreira.
Durante o evento, Swift também estreou o clipe de seu novo single, "Patient Zero", que traz Dakota Johnson e Colin Farrell como um casal em um relacionamento conturbado.
Apesar de Taylor ter alcançado o recorde histórico, quem mais venceu na cerimônia de 2026 foi Madonna. A cantora conquistou sete prêmios: Artista do Ano, Melhor Colaboração ("Bring Your Love", com Sabrina Carpenter), Melhor Dance ("Confessions II - The Film"), Melhor Álbum ("Confessions II"), Fotografia ("Confessions II - The Film"), Coreografia ("Confessions II - The Film") e Melhor Vídeo em Formato Longo ("Confessions II - The Film").
O MTV Video Music Awards (VMA) é uma premiação musical criada pela MTV em 1984 para reconhecer os destaques da indústria da música, com foco em videoclipes. Desde a primeira edição, o evento reúne artistas de diferentes gêneros e consagra produções que marcaram a cultura pop.
Após a edição de 2026, Taylor Swift assumiu a liderança isolada, com 33 troféus. Confira o ranking: