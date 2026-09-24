'Patient Zero': fãs especulam sobre videoclipe de Taylor Swift com Dakota Johnson; conheça teorias

RESUMO ＋ Taylor Swift lançará o videoclipe de "Patient Zero" durante a premiação VMAs neste domingo, 27, com participações de Dakota Johnson e Colin Farrell. Dirigido pela cantora, o vídeo apresenta o primeiro single de "The Life of a Showgirl: The Encore", versão deluxe de seu 12º álbum, que estreia nesta sexta-feira, 25.

Taylor Swift reuniu algumas celebridades para participarem do videoclipe de "Patient Zero". Segundo um anúncio feito nas redes sociais da cantora, o projeto visual do novo single será lançado durante o MTV Video Music Awards (VMAs), neste domingo, 27.

A novidade veio acompanhada de um pequeno teaser do videoclipe, revelando a participação de Dakota Johnson e Colin Farrell ao lado de Taylor Swift. O clipe foi dirigido pela cantora, que será homenageada com o prêmio inaugural de Artista-Diretora (Artist-Director Award).

"Patient Zero" é o primeiro single de "The Life of a Showgirl: The Encore", versão deluxe do 12° álbum de estúdio de Taylor Swift. Composto por quatro músicas, o projeto será lançado nesta sexta-feira, 25.

O que esperar do videoclipe de 'Patient Zero'?

No pequeno trecho revelado por Taylor Swift, é possível ver cenas da cantora e Dakota Johnson espelhando os movimentos uma da outra: diante da pia do banheiro, mergulhando na água e paradas juntas diante de uma sepultura.

Em seguida, é mostrado um close de Swift chorando, exibindo um anel de noivado, porém diferente do modelo revelado por Travis Kelce com o anúncio do casamento 'T&T'. Farrell sai de um carro e os três se encontram vestidos de preto.

A fotografia do vídeo é assinada pelo vencedor do Oscar Emmanuel Lubezki, que também trabalhou no novo filme de Tom Cruise, "Digger".

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Fãs especulam sobre 'Patient Zero'

De acordo com teorias das redes sociais, a canção pode espelhar as semelhanças entre dois relacionamentos que Taylor Swift e Dakota Johnson tiveram no passado.

Enquanto Swift passou seis anos ao lado do ator Joe Alwyn, antes de passar por um término que foi contado apenas no formato de músicas, Johnson encerrou recentemente um relacionamento com Chris Martin, do Coldplay. O casal estava junto desde 2017.

'The Life of a Showgirl: The Encore'

Taylor Swift revelou “The Life of a Showgirl: The Encore” na quarta-feira, 23, após anunciar o primeiro single “Patient Zero” no dia anterior.

O 'mini-álbum', uma versão expandida de “The Life of a Showgirl”, que foi lançado em 2025, terá quatro faixas inéditas: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” e “Babylon”. As canções ficarão disponíveis online nesta sexta-feira, 25.