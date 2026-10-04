São Paulo muda de ritmo no domingo de eleição: veja o que funciona na cidade

RESUMO ＋ O domingo de eleição, dia 4, terá mudanças no funcionamento de São Paulo, onde mais de 9,1 milhões de eleitores estão aptos a votar. Ônibus municipais, metrô, CPTM e linhas metropolitanas terão gratuidade, enquanto a Avenida Paulista ficará aberta para carros e diversos equipamentos culturais estarão fechados. Shoppings, supermercados e restaurantes poderão funcionar, e serviços essenciais de saúde manterão atendimento.

Neste dia 4, mais de 9,1 milhões de eleitores da capital estão aptos a votar. Enquanto as urnas recebem os eleitores, a cidade passa por uma série de mudanças que vão muito além do endereço da seção eleitoral: ônibus circulam de graça, metrô e trens têm operação especial, a Paulista volta a ser aberta para carros e boa parte dos equipamentos culturais fecha as portas.

Para quem pretende votar e seguir o domingo normalmente, algumas informações podem evitar surpresas pelo caminho.

O transporte é gratuito

A principal mudança para quem vai circular pela cidade está no transporte público. Os ônibus municipais serão gratuitos durante todo o domingo, das 0h às 23h59, pelo programa Domingão Tarifa Zero.

A prefeitura programou 6,9 mil ônibus nas ruas, com intervalos e frota semelhantes aos de sábado. A operação representa um aumento de 40% em relação a um domingo comum. Quem tem Bilhete Único embarca normalmente; para quem estiver sem o cartão, a catraca será liberada.

Metrô, CPTM e linhas metropolitanas também terão gratuidade durante o dia de votação. Nas linhas estaduais, o passe livre funciona durante o horário comercial. Já nas linhas privatizadas, a gratuidade vale das 6h às 20h.

Na CPTM, os intervalos chegam a 12 minutos durante o horário de votação. As linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira terão média de 10 minutos, enquanto a 13-Jade terá intervalo médio de 12 minutos.

A Linha 12-Safira também terá alterações pontuais de operação, com embarque e desembarque em apenas uma plataforma em algumas estações durante determinados períodos.

Para quem vai de carro, o domingo é diferente

O rodízio municipal não será aplicado no domingo e volta normalmente na segunda-feira (5).

A Avenida Paulista também terá uma configuração diferente da habitual. A via permanecerá aberta para carros durante todo o dia, enquanto o programa Ruas Abertas será suspenso. As feiras que costumam ocupar as calçadas da avenida também não serão realizadas.

No Minhocão, a circulação de veículos será permitida das 7h às 18h.

A alteração na Paulista acontece em razão da concentração de locais de votação na região e foi solicitada pelo TRE-SP.

Shoppings e supermercados podem abrir

Apesar de o domingo de eleição ser considerado feriado nacional, isso não significa que comércio e serviços privados precisem fechar.

Shoppings, supermercados, lojas, restaurantes e outros estabelecimentos podem funcionar, desde que garantam aos funcionários as condições necessárias para exercer o direito ao voto. Por isso, o horário de funcionamento fica a cargo de cada estabelecimento.

Para quem pretende transformar o voto em uma parada rápida antes do almoço, uma ida ao supermercado ou um passeio pelo shopping, a recomendação é conferir diretamente o horário da unidade escolhida.

Bancos ficam fechados

As agências bancárias não terão atendimento presencial, como já ocorre normalmente aos domingos.

As operações digitais, porém, seguem disponíveis. O Pix funciona normalmente e contas com vencimento no domingo podem ser pagas na segunda-feira, 5.

A cultura desacelera

Se a ideia é aproveitar o domingo para visitar um equipamento cultural, é melhor conferir a programação antes de sair de casa. A maior parte dos espaços municipais estará fechada no dia 4, e vários dos que permanecem abertos terão horários diferentes do habitual.

Estão fechados, entre outros, o Arquivo Histórico Municipal, o Beco do Pinto, a Biblioteca Mário de Andrade, as bibliotecas de bairro, os Bosques de Leitura, as Casas de Cultura, o Centro de Culturas Negras, o Centro Cultural Santo Amaro, o Centro Cultural São Paulo e o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Há, no entanto, algumas exceções.

O Centro Cultural da Diversidade funciona das 10h às 22h; o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, das 10h às 18h; o Centro Cultural da Penha, das 12h às 21h30; e o Centro Cultural Olido, das 10h às 21h30.

Também abrem o Centro de Memória do Circo, das 10h às 20h, a Vila Itororó, das 10h às 19h, e a Chácara do Jockey, das 10h às 18h.

Entre os teatros municipais, o Cacilda Becker funciona das 10h às 22h. O Flávio Império estará fechado no domingo. Alfredo Mesquita, Artur Azevedo, João Caetano e Paulo Eiró também não terão funcionamento no dia 4.

No Theatro Municipal, na Praça das Artes e na Central Técnica, a programação deve ser consultada nos canais oficiais.

Serviços públicos funcionam em esquema diferente

As repartições públicas municipais não terão expediente. Serviços essenciais, como transporte, segurança, água e energia, permanecem em esquema de plantão.

Na saúde, a operação é diferente. Hospitais Municipais, Prontos-Socorros Municipais, UPAs, Caps IV Redenção, Samu 192 e outros serviços que normalmente atendem aos domingos continuam funcionando.

Os hospitais veterinários públicos também terão horários específicos. A unidade Leste I, no Tatuapé, funciona 24 horas; a unidade Sul atende das 7h às 17h; e as unidades Leste II, Norte e Oeste permanecem fechadas.

Postos abrem; lotéricas, não

Os postos de combustíveis devem funcionar normalmente no domingo de eleição. Os funcionários escalados têm direito ao tempo necessário para votar.

Já as casas lotéricas estarão fechadas. Por causa da votação, os sorteios previstos para o domingo foram antecipados para sábado (3), às 21h.

Caso haja segundo turno, a mesma lógica será aplicada aos sorteios previstos para 25 de outubro, que passarão para o sábado (24).