TikTok: o que explica o sucesso das músicas mais virais de 2025?

Levantamento do TikTok mostra por que músicas antigas e lançamentos recentes dividiram espaço entre os maiores sucessos do ano na plataforma

TikTok: música mais viral de 2025 é de 1962 (Future Publishing/Getty Images)

TikTok: música mais viral de 2025 é de 1962 (Future Publishing/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h46.

O TikTok divulgou recentemente seu ranking das músicas mais usadas globalmente em 2025, e os resultados revelam muito mais do que uma simples lista de sons populares — mostram como tendências culturais, nostalgia e a dinâmica das redes sociais podem ressignificar o consumo musical no século XXI.

No topo do ranking está “Pretty Little Baby”, de Connie Francis, lançada originalmente em 1962 — mais de seis décadas antes de se tornar o som mais usado no TikTok em 2025. A canção foi usada em mais de 28,4 milhões de vídeos, acumulando mais de 68,6 bilhões de visualizações na plataforma.

Além desse clássico da música pop, o top 20 inclui artistas e faixas de diferentes gêneros e épocas, veja:

  1. "Pretty Little Baby" - Connie Francis

  2. "Hold My Hand" - Jess Glynne

  3. "Rock That Body" - Black Eyed Peas

  4. "Azul" - J Balvin

  5. "Dame Un Grrr" - Fantomel, Kate Linn

  6. "APT." - Rosé e Bruno Mars

  7. "Te Quería Ver" - Alemán, Neton Vega

  8. "Stecu Stecu" - Faris Adam

  9. "Anxiety" - Doechii

  10. "Sailor Song" - Gigi Perez

  11. "Shake It To The Max (FLY) (Remix)" - Moliiy, Silent Addy, Skilibeng e Shenseea

  12. "Ocean Eyes" - Billie Eilish
  13. "No One Noticed" - The Marias
  14. "Back To Friends" - Sombr
  15. "Sparks" - Coldplay
  16. "That's So True" - Gracie Abrams
  17. "Let Down" - Radiohead
  18. "Suave" - El Alfa
  19. "My Darling" - Chella
  20. "We Hug Now" - Sydney Rose

Artistas mais ouvidos

Além das músicas, o TikTok também revelou os artistas mais escutados de 2025:

  1. Katseye
  2. Alan Arrieta
  3. Enhypen
  4. Bad Bunny
  5. Stray Kids
  6. Taylor Swift
  7. Lady Gaga
  8. Fuerza Regida
  9. Billie Eilish
  10. Ariana Grande

A popularidade de Katseye, por exemplo, foi alimentada por faixas como Gnarly e Gabriela que criaram suas próprias trends e desafios dentro da comunidade, ultrapassando centenas de milhões de visualizações.

Por que viralizam?

Especialistas apontam que o formato do TikTok favorece músicas com trechos marcantes e facilmente reconhecíveis, capazes de se adaptar a múltiplos contextos. Além disso, o engajamento repetido é decisivo: quanto mais um som é reutilizado, maior a chance de ele ser recomendado a novos públicos. Em alguns casos, acontecimentos externos, como homenagens, redescobertas culturais ou momentos específicos da vida dos artistas, também ajudam a impulsionar faixas antigas ou pouco conhecidas.

O ranking de 2025 mostra como o TikTok pode ser considerado um dos principais termômetros da cultura pop atual. Mais do que ditar hits, a plataforma consegue transformar músicas em fenômenos coletivos, redefinindo o que significa fazer sucesso na era digital. O TikTok mostra que, hoje, qualquer canção pode viralizar, desde que encontre o contexto certo e a adesão do público.

