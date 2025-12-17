TikTok: o que explica o sucesso das músicas mais virais de 2025?

O TikTok divulgou recentemente seu ranking das músicas mais usadas globalmente em 2025, e os resultados revelam muito mais do que uma simples lista de sons populares — mostram como tendências culturais, nostalgia e a dinâmica das redes sociais podem ressignificar o consumo musical no século XXI.

No topo do ranking está “Pretty Little Baby”, de Connie Francis, lançada originalmente em 1962 — mais de seis décadas antes de se tornar o som mais usado no TikTok em 2025. A canção foi usada em mais de 28,4 milhões de vídeos, acumulando mais de 68,6 bilhões de visualizações na plataforma.

Além desse clássico da música pop, o top 20 inclui artistas e faixas de diferentes gêneros e épocas, veja:

"Pretty Little Baby" - Connie Francis "Hold My Hand" - Jess Glynne "Rock That Body" - Black Eyed Peas "Azul" - J Balvin "Dame Un Grrr" - Fantomel, Kate Linn "APT." - Rosé e Bruno Mars "Te Quería Ver" - Alemán, Neton Vega "Stecu Stecu" - Faris Adam "Anxiety" - Doechii "Sailor Song" - Gigi Perez "Shake It To The Max (FLY) (Remix)" - Moliiy, Silent Addy, Skilibeng e Shenseea "Ocean Eyes" - Billie Eilish "No One Noticed" - The Marias "Back To Friends" - Sombr "Sparks" - Coldplay "That's So True" - Gracie Abrams "Let Down" - Radiohead "Suave" - El Alfa "My Darling" - Chella "We Hug Now" - Sydney Rose

Artistas mais ouvidos

Além das músicas, o TikTok também revelou os artistas mais escutados de 2025:

Katseye Alan Arrieta Enhypen Bad Bunny Stray Kids Taylor Swift Lady Gaga Fuerza Regida Billie Eilish Ariana Grande

A popularidade de Katseye, por exemplo, foi alimentada por faixas como “Gnarly” e “Gabriela” que criaram suas próprias trends e desafios dentro da comunidade, ultrapassando centenas de milhões de visualizações.

Por que viralizam?

Especialistas apontam que o formato do TikTok favorece músicas com trechos marcantes e facilmente reconhecíveis, capazes de se adaptar a múltiplos contextos. Além disso, o engajamento repetido é decisivo: quanto mais um som é reutilizado, maior a chance de ele ser recomendado a novos públicos. Em alguns casos, acontecimentos externos, como homenagens, redescobertas culturais ou momentos específicos da vida dos artistas, também ajudam a impulsionar faixas antigas ou pouco conhecidas.

O ranking de 2025 mostra como o TikTok pode ser considerado um dos principais termômetros da cultura pop atual. Mais do que ditar hits, a plataforma consegue transformar músicas em fenômenos coletivos, redefinindo o que significa fazer sucesso na era digital. O TikTok mostra que, hoje, qualquer canção pode viralizar, desde que encontre o contexto certo e a adesão do público.