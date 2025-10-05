Meme '67': entenda o que significa termo que viralizou entre jovens nas redes sociais

Um novo meme tomou conta das redes sociais, especialmente no TikTok, e tem chamado a atenção de pais e educadores: a gíria “67”. Apesar da aparente simplicidade, o termo vem sendo usado de maneiras diversas, em vídeos, brincadeiras e até em sala de aula.

No TikTok, a hashtag #67 já acumula mais de 1,8 milhão de publicações. Diferente do que muitos imaginam, não se pronuncia “sessenta e sete”, mas sim “seis sete”. O gesto que acompanha a fala — normalmente alguém simulando pesar duas opções com as mãos, parecido com o movimento de uma balança — faz parte da tendência.

Origem do meme 67

De acordo com informações do site Newsweek, o termo surgiu a partir da música Doot Doot, lançada em dezembro de 2024 pelo rapper Skrilla. A faixa traz o verso: “6-7, eu só pisei na estrada (pip, bip)”, que acabou se tornando referência para criadores de conteúdo.

A viralização ocorreu quando um vídeo associou a expressão ao jogador da NBA LaMelo Ball, do Charlotte Hornets. A brincadeira comparava sua altura de 1,99 m com 1,98 m, usando a diferença mínima para encaixar o “6-7”. Desde então, a gíria se espalhou rapidamente em memes, edições de filmes e séries -- como Harry Potter e até em desenhos como Peppa Pig --, e também em postagens de fãs de basquete.



Nas escolas, o termo ganhou ainda mais força. Crianças passaram a utilizá-lo em brincadeiras e até professores encontraram formas de inserir a expressão em sala de aula.

O que significa o “67”

Segundo o criador de conteúdo e professor de educação física Coach Barri, o “67” não possui um significado concreto. Em entrevista publicada no TikTok, ele explica que a expressão é um exemplo de “brainrot word”, termo usado para descrever gírias que surgem de forma espontânea nas redes sociais e são repetidas até se tornarem populares, mesmo sem uma lógica clara.

Assim como aconteceu com outros fenômenos digitais, como a websérie Skibidi Toilet, o “67” se tornou um código compartilhado entre usuários, especialmente jovens, funcionando mais como uma piada interna do que como uma expressão com sentido definido.

Segundo Barri, a tendência deve continuar circulando nas redes e no ambiente escolar por bastante tempo: “Está se espalhando como um incêndio. Você vai ouvir isso muito pelo resto da vida”, afirmou.