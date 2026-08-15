Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

‘Os Incríveis 3’ ganha primeiras imagens e detalhes da trama; veja data de estreia

Novo filme colocará Violeta, Flecha e Zezé no centro da história, sem salto temporal

D23: Pete Docter, diretor criativo da Pixar, apresenta as novidades do estúdio (Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

D23: Pete Docter, diretor criativo da Pixar, apresenta as novidades do estúdio (Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08h39.

Priorizar nos meus resultados Google

A Pixar revelou as primeiras artes conceituais de “Os Incríveis 3” durante a D23, na sexta-feira, 14. O estúdio também apresentou novos detalhes da trama. O filme tem estreia marcada para 16 de junho de 2028.

A nova aventura dará mais destaque aos filhos da família Pêra. Violeta, Flecha e Zezé sairão escondidos de casa durante a noite para proteger a cidade e tentarão manter as missões em segredo dos pais.

O roteirista Brad Bird confirmou que não haverá um salto temporal. Com isso, os três irmãos continuarão com as mesmas idades vistas nos filmes anteriores.

A história acompanhará as consequências da legalização dos super-heróis, ocorrida no final de “Os Incríveis 2”. Além da família Pêra, Gelado e Edna Moda também retornarão.

Quem está no elenco de 'Os Incríveis 3'?

Craig T. Nelson retornará como Bob Pêra/Sr. Incrível, enquanto Holly Hunter voltará a interpretar Helena Pêra/Mulher-Elástica. Sarah Vowell será novamente Violeta, Huck Milner dará voz a Flecha e Samuel L. Jackson retornará como Lúcio Barro/Gelado.

Peter Sohn, diretor de “O Bom Dinossauro” e “Elementos”, assumirá a direção do terceiro filme. Bird, responsável pelos dois primeiros longas, continuará como roteirista.

O primeiro “Os Incríveis” estreou em 2004, e a sequência chegou aos cinemas em 2018. O terceiro capítulo da franquia foi anunciado inicialmente pela Disney em 2024, e sua data de estreia foi confirmada em março de 2026.

Acompanhe tudo sobre:PixarDisneyFilmesAnimação
Próximo

Mais de Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Lola Young no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Mais na Exame

Negócios

Dono do Cruzeiro tem 420 supermercados, 50 mil funcionários e fatura R$ 26 bilhões

Inteligência Artificial

OpenAI adia IPO enquanto líderes de IA defendem ritmo mais cauteloso no avanço da tecnologia

Mundo

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Casual

Dia da cachaça: destilado deixou de ser bebida de boteco?