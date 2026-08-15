‘Os Incríveis 3’ ganha primeiras imagens e detalhes da trama; veja data de estreia

A Pixar revelou as primeiras artes conceituais de “Os Incríveis 3” durante a D23, na sexta-feira, 14. O estúdio também apresentou novos detalhes da trama. O filme tem estreia marcada para 16 de junho de 2028.

A nova aventura dará mais destaque aos filhos da família Pêra. Violeta, Flecha e Zezé sairão escondidos de casa durante a noite para proteger a cidade e tentarão manter as missões em segredo dos pais.

The Parr family, Frozone, and Edna are all back in Incredibles 3 with a #D23 sneak peek at all-new concept art! 💥 pic.twitter.com/s8JlWfkm8S — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

O roteirista Brad Bird confirmou que não haverá um salto temporal. Com isso, os três irmãos continuarão com as mesmas idades vistas nos filmes anteriores.

A história acompanhará as consequências da legalização dos super-heróis, ocorrida no final de “Os Incríveis 2”. Além da família Pêra, Gelado e Edna Moda também retornarão.

Quem está no elenco de 'Os Incríveis 3'?

Craig T. Nelson retornará como Bob Pêra/Sr. Incrível, enquanto Holly Hunter voltará a interpretar Helena Pêra/Mulher-Elástica. Sarah Vowell será novamente Violeta, Huck Milner dará voz a Flecha e Samuel L. Jackson retornará como Lúcio Barro/Gelado.

Peter Sohn, diretor de “O Bom Dinossauro” e “Elementos”, assumirá a direção do terceiro filme. Bird, responsável pelos dois primeiros longas, continuará como roteirista.

O primeiro “Os Incríveis” estreou em 2004, e a sequência chegou aos cinemas em 2018. O terceiro capítulo da franquia foi anunciado inicialmente pela Disney em 2024, e sua data de estreia foi confirmada em março de 2026.