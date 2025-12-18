TikTok diz ter assinado acordos para criar nova joint venture nos EUA

O CEO do TikTok, Shou Chew, informou aos funcionários que a ByteDance, empresa controladora do aplicativo, assinou acordos vinculativos para criar uma joint venture nos Estados Unidos, com participação majoritária de investidores americanos.

Em um memorando interno, divulgado pela Bloomberg, Chew expressou satisfação com a negociação, destacando que os acordos foram assinados com a Oracle, Silver Lake e MGX.

"Após a conclusão do negócio, a joint venture nos EUA, baseada na atual organização TikTok US Data Security (USDS), operará como uma entidade independente, com autoridade sobre proteção de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantia de software nos EUA", afirmou Chew.

Ele também explicou que as "entidades globais do TikTok nos EUA" continuarão a gerenciar a interoperabilidade global dos produtos e certas atividades comerciais, como comércio eletrônico, publicidade e marketing.

Por dentro do acordo

O memorando de Shou Chew delineava um acordo que corresponde ao anunciado pela Casa Branca em setembro, aguardando aprovação da China. No entanto, o memorando não menciona o posicionamento do governo chinês sobre a transação. Chew afirmou que 50% dos investidores seriam novos, com a Oracle, a Silver Lake e a MGX, uma empresa de investimentos de Abu Dhabi, mantendo 15% cada. Além disso, 30,1% seriam detidos por afiliadas de investidores existentes da ByteDance, enquanto 19,9% ficariam com a própria ByteDance.

Após mais de um ano de negociações, o governo de Donald Trump intermediou a venda da filial americana do TikTok, pertencente à ByteDance, para um consórcio de investidores. Se finalizado, o acordo poderia resolver um problema persistente nas relações entre Pequim e Washington, além de sinalizar progresso em negociações mais amplas. No entanto, também implicaria a perda de controle total da ByteDance sobre o TikTok, a empresa privada mais valiosa da China, e sobre um fenômeno das redes sociais nos Estados Unidos.

Os algoritmos do TikTok, desenvolvidos pela ByteDance, são considerados essenciais para o sucesso do aplicativo. De acordo com os termos do acordo proposto, a ByteDance licenciará sua tecnologia de recomendação baseada em inteligência artificial (IA) para a nova entidade americana chamada TikTok, que usará o algoritmo existente para treinar um novo sistema protegido pela Oracle, parceira de nuvem do TikTok.

A Casa Branca tem dominado as divulgações sobre o acordo, que foi exigido por uma lei assinada no governo de Joe Biden, com base em preocupações de segurança nacional. Autoridades americanas expressaram receios de que o TikTok, sendo propriedade de uma empresa chinesa, possa ser usado por Pequim para coletar dados de cidadãos americanos ou direcionar narrativas específicas por meio do algoritmo de recomendação do aplicativo.

De acordo com a lei, o prazo inicial para a venda ou proibição do TikTok nos Estados Unidos era janeiro do ano passado. No entanto, o presidente Donald Trump prorrogou esse prazo várias vezes e, mais recentemente, estendeu-o para janeiro de 2026.