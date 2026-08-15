Quais atores já estão confirmados para o novo 'Harry Potter'? Veja detalhes do elenco

A Warner Bros. confirmou nesta semana que o ator Nicholas Hoult interpretar o professor Gilderoy Lockhart na segunda temporada de "Harry Potter". A nova série produzida pela HBO será lançada em dezembro de 2026, mas já teve temporadas futuras confirmadas.

A primeira temporada da nova série de "Harry Potter" seguirá a história do primeiro livro da franquia: "Harry Potter e a Pedra Filosofal". O lançamento do primeiro episódio está marcado para o dia 25 de dezembro.

Quem é Gilderoy Lockhart?

Gilderoy Lockhart é um dos personagens centrais da trama de "Harry Potter e a Câmara Secreta", obra que irá guiar a segunda temporada da série. Bruxo famoso, arrogante e extremamente vaidoso, Gilderoy é conhecido por muitos atos heroicos que documentou em diversas obras.

Ele assume o cargo de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas em Hogwarts, mas logo fica evidente que não está qualificado para a função.

No longa-metragem de 2002, Gilderoy Lockhart foi interpretado por Kenneth Branagh.

Conheça o elenco do novo 'Harry Potter'

Nicholas Hoult é conhecido por interpretar o Dr. Hank McCoy/Fera em diversos filmes de X-Men. Atualmente, o ator vive Lex Luthor nas produções da DC Studios comandadas por James Gunn.

Hoult se une ao elenco adulto de "Harry Potter" ao lado de grandes figuras do cinema. John Lithgow será Dumbledore, o diretor de Hogwarts, enquanto Janet McTeer assume o papel de Professora Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu e Nick Frost foram escolhidos para interpretar Snape e Rúbeo Hagrid, respectivamente.

O elenco infantil será comandado por Dominic McLaughlin, que interpretará o protagonista. Ele é acompanhado por Arabella Stanton e Alastair Stout nos papéis de Hermione Granger e Rony Weasley.