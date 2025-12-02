Carreira

O que um vídeo do TikTok pode te ensinar sobre liderar melhor em 2026

O “teste do pássaro” viral revela uma habilidade essencial para quem quer liderar com mais empatia e impacto

The TikTok app and logo are seen on a mobile device in this illustration photo taken in Warsaw, Poland on 14 January, 2025. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) ( Jaap Arriens/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10h24.

Você está no meio de uma tarefa importante, e alguém da equipe te chama para falar de um detalhe que achou no projeto. Você reage com interesse ou ignora?

Essa resposta, por mais simples que pareça, pode dizer muito sobre a qualidade da sua liderança.

O chamado “teste do pássaro”, viral no TikTok, foi criado para avaliar a força de relacionamentos afetivos. Mas, segundo pesquisas sérias em psicologia e comportamento organizacional, ele também se aplica a relações profissionais — inclusive entre líderes e liderados.

E se você busca executar com mais eficácia, construir confiança com seu time e se tornar um profissional respeitado, vale a pena entender como pequenas interações moldam grandes resultados. As informações foram retiradas de Inc.

O que é o ‘teste do pássaro’?

Popularizado por vídeos curtos e divertidos nas redes, o teste se baseia em um comportamento muito simples de que se alguém aponta algo aparentemente trivial (como “olha aquele pássaro!”) e a outra pessoa responde com atenção genuína, o vínculo entre elas se fortalece.

No ambiente de trabalho, isso pode parecer irrelevante. Mas a ciência mostra que responder a esses pequenos “chamados” — conhecidos como bids, ou lances de conexão — é o que constrói segurança psicológica, engajamento e colaboração real.

O que a ciência por trás do teste revela sobre relações de trabalho

O conceito de bids foi estudado extensivamente pelo Instituto Gottman, referência global em relacionamentos. Com isso, foi descoberto que relações duradouras são baseadas em como você responde a interações pequenas, repetidas e cotidianas.

No mundo corporativo, essas interações podem ser:

  • Um comentário informal sobre algo visual do projeto

  • Um desabafo rápido no café

  • Um elogio velado (“Ficou bom isso, né?”)

  • Um pedido de ajuda sutil (“Você tem um minutinho?”)

Responder com interesse, escuta e atenção total (mesmo que por alguns segundos) reforça o vínculo e cria um ambiente onde as pessoas sentem que são vistas e valorizadas. Ignorar ou rebater friamente, por outro lado, mina a confiança e a colaboração.

O ‘teste do pássaro’ como ferramenta de liderança

Líderes que respondem com empatia aos “bids” de suas equipes constroem ambientes mais abertos, criativos e produtivos.

E isso tem nome: o “índice mágico” de 5:1. Segundo os Gottmans, relações saudáveis (sejam pessoais ou profissionais) tendem a ter cinco interações positivas para cada negativa.

No trabalho, isso significa:

  • Mostrar entusiasmo por uma ideia nova, mesmo que ainda imatura

  • Ouvir com atenção antes de julgar

  • Reconhecer microconquistas

  • Celebrar um progresso, não só o resultado final

  • Estar disponível para uma conversa rápida, mesmo num dia corrido

Essas pequenas atitudes viram um diferencial competitivo. Gente que se sente valorizada entrega mais. E gente que lidera com presença, se destaca.

