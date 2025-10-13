Empresária de 26 anos cria TikTok de IA e desafia OpenAI: quem é Demi Guo?

A corrida por vídeos gerados por inteligência artificial (IA) ganhou um novo player de destaque, que rivaliza diretamente com as gigantes OpenAI e Meta. Trata-se da Pika, uma startup avaliada em US$ 470 milhões, liderada por Demi Guo, de 26 anos.

A visão da fundadora, que largou o PhD em IA em Stanford, antecipou o momento atual do mercado. Cinco dias após a Meta lançar o feed Vibes (exclusivo para vídeos de IA no Meta AI, Facebook e Instagram) no final de setembro, a OpenAI revelou o Sora. O aplicativo Sora rapidamente atingiu o topo da App Store da Apple, com 164 mil downloads em 48 horas.

O grande diferencial do Sora é o foco em permitir que usuários insiram versões totalmente sintéticas de si mesmos e de outras pessoas em cenários hiper-realistas, posicionando-se como o "TikTok da IA".

Essa estratégia já era familiar para Demi Guo. Lançada em novembro de 2023, a Pika ganhou notoriedade com o aplicativo Pikaffects, que oferece uma biblioteca de efeitos virais de IA, como o "Squish It" (transforma o usuário em um brinquedo mole manipulado por mãos geradas por IA) e o "Cake-ify It" (corta o usuário, revelando um interior de bolo).

No final do último verão, a empresa lançou seu próprio aplicativo social de criação de vídeo, o Pika: AI Video & Trend Maker, reafirmando sua visão.

"Acreditamos que a IA será a próxima forma de as pessoas se expressarem e definirá a próxima plataforma social," afirmou Guo no dia seguinte ao lançamento do Sora.

A Pika é uma competidora menor, porém profética, na área de vídeo com IA, e seus próximos passos podem oferecer uma nova visão sobre o futuro da rápida evolução da indústria.

