Data center do TikTok no Ceará terá investimento de R$ 200 mi, diz Lula

Presidente disse que o novo data center será abastecido com água reutilizada e energia renovável

Lula: presidente deu as declarações em entrevista ao programa Bom dia Ceará, da TV Verdes Mares (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08h22.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 08h26.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira, 3, que o TikTok vai instalar seu primeiro data center no Ceará, com investimento de quase R$ 200 milhões.

A informação foi dada em entrevista ao programa 'Bom dia Ceará', da TV Verdes Mares.

Segundo Lula, o data center será abastecido com água reutilizada e vai consumir energia renovável.

Primeiro data center do Tiktok no Ceará

Em outubro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o Ceará iria receber um data center da rede social. Segundo o ministro, a previsão é que as obras tenham início em quatro meses.

“Estamos preocupados que esses investimentos gerem frutos e resultados, e que não sejam apenas pontos de armazenamento de informações para outras nações. E aí também estamos garantindo conteúdo local”, afirmou o ministro, na época.

O projeto será realizado em parceria com a Casa dos Ventos, desenvolvedora de parques eólicos, e será localizado no Complexo do Porto do Pecém (CE).

Em maio de 2025, a desenvolvedora anunciou ter recebido as autorizações regulatórias necessárias para avançar com um data center de 300 megawatts no Pecém.

