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'Encha Seu Kindle': autores nacionais dominam lista dos 10 livros mais vendidos

Obras de Patrícia Criado, Mark Miller e Leonor Carvalho se destacaram durante a ação promocional da Amazon

"Encha Seu Kindle": literatura nacional é o principal foco do evento (Unsplash)

"Encha Seu Kindle": literatura nacional é o principal foco do evento (Unsplash)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09h27.

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O evento promocional "Encha Seu Kindle", da Amazon, aconteceu na última quinta-feira, 13, com mais de 8 mil e-books disponíveis gratuitamente ou com grandes descontos.

A iniciativa foi inspirada no “Stuff Your Kindle Day”, criado pela autora canadense Zoe York em dezembro de 2014. No Brasil, Íris, responsável pelo perfil @divulganacional, lançou uma versão própria em 2023, inicialmente chamada “Exploda Seu Kindle”.

Neste ano, o evento foi realizado em parceria com o KDP (Kindle Direct Publishing) para incentivar o público a conhecer escritores independentes brasileiros.

A missão parece ter dado certo. Antes mesmo do fim do evento, o perfil oficial da Amazon Kindle Brasil no Instagram, @kindle.brasil, divulgou os dez títulos mais vendidos até aquele momento. A lista é dominada por obras de autores nacionais.

Quais foram os livros mais vendidos do 'Encha Seu Kindle'?

O primeiro lugar ficou com “Interion: As Crônicas de Júpiter”, de Patrícia Criado. Outro título da coleção, “Insaad: As Crônicas de Júpiter”, apareceu na nona posição.

Leonor Carvalho e Mark Miller foram os autores com mais obras no ranking, com três títulos cada. Confira a lista divulgada pela Amazon Kindle Brasil:

  1. “Interion: As Crônicas de Júpiter”, de Patrícia Criado;
  2. “Garotos Mortos Não Contam Mentiras”, de Mark Miller;
  3. “Exímio (Rostos Vazios — Livro 3)”, de Leonor Carvalho;
  4. “Dominus”, de Thalissa Betineli;
  5. “A Crisálida Dourada”, de Helena Lopes;
  6. “Garotos Mortos Não Sangram”, de Mark Miller;
  7. “Oblívio (Rostos Vazios — Livro 2)”, de Leonor Carvalho;
  8. “Incipit (Rostos Vazios — Livro 1)”, de Leonor Carvalho;
  9. “Insaad: As Crônicas de Júpiter”, de Patrícia Criado;
  10. “Garotos Mortos Não Descobrem Verdades”, de Mark Miller.
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