'Encha Seu Kindle': autores nacionais dominam lista dos 10 livros mais vendidos

O evento promocional "Encha Seu Kindle", da Amazon, aconteceu na última quinta-feira, 13, com mais de 8 mil e-books disponíveis gratuitamente ou com grandes descontos.

A iniciativa foi inspirada no “Stuff Your Kindle Day”, criado pela autora canadense Zoe York em dezembro de 2014. No Brasil, Íris, responsável pelo perfil @divulganacional, lançou uma versão própria em 2023, inicialmente chamada “Exploda Seu Kindle”.

Neste ano, o evento foi realizado em parceria com o KDP (Kindle Direct Publishing) para incentivar o público a conhecer escritores independentes brasileiros.

A missão parece ter dado certo. Antes mesmo do fim do evento, o perfil oficial da Amazon Kindle Brasil no Instagram, @kindle.brasil, divulgou os dez títulos mais vendidos até aquele momento. A lista é dominada por obras de autores nacionais.

Quais foram os livros mais vendidos do 'Encha Seu Kindle'?

O primeiro lugar ficou com “Interion: As Crônicas de Júpiter”, de Patrícia Criado. Outro título da coleção, “Insaad: As Crônicas de Júpiter”, apareceu na nona posição.

Leonor Carvalho e Mark Miller foram os autores com mais obras no ranking, com três títulos cada. Confira a lista divulgada pela Amazon Kindle Brasil: