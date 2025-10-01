Carreira

Cici: ByteDance, dona do TikTok, lança assistente virtual que pode ajudar na sua rotina

App já ultrapassa 50 milhões de downloads e conquista usuários ao redor do mundo com funções que vão de planejamento de viagens à criação de conteúdo, tornando a inteligência artificial acessível e prática no dia a dia

Cici AI: a assistente virtual da ByteDance

Giulia Romano
Giulia Romano

Redatora

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h00.

A corrida pela liderança no mundo da inteligência artificial acaba de ganhar uma nova personagem: a Cici AI.

Criada pela ByteDance (dona do TikTok), a assistente já ultrapassou 50 milhões de downloads só na Google Play, e figura entre as ferramentas de IA mais populares do momento.

O que explica todo esse sucesso? A versatilidade

Em vez de se limitar a uma única função, a Cici se apresenta como uma assistente que faz de tudo um pouco: gera relatórios, cria imagens, resume textos, planeja viagens e até conversa por voz de forma muito natural.

Tudo isso com suporte para 18 idiomas, incluindo português, inglês, francês, alemão, japonês, chinês simplificado e tradicional, permitindo que usuários ao redor do mundo se conectem e utilizem suas funcionalidades de forma eficiente.

O impacto da Cici no Brasil

No Brasil, a Cici AI representa uma porta de entrada para experimentar o poder da IA em tarefas do dia a dia. Nos estudos, no trabalho ou no entretenimento, ela ajuda a consolidar a percepção de que a inteligência artificial deixou de ser futuro distante para se tornar presente.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google e Ipsos, 54% dos brasileiros afirmaram já ter utilizado IA generativa, superando a média global de 48%.

Muito mais que uma tendência

A popularidade da Cici AI não deve ser lida apenas como mais uma trend tecnológica. Ela é um sinal claro da velocidade com que a inteligência artificial está se tornando parte da vida cotidiana — e, por consequência, do trabalho e dos negócios.

Nessa corrida, uma coisa é certa: quem a domina a IA, sai na frente.

