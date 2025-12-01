As maiores trends do TikTok em 2025

TikTok (Future Publishing/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21h47.
Neste ano, o feed do TikTok foi tomado por uma combinação de nostalgia, humor, estética e muita criatividade. Hits antigos ganharam novas leituras, cenas do cotidiano viraram histórias e novos hobbies foram descobertos. Sons, memes, lembranças e referências pop circularam de um jeito único.
Para celebrar2025, o TikTok reuniu algumas das tendências que mais se destacaram. Confira a lista.
A receita mais viral do ano, o Morango do Amor ultrapassou a barreira da plataforma e chegou às docerias da vida real. O que começou como vídeos simples de preparo virou um fenômeno, impulsionado por criadores que transformaram a trend em negócio.
Entre eles está a confeiteira Geice Galindo (@geicygalindoo no TikTok), que chegou a vender 300 doces em uma hora. Para se ter uma dimensão do sucesso, a hashtag #morangodoamor soma mais de 260 mil publicações, que acumularam mais de 3 bilhões de visualizações no ano.
@geicygalindooO link de acesso está na minha bio ❤️🔥 🚨ATENÇÃO: não enviamos nenhum link no direct nem nos comentários!♬ som original - Geicy Galindo
A estética acolhedora do livro de colorir Bobbie Goods colocou o "feito à mão" no centro das conversas, com vídeos de organização, ilustração e processos criativos ganhando força.
@leah.colour Probably my favourite page so far🌻🌸 Colouring book: @bobbiegoods Spring-Summer ☀️ Markers: @Ohuhuart, Sakura White Gelly Rolls, Staedtler Triplus Fineliners, Uni Posca Paint Pens #coloring #colouring #colortok #coloringbook #bobbiegoods #bobbiegoodscoloringbook #spring #summer #sun #nature #flowers #wildflower #icecream #park #ohuhu #ohuhumarkers #ohuhuart #staedtler #paintmarkers #adultcoloring #CapCut #pinterest ♬ cherry - hannah
O impacto foi além da plataforma, impulsionando vendas em livrarias e tornando o livro um dos mais procurados na Bienal do Rio 2025. No TikTok, as buscas por "livro de colorir" aumentaram 141% em relação a 2024. Já a hashtag #bobbiegoods soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil, com a comunidade compartilhando técnicas e suas próprias versões do estilo.
Um áudio publicitário de uma companhia aérea inglesa acabou se transformando na trilha perfeita para perrengues no TikTok. O remix da propaganda com "Hold My Hand", da Jess Glynne, embalou situações engraçadas como acrobacias inesperadas, passeios emocionantes de barco ou registros ruins de pedidos de casamento.
@lorenval_ii Nothing beats a Jet2 Holiday 😂😂 #Jet2holidays #fypシ #fy #funny #airport ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Mais de 3,4 milhões de vídeos já usaram o som, consolidando o meme como um dos maiores do ano.
O hit global de Bad Bunny se tornou uma tendência cheia de memória afetiva no TikTok. A comunidade passou a usar o trecho do refrão para criar carrosséis e vídeos que celebram pessoas importantes, lembranças de infância, amizades antigas, relações que marcaram a vida e homenagens para quem amam.
@dreamy.pinterest a capa que só os latinos entenderam #latinoamerica #badbunny #fy #fyp #latino #dtmf #aesthetic #foryou #viral #brasil #dreamypinterest ♬ DtMF - Bad Bunny
A comoção foi tanta que o próprio artista reagiu emocionado em seu perfil no TikTok. O áudio da música já foi utilizado em mais de 512 mil publicações, mostrando como a trend virou uma grande corrente de afeto na plataforma.
O POV já é um formato clássico da comunidade do TikTok e essa trend virou um jeito leve e bem-humorado de recriar términos de relacionamento.
@yisabeleyy meu maior talento #humor #dublagem #trend #meme #termino ♬ som original - yisabeleyy
Criadores começaram a encenar situações exageradas, referências a memes e imitações inusitadas, como versões de Faustão, Ana Maria Braga ou até do Pica-Pau no meio do "término". O formato se espalhou rápido e virou um dos memes mais reconhecíveis do ano.
Muito rebolado e nostalgia com apoio da IA! Essa trend ganhou destaque ao misturar letras contemporâneas de funk com arranjos que remetem aos anos 70, 80 e 90.
@blow.records Daquele modelo 🕺. Versão completa em nosso canal! #mcneguinhoitr #funk #popotãograndao #anos80 ♬ Popotão Grandão (1982) - BLOW RECORDS
Impulsionada pelo trabalho da Blow Records, a estética virou febre nos feeds e estimulou criadores a explorarem edições criativas e visuais vintage, com muitos vídeos alcançando milhões de visualizações.
A trend surgiu a partir de um vídeo da cantora Laércia Dantas (@laerciadantas1 na plataforma) com a frase "Garçom, tem Pitú?", seguida pela música “Onde Anda Meu Amor”.
@laerciadantas1Onde Anda meu Amor♬ som original - LAÉRCIA DANTAS 🎹🎤
O vídeo original ultrapassou a marca de 34 milhões de visualizações e o bordão virou som oficial de uma onda de memes e dublagens. A viralização ajudou a transformar a cantora em um fenômeno: hoje Laércia conta com mais de 1,1 milhão de seguidores e mais de 17 milhões de curtidas.
O DJ Auxlord resolveu criar um mashup intergeracional, que une “What’s Up”, do 4 Non Blondes (1994), e “Beez in the Trap”, da Nicki Minaj (2012).
@much Madonna hops on the “Beez in the trap x What’s Up” trend!🐝 Via: TT/ @madonna #madonna #beezinthetrap ♬ original sound - MuchMusic
O vídeo original do DJ ultrapassou 10 milhões de visualizações e a combinação inesperada aproximou duas eras musicais, inspirando uma enxurrada de interpretações de criadores e celebridades, como Martin Scorsese, Mel Maia, Madonna e a collab entre o apresentador Jimmy Fallon e a ativista Malala, que passou de 104 milhões de visualizações.