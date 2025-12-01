As maiores trends do TikTok em 2025

Neste ano, o feed do TikTok foi tomado por uma combinação de nostalgia, humor, estética e muita criatividade. Hits antigos ganharam novas leituras, cenas do cotidiano viraram histórias e novos hobbies foram descobertos. Sons, memes, lembranças e referências pop circularam de um jeito único.

Para celebrar2025, o TikTok reuniu algumas das tendências que mais se destacaram. Confira a lista.

Morango do Amor

A receita mais viral do ano, o Morango do Amor ultrapassou a barreira da plataforma e chegou às docerias da vida real. O que começou como vídeos simples de preparo virou um fenômeno, impulsionado por criadores que transformaram a trend em negócio.

Entre eles está a confeiteira Geice Galindo (@geicygalindoo no TikTok), que chegou a vender 300 doces em uma hora. Para se ter uma dimensão do sucesso, a hashtag #morangodoamor soma mais de 260 mil publicações, que acumularam mais de 3 bilhões de visualizações no ano.

Bobbie Goods

A estética acolhedora do livro de colorir Bobbie Goods colocou o "feito à mão" no centro das conversas, com vídeos de organização, ilustração e processos criativos ganhando força.

O impacto foi além da plataforma, impulsionando vendas em livrarias e tornando o livro um dos mais procurados na Bienal do Rio 2025. No TikTok, as buscas por "livro de colorir" aumentaram 141% em relação a 2024. Já a hashtag #bobbiegoods soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil, com a comunidade compartilhando técnicas e suas próprias versões do estilo.

Jet2 Holiday

Um áudio publicitário de uma companhia aérea inglesa acabou se transformando na trilha perfeita para perrengues no TikTok. O remix da propaganda com "Hold My Hand", da Jess Glynne, embalou situações engraçadas como acrobacias inesperadas, passeios emocionantes de barco ou registros ruins de pedidos de casamento.

Mais de 3,4 milhões de vídeos já usaram o som, consolidando o meme como um dos maiores do ano.

DtMF

O hit global de Bad Bunny se tornou uma tendência cheia de memória afetiva no TikTok. A comunidade passou a usar o trecho do refrão para criar carrosséis e vídeos que celebram pessoas importantes, lembranças de infância, amizades antigas, relações que marcaram a vida e homenagens para quem amam.

A comoção foi tanta que o próprio artista reagiu emocionado em seu perfil no TikTok. O áudio da música já foi utilizado em mais de 512 mil publicações, mostrando como a trend virou uma grande corrente de afeto na plataforma.

POV: você está terminando comigo

O POV já é um formato clássico da comunidade do TikTok e essa trend virou um jeito leve e bem-humorado de recriar términos de relacionamento.

Criadores começaram a encenar situações exageradas, referências a memes e imitações inusitadas, como versões de Faustão, Ana Maria Braga ou até do Pica-Pau no meio do "término". O formato se espalhou rápido e virou um dos memes mais reconhecíveis do ano.

Funks dos anos 80

Muito rebolado e nostalgia com apoio da IA! Essa trend ganhou destaque ao misturar letras contemporâneas de funk com arranjos que remetem aos anos 70, 80 e 90.

Impulsionada pelo trabalho da Blow Records, a estética virou febre nos feeds e estimulou criadores a explorarem edições criativas e visuais vintage, com muitos vídeos alcançando milhões de visualizações.

Garçom, tem Pitú?

A trend surgiu a partir de um vídeo da cantora Laércia Dantas (@laerciadantas1 na plataforma) com a frase "Garçom, tem Pitú?", seguida pela música “Onde Anda Meu Amor”.

O vídeo original ultrapassou a marca de 34 milhões de visualizações e o bordão virou som oficial de uma onda de memes e dublagens. A viralização ajudou a transformar a cantora em um fenômeno: hoje Laércia conta com mais de 1,1 milhão de seguidores e mais de 17 milhões de curtidas.

What’s Up x Beez in the trap

O DJ Auxlord resolveu criar um mashup intergeracional, que une “What’s Up”, do 4 Non Blondes (1994), e “Beez in the Trap”, da Nicki Minaj (2012).

O vídeo original do DJ ultrapassou 10 milhões de visualizações e a combinação inesperada aproximou duas eras musicais, inspirando uma enxurrada de interpretações de criadores e celebridades, como Martin Scorsese, Mel Maia, Madonna e a collab entre o apresentador Jimmy Fallon e a ativista Malala, que passou de 104 milhões de visualizações.