Rock in Rio: relembre 5 shows que deram errado no festival

O Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 4, construiu sua reputação com apresentações históricas, grandes multidões e momentos que atravessaram gerações. Ao longo de mais de quatro décadas, porém, o festival também colecionou shows em que a expectativa ficou muito distante da realidade.

Vaias, garrafas jogadas no palco e plateias muito menores do que o esperado fazem parte desse outro lado da história. Alguns casos aconteceram por causa de uma escolha controversa de programação; outros refletiram o momento de carreira do artista.

Zara Larsson

Um dos exemplos mais recentes envolve Zara Larsson. A cantora sueca esteve no Rock in Rio 2024 como a segunda atração do Palco Mundo no dia em que tinha Imagine Dragons como headliner.

O horário das 19h colocou Zara diante de uma situação complicada. A Folha registrou que, enquanto atrações de outros espaços recebiam mais atenção, a cantora enfrentou um público considerado pequeno para o tamanho do palco. A reportagem destacou que era possível caminhar até a grade durante sua apresentação e que muita gente estava concentrada nas áreas de entretenimento do festival.

O episódio ganhou outro significado dois anos depois. Em 2026, Zara retorna ao Rock in Rio como headliner do Palco Sunset, posição muito maior dentro da programação. A mudança acompanha uma transformação em sua carreira após o álbum "Midnight Sun", lançado em 2025.

O disco marcou uma virada para a cantora, que passou a lotar apresentações e alcançou o topo do Spotify Global com "Stateside", parceria com PinkPantheress. "Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas estão interessadas em mim como artista, como pessoa", afirmou ao veículo.

Erasmo Carlos

Um dos casos mais clássicos aconteceu na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. Erasmo Carlos foi escalado para o mesmo dia de Whitesnake, Iron Maiden e Queen, diante de uma plateia formada em grande parte por fãs de heavy metal.

O resultado foi uma recepção hostil. O cantor foi vaiado durante sua apresentação, em um episódio que a própria organização percebeu como um erro de programação. Erasmo voltou ao festival dias depois, dessa vez ao lado de atrações como Barão Vermelho e Blitz, e recebeu uma resposta muito mais favorável.

Anos depois, o próprio músico explicou a situação. "Ninguém sabia que existiam tribos [de metaleiros] naquela ocasião. Foi um erro da produção e dos artistas, de reunir todos os gostos num dia só", afirmou no documentário "Erasmo 80".

Lobão

Se existe um recorde de fracasso em termos de duração, ele pertence a Lobão. Em 1991, durante a segunda edição do Rock in Rio, o cantor foi colocado entre Sepultura e Megadeth no chamado dia do metal.

A escolha provocou uma reação imediata da plateia. Lobão foi vaiado e hostilizado pelos fãs de heavy metal e abandonou o palco depois de apenas seis minutos. A bateria da Mangueira, que participaria de seu repertório, ainda apareceu no palco após a saída do cantor.

O episódio foi tão marcante que o próprio Rock in Rio o classifica como o show mais curto de sua história.

Lobão também passou a carregar o episódio como parte de sua relação com o festival. Em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", em outubro de 2025, voltou a falar sobre aquela noite e afirmou: "Eu detesto festival. Festival é uma bosta! Rock In Rio é uma bosta!".

Carlinhos Brown

Em 2001, foi a vez de Carlinhos Brown enfrentar uma das situações mais constrangedoras do festival. O baiano se apresentou no mesmo dia de Oasis e Guns N' Roses, diante de uma plateia que esperava principalmente atrações de rock.

A diferença entre o público e o estilo de Brown ficou evidente desde o começo. Garrafas e copos começaram a ser arremessados em direção ao palco. Em determinado momento, o próprio cantor tentou dialogar com os espectadores e chegou a pegar uma guitarra para cantar o Hino Nacional.

"Sou da paz, não jogo nada em ninguém, só amor", disse Brown durante a confusão.

O episódio se tornou um dos momentos mais lembrados do Rock in Rio 2001. Vinte e três anos depois, Brown voltou ao festival e cantou "A Namorada" novamente. Dessa vez, a plateia acompanhou a música e celebrou a apresentação.

Ney Matogrosso

Ney Matogrosso foi o primeiro artista a se apresentar na história do Rock in Rio, em 11 de janeiro de 1985. O problema estava no público que havia ido à Cidade do Rock naquele dia: a programação seguinte incluía Whitesnake, Iron Maiden e Queen, e uma multidão de fãs de heavy metal aguardava os shows internacionais.

Durante a apresentação, parte da plateia começou a jogar ovos cozidos no palco contra o cantor. Ney reagiu e chegou a devolver alguns dos objetos ao público. O episódio virou um dos casos mais lembrados das primeiras edições do festival.

A situação também aparece em depoimento do próprio Ney na série "Rock in Rio: A História", de 2022. Ao relembrar aquela noite, ele contou: “Quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram a me jogar ovos cozidos. E eu chutava de volta, sabe? Porque eu não vou levar desaforo.”

Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira

Enquanto os episódios do passado ajudam a mostrar que nem toda apresentação do Rock in Rio saiu como planejado, o festival abre uma nova edição nesta sexta-feira, 4 de setembro, com uma programação que reúne grandes nomes da música nacional e internacional.

A edição de 2026 acontece na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, durante os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com shows nos palcos Mundo, Sunset, New Dance Order e Espaço Favela.

Na abertura, nesta sexta-feira, o Foo Fighters é o headliner do Palco Mundo, que também recebe Rise Against, The Hives e Nova Twins.

No Palco Sunset, a programação tem Capital Inicial com participação de Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas com Biquini e Di Ferrero.

A edição segue no sábado, domingo e segunda-feira e retorna na sexta-feira seguinte para mais três dias de festival.

Entre os destaques estão Calvin Harris, Zara Larsson, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Twenty One Pilots, Halsey, Maroon 5 e Stray Kids, distribuídos ao longo da programação.