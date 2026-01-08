Twenty One Pilots lança filme do show da turnê ‘Clancy’

O duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, anunciou o lançamento de um filme-concerto baseado em sua turnê “Clancy”. Intitulado “More Than We Ever Imagined”, o registro audiovisual tem previsão de estrear em 26 de fevereiro nos cinemas de diversos países.

O filme foi gravado durante o show da banda na Cidade do México, que reuniu mais de 65 mil fãs. A produção mostra desde a chegada dos músicos à cidade até os momentos de preparação antes do espetáculo.

Turnê e lançamentos recentes

O filme segue o lançamento do álbum “Breach”, em setembro de 2025, que sucedeu “Clancy” (2024). Em janeiro do ano passado, a banda se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, para milhares de fãs brasileiros, como parte da mesma turnê.

O obra promete captar toda a energia da turnê e é uma oportunidade para fãs reviverem ou conhecerem de perto a experiência do show, combinando música, bastidores e histórias pessoais da banda.