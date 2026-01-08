Twenty One Pilots lança filme do show da turnê ‘Clancy’

SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 12: Josh Dun and Tyler Joseph of Twenty One Pilots performs live on stage during GPWeek Festival 2022 at Allianz Parque on November 12, 2022 in Sao Paulo, Brazil.(Photo by Mauricio Santana/Getty Images) (Mauricio Santana/Getty Images)
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18h11.
O duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, anunciou o lançamento de um filme-concerto baseado em sua turnê “Clancy”. Intitulado “More Than We Ever Imagined”, o registro audiovisual tem previsão de estrear em 26 de fevereiro nos cinemas de diversos países.
O filme foi gravado durante o show da banda na Cidade do México, que reuniu mais de 65 mil fãs. A produção mostra desde a chegada dos músicos à cidade até os momentos de preparação antes do espetáculo.
O filme segue o lançamento do álbum “Breach”, em setembro de 2025, que sucedeu “Clancy” (2024). Em janeiro do ano passado, a banda se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, para milhares de fãs brasileiros, como parte da mesma turnê.
O obra promete captar toda a energia da turnê e é uma oportunidade para fãs reviverem ou conhecerem de perto a experiência do show, combinando música, bastidores e histórias pessoais da banda.