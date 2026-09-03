Além do Rock in Rio: 10 atrações que farão shows próprios durante a passagem pelo Brasil

O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Muitos artistas, porém, usam a oportunidade para ampliarem a própria passagem pelo Brasil. A concentração de grandes nomes no Rio de Janeiro durante os dias do festival também abre espaço para apresentações em outras cidades, como São Paulo, Salvador e São José do Rio Preto.

A relação entre o festival e essas apresentações, porém, depende dos acordos firmados com cada artista. Algumas atrações têm cláusulas de exclusividade que restringem shows próximos ao evento ou em determinadas regiões. Outras têm liberdade para negociar apresentações independentes e aproveitam a passagem pelo país para incluir novas datas na agenda.

Confira quais artistas do Rock in Rio 2026 farão shows em outras cidades:

Maroon 5

O Maroon 5 é quem terá a agenda mais extensa. A banda liderada por Adam Levine fará apresentações da turnê "Love Is Like World Tour" no dia 6 de setembro em São José do Rio Preto, 8 de setembro em São Paulo e 10 de setembro em Salvador, com ingressos disponíveis na Ticketmaster.

O grupo toca no Palco Mundo do Rock in Rio no sábado, 12 de setembro.

Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly se apresenta no Rock in Rio no sábado, 5 de setembro, no Palco Mundo, e terá um compromisso extra em São Paulo logo depois. O artista fará um show na Audio, no domingo, 6 de setembro, levando ao público paulista a turnê "Lost Americana". Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Demi Lovato

Demi Lovato também ampliou a passagem pelo Brasil. A cantora se apresenta no Rock in Rio no sábado, dia 12 de setembro, no Palco Mundo, e depois segue para São Paulo.

Como parte da turnê "It's Not That Deep", a artista fará dois shows no Suhai Music Hall, nos dias 15 e 16 de setembro. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Laufey

Depois de se apresentar no Rock in Rio na segunda-feira, 7 de setembro, a cantora Laufey vai para São Paulo, onde fará um show solo no Espaço Unimed em 9 de setembro.

A apresentação integra a "A Matter of Time Tour", que acompanha o álbum homônimo da artista. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Jamiroquai

O Jamiroquai chega ao Rock in Rio na sexta-feira, 11 de setembro, no Palco Sunset, e dois dias depois desembarca em São Paulo. A banda britânica fará um show no Nubank Parque, no dia 13, como parte da "Jamiroquai Latin America Tour 2026". Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

Milo J

O argentino Milo J se apresenta no Rock in Rio no sábado, 12 de setembro, no Palco Supernova.

Depois, ele terá duas apresentações em São Paulo, nos dias 13 e 15 de setembro, na Audio. A primeira data já está esgotada. Os shows fazem parte da "La Vida Era Más Corta Tour Mundial" e são a primeira sequência de apresentações solo do artista no Brasil. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Nova Twins

A Nova Twins também vai aproveitar a passagem pelo festival para fazer uma apresentação própria. A dupla britânica sobe ao Palco Mundo na sexta-feira, 4 de setembro, no mesmo dia de Foo Fighters, Rise Against e The Hives.

Já no domingo, 6, Amy Love e Georgia South serão a atração principal do evento "É Tudo Delas", no Cine Joia, em São Paulo. A noite também terá MC Taya e The Mönic. Os ingressos estão disponíveis no Fastix.

SOFI TUKKER

O duo SOFI TUKKER se apresenta em São Paulo no sábado, 5 de setembro, na festa Tangerica, no Sonora Garden, e depois segue para o Rock in Rio, no dia 6.

A apresentação paulista acontece na véspera do show do duo no festival. A passagem integra a "Illumination Tour". Os ingressos estão disponíveis no Gandaya.

Soulidified

A boyband Soulidified, formada no reality da Netflix "Building the Band", também terá uma apresentação fora do festival.

O grupo estreia no Rock in Rio na sexta-feira, 11 de setembro, no palco Global Village. Dois dias depois, em 13 de setembro, fará seu primeiro show solo no Brasil no Cine Joia, em São Paulo, com a turnê "What's Your Name". Os ingressos estão disponíveis no Meaple.

PJ Morton

O músico estará no Rock in Rio na sexta-feira, 11 de setembro, no Palco Sunset, mas também terá uma apresentação própria em São Paulo.

O artista, conhecido também por integrar o Maroon 5, levará seu projeto solo à Casa Natura Musical, em 13 de setembro, com seu repertório de R&B, soul e gospel. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.