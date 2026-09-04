Com Nicolas Cage, 'Spider-Noir' é cancelada após uma temporada pelo Prime Video

A série “Spider-Noir” foi cancelada pelo Prime Video após uma única temporada e não terá uma segunda leva de episódios. A produção, estrelada por Nicolas Cage em seu primeiro papel regular na televisão, teve oito episódios e chega ao fim mesmo após receber 11 indicações ao Emmy.

A série é, inclusive, o programa do Prime Video com maior número de indicações ao Emmy neste ano. No Rotten Tomatoes, “Spider-Noir” registra 92% de aprovação da crítica e 90% de aprovação do público.

Baseada no personagem Spider-Man Noir da Marvel Comics, a série se passa durante a Grande Depressão e acompanha Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage.

Na trama, ele é um detetive particular experiente e em dificuldades financeiras na Nova York dos anos 1930. Após uma tragédia pessoal profunda, o personagem precisa confrontar seu passado enquanto atua como o único super-herói da cidade.

O elenco também conta com Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.

Quantos episódios 'Spider-Noir' teve?

A primeira e única temporada de “Spider-Noir” teve oito episódios.

A série estreou originalmente no canal MGM+ em 25 de maio. No dia seguinte, chegou ao Prime Video, onde os espectadores podiam escolher entre assistir à produção em cores ou em preto e branco.

Segundo dados da Nielsen, “Spider-Noir” acumulou 2,6 bilhões de minutos assistidos nas primeiras seis semanas de disponibilidade.

'Spider-Noir' foi indicada ao Emmy?

Sim. A produção recebeu 11 indicações ao Emmy, incluindo categorias técnicas.

Entre elas estão Melhor Design de Produção para Programa Narrativo de Época ou Fantasia, Design de Título, Mixagem de Som, Edição de Som, Cinematografia, Performance de Dublês, Composição Musical Original, Efeitos Visuais, Coordenação de Dublês, Maquiagem Protética e Música e Letra Original.

'Spider-Noir' faz parte do universo do Homem-Aranha?

“Spider-Noir” foi a primeira série relacionada à Marvel lançada a partir do acordo entre Amazon e Sony Pictures Television para desenvolver personagens e histórias do universo controlado pela Sony.

A parceria envolve mais de 900 personagens da Marvel associados à franquia do Homem-Aranha, segundo a Sony.

O projeto originalmente escolhido para inaugurar o acordo seria “Silk: Spider Society”, com Angela Kang como showrunner, mas a série acabou sendo descartada. Com isso, “Spider-Noir” se tornou a primeira produção lançada dentro da parceria.

A Variety informa que uma segunda série do acordo já está em desenvolvimento e deve ser anunciada em breve.