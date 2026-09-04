Vasco está ou não no Z4? CBF tira tabela do Brasileiro do ar e levanta dúvidas

A derrota do Mirassol por 2 a 0 para o Flamengo gerou um empate técnico na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro de 2026. O resultado deixou a equipe paulista rigorosamente igualada ao Vasco da Gama em pontos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Ambas as agremiações somam 25 pontos, seis vitórias, saldo negativo de 12 gols e 27 tentos assinalados.

A igualdade numérica provocou divergências na interpretação dos critérios de desempate estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portais de notícias e sites de cobertura esportiva apresentaram ordens distintas de classificação ao longo do dia, alternando a presença do clube carioca e da equipe paulista na zona de rebaixamento da competição.

O site oficial da entidade máxima do futebol nacional amanheceu com o Mirassol na décima sexta posição, fora do bloco de descenso. Horas mais tarde, o sistema saiu do ar temporariamente e retornou com o Vasco na zona da degola, gerando repercussão imediata entre torcedores nas redes sociais de internet.

A explicação da CBF e a polêmica do regulamento

A CBF esclareceu que o Mirassol ocupa de fato a décima sexta colocação da tabela de classificação e atribuiu a inversão de posições a uma falha técnica nos parâmetros de exibição do sistema digital. Contudo, o episódio evidenciou uma ambiguidade jurídica no texto oficial do regulamento da competição.

Conforme o Art. 15 do Regulamento Específico da Competição da Série A, os critérios aplicados para o desempate seguem a ordem:

1º) Maior número de vitórias;

2º) Maior saldo de gols;

3º) Maior número de gols pró;

4º) Confronto direto;

5º) Menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º) Menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) Sorteio.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo detalha que, para efeito do quarto critério, considera-se a pontuação obtida nos jogos de ida e volta somados, além da eventual diferença de saldo de gols de ambas as partidas em caso de igualdade de pontos. O confronto direto daria vantagem ao Mirassol, que venceu o Vasco por 2 a 1 no primeiro turno e empatou por 1 a 1 no estádio de São Januário.

A divergência nasce no § 2º do artigo 15, que determina textualmente: "No caso de empate entre mais de 2 (dois) Clubes, não será considerado o quarto critério". A regra gera dúvida porque o Internacional também soma 25 pontos na tabela, embora apareça abaixo por registrar apenas cinco vitórias.

Existem duas correntes de interpretação jurídica sobre o texto. A primeira defende que o simples empate triplo em pontos já elimina o confronto direto, o que colocaria o Vasco em décimo sexto lugar por ter menos cartões vermelhos (três contra sete). A segunda corrente — defendida pela CBF — aponta que o confronto direto só deve ser descartado caso a igualdade entre três ou mais equipes persista após a aplicação dos critérios de desempate anteriores.

Dúvida na tabela causou mudança de posição do Vasco e devolveu ao clube carioca ao Z4. (Reprodução / CBF) (Reprodução)

A situação atual de Vasco, Mirassol e Internacional

A parte inferior da tabela do campeonato nacional apresenta pontuações idênticas entre equipes que lutam contra o rebaixamento, exigindo o detalhamento numérico das campanhas individuais de cada agremiação envolvida na disputa matemática.