Setembro Amarelo: 7 filmes e séries para assistir no streaming e terminar a semana mais leve

Uma boa história também pode ser uma forma de parar por algumas horas, respirar e olhar para a própria vida por outro ângulo. Durante o Setembro Amarelo, filmes e séries com mensagens de acolhimento, amizade e esperança podem abrir espaço para reflexões importantes sem transformar a sessão em uma experiência pesada.

A seleção abaixo reúne produções que abordam emoções, mudanças pessoais, relações humanas e busca por propósito. São histórias que encontram espaço para o humor, a leveza e a possibilidade de recomeçar. Confira:

'Ted Lasso'

"Ted Lasso" acompanha um treinador norte-americano contratado para comandar um time de futebol inglês. A comédia usa o esporte como ponto de partida para falar sobre amizade, inseguranças, relacionamentos e saúde mental.

O protagonista mantém uma postura otimista, mas a série também mostra que pessoas aparentemente positivas podem enfrentar dificuldades emocionais. A história valoriza pedir ajuda e construir redes de apoio.

Em 2023, Jason Sudeikis e parte do elenco foram recebidos na Casa Branca para falar sobre saúde mental. Na ocasião, o ator afirmou: "Todos nós devemos fazer o nosso melhor para cuidarmos uns dos outros".

Onde assistir: a série está disponível na Apple TV.

'Soul'

"Soul" acompanha Joe Gardner, um professor de música que sonha em se tornar um grande músico de jazz. Depois de uma experiência inesperada, ele começa a repensar sua relação com sonhos, propósito e aquilo que torna a vida significativa.

O filme coloca a própria ideia de viver no centro da história, criando uma reflexão sobre a importância de valorizar a experiência cotidiana. Em entrevista ao Los Angeles Times, o diretor Pete Docter explicou que a mensagem de "Soul" está ligada à ideia de encontrar algo que tenha significado para cada pessoa.

Onde assistir: o filme está disponível no Disney+.

'Um Senhor Estagiário'

Robert De Niro e Anne Hathaway protagonizam "Um Senhor Estagiário", história sobre duas pessoas de gerações diferentes que constroem uma amizade no ambiente de trabalho. A produção aborda solidão, mudanças de fase, insegurança profissional e a importância de contar com alguém por perto. O humor ajuda a conduzir temas que fazem parte de diferentes momentos da vida adulta.

Em entrevista à TIME, a diretora Nancy Meyers explicou sua intenção de transmitir uma visão positiva sobre as possibilidades da vida: "É meu objetivo ser otimista sobre nossas oportunidades e papéis".

Onde assistir: o filme está disponível na HBO Max.

'Divertidamente'

O fenômeno "Divertidamente" transforma as emoções de Riley em personagens e acompanha a menina durante uma grande mudança em sua vida. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo assumem funções diferentes na história.

A animação ajuda a mostrar que sentimentos variados fazem parte da experiência humana e podem coexistir.

A ideia do filme surgiu, em parte, das observações do diretor Pete Docter sobre sua filha durante a adolescência. Em entrevista, ele explicou que a equipe queria representar a maneira como as emoções são vivenciadas.

Onde assistir: o filme está disponível no Disney+.

'Parks and Recreation'

Para quem prefere uma comédia, "Parks and Recreation" acompanha Leslie Knope, funcionária pública apaixonada pelo trabalho e determinada a melhorar a cidade onde vive.

Ao longo das temporadas, amizade, fracassos, ambições e mudanças fazem parte da trajetória dos personagens. A série encontra humor nas imperfeições de cada um e mostra como os vínculos construídos ao longo do tempo podem fazer diferença.

Onde assistir: a série está disponível na Universal+.

'Sing Street'

Música, adolescência e sonhos formam o coração de "Sing Street". O filme acompanha um adolescente que cria uma banda para impressionar uma garota e acaba encontrando na música uma maneira de expressar quem é.

A produção fala sobre insegurança, criatividade, amizade e vontade de construir um futuro diferente.

Jack Reynor, que integra o elenco, resumiu a experiência que esperava proporcionar ao público durante uma entrevista: "Minha esperança é que as pessoas saiam do cinema se sentindo mais felizes do que quando entraram".

Onde assistir: o filme está disponível no Prime Video (com complemento de assinatura).

'A Vida Secreta de Walter Mitty'

"A Vida Secreta de Walter Mitty" acompanha um homem tímido que leva uma rotina previsível e passa boa parte do tempo imaginando aventuras. A vida muda quando ele precisa sair da zona de conforto e embarcar em uma viagem em busca de um fotógrafo desaparecido.

A jornada de Walter funciona como uma história sobre coragem, descobertas e a possibilidade de mudar a própria trajetória. O filme também valoriza experiências simples e relações que dão sentido à vida.

Onde assistir: o filme está disponível no Disney+.

Se você ou um conhecido estiver enfrentando sofrimento emocional, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Em situações de emergência, ligue para o Samu pelo número 192 ou procure o pronto-socorro mais próximo.