Rock in Rio 2026: qual é o provável setlist do show do Black Eyed Peas?

O Black Eyed Peas está a poucos dias de se apresentar mais uma vez no Rock in Rio 2026. O grupo sobe ao Palco Mundo neste domingo, 6 de setembro, às 21h20, antes de Calvin Harris, e chega ao festival com um repertório que vem sendo testado em diferentes lugares ao longo de 2026.

Esta será a segunda apresentação do Black Eyed Peas no Rock in Rio no Brasil. O grupo estreou no festival em 2019 — que contou com a participação de Anitta — e agora volta ao Rio de Janeiro para a edição de 2026.

A apresentação acontecerá poucos dias depois dos shows do grupo em Peru, em 2 de setembro, e em Buenos Aires, na Argentina, em 4 de setembro. Essas apresentações pela América do Sul podem dar pistas ainda mais próximas do que o público brasileiro encontrará na Cidade do Rock.

Hits dos anos 2000 devem dominar o repertório

O repertório recente do Black Eyed Peas mantém uma forte presença dos sucessos que ajudaram a definir a carreira do grupo.

Entre as músicas mais recorrentes nos shows de 2026 estão "I Gotta Feeling", "Rock That Body", "Boom Boom Pow", "Let's Get It Started", "Pump It", "Don't Stop the Party", "RITMO (Bad Boys for Life)" e "The Time (Dirty Bit)".

A provável setlist do Black Eyed Peas

Os shows mais recentes da Summer Tour 2026 tiveram entre 16 e 20 músicas. A apresentação de 4 de julho, na França, contou com 20 faixas, enquanto outras performances do mesmo período tiveram pequenas mudanças no repertório.

Com base nesse histórico, estas são algumas das músicas com maior chance de aparecer no Rock in Rio:

"Let's Get It Started" "Boom Boom Pow" "Rock That Body" "RITMO (Bad Boys for Life)" "MAMACITA" "IN THE AIR" "MABUTI" "Bebot" "#thatPower" "Scream & Shout" "Pump It" "I Like To Move It" "Don't Stop the Party" "The Time (Dirty Bit)" "Where Is the Love?" "I Gotta Feeling" "Meet Me Halfway" "GIRL LIKE ME" "DON'T YOU WORRY"

Em alguns shows, a banda ainda encerrou o repertório com uma reprise de "I Gotta Feeling", transformada em um momento de interação com o público.

Qual é o lineup completo do dia 6?

O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação que passa pelo pop, rock, R&B, música eletrônica e ritmos brasileiros.

No Palco Mundo, a programação tem Barão Vermelho, Nelly, Black Eyed Peas e Calvin Harris.

Já o Palco Sunset terá Calema, BaianaSystem, Jota Quest toca Tim Maia e Ne-Yo.

A música eletrônica invade o palco New Dance Order, com Meduza, Casa Bonita | Brisotti & Viot, Liu e Sofi Tukker.

No palco Espaço Favela, as apresentações serão de Budah, Rael e Xamã.