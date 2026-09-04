Lendário ator e dublador brasileiro de Batman, Simpsons e Avatar morre aos 66 anos

O ator e dublador Ettore Zuim morreu nesta sexta-feira, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores (ABD), que lamentou a perda do artista em uma publicação nas redes sociais. Desde 2023, Zuim convivia com a Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), segundo informações divulgadas pela revista Quem.

“Dono de uma voz única, este excelentíssimo ator merece todos os aplausos possíveis. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs e enviamos nossos mais profundos sentimentos a todos. Ettore viverá para sempre em sua arte, seu legado e suas obras”, escreveu a entidade em nota publicada no Instagram.

Com mais de quatro décadas de carreira, Ettore Zuim construiu uma das trajetórias mais marcantes da dublagem brasileira. Ao longo dos anos, emprestou sua voz a atores consagrados de Hollywood, como Owen Wilson e Christian Bale. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a interpretação de Bruce Wayne/Batman, personagem vivido por Bale na trilogia dirigida por Christopher Nolan.

Na franquia do herói, Zuim participou das dublagens de Batman Begins (2005), O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). O dublador também deu voz ao personagem em games de sucesso, como a série Batman: Arkham e Injustice: Gods Among Us.

Sua extensa carreira reúne participações em produções de destaque do cinema, da televisão e dos videogames. Entre elas estão Os Simpsons: O Filme, Samurai Champloo, Mulan, Pulp Fiction: Tempo de Violência, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, Mortal Kombat 1, Marley & Eu e Psicopata Americano.

Nos trabalhos mais recentes, Ettore Zuim esteve presente em produções como Avatar: Fogo e Cinzas, na voz do Dr. Norm Spellman, Assassin’s Creed Shadows, interpretando Akechi Mitsuhide, além de Quero Você, My Hero Academia e Clevatess. Seu legado permanece como uma das referências da dublagem nacional, marcada por personagens que atravessaram gerações e ajudaram a formar o imaginário de milhões de brasileiros.