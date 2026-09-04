Rock in Rio 2026: o festival ainda tem ingressos disponíveis?

Quem ainda não garantiu presença no Rock in Rio 2026 ainda encontra ingressos à venda nesta quinta-feira, 3. Segundo as informações disponíveis na Ticketmaster, há entradas para os dias 4, 5, 11 e 13 de setembro, com opções de Gramado e, em algumas datas, Comfort Zone.

O festival será realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Quais dias do Rock in Rio ainda têm ingressos?

A Ticketmaster disponibiliza ingressos para 4 de setembro, com Foo Fighters; 5 de setembro, com Avenged Sevenfold; 11 de setembro, com Stray Kids; e 13 de setembro, com Twenty One Pilots e Zara Larsson.

Para os dias 4, 5 e 13 de setembro, há ingressos de Gramado e Comfort Zone. Já para 11 de setembro, a opção informada é o ingresso de Gramado.

Quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2026?

Os ingressos de Gramado custam R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Clientes Itaú têm direito a 15% de desconto no valor da inteira, que fica em R$ 739,50.

Na Comfort Zone, o ingresso inteiro custa R$ 1.950. A meia-entrada sai por R$ 975, enquanto o ingresso inteiro para clientes Itaú, com o desconto de 15%, custa R$ 1.657,50.

Não há cobrança de taxa de serviço.

Qual é a diferença entre Gramado e Comfort Zone?

O ingresso de Gramado dá direito a uma única entrada no festival, com livre circulação pelo gramado e acesso a todos os shows e atrações.

Já a Comfort Zone também permite uma única entrada, livre circulação pelo gramado e acesso a todos os shows e atrações, além de uma área exclusiva próxima ao Palco Mundo.

Como funciona o desconto do Itaú?

Clientes que comprarem com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. têm direito a 15% de desconto e podem parcelar a compra em até oito vezes sem juros.

Para utilizar o benefício, é necessário selecionar o tipo de ingresso “Benefício Itaú” e efetuar o pagamento com o cartão de crédito Itaú.

A condição vale para a compra de até quatro ingressos por dia de festival, com no máximo uma meia-entrada de cada setor por dia.

O desconto não é cumulativo com outros descontos e não vale para meias-entradas garantidas por lei.

Como pagar o ingresso?

A compra pode ser paga com cartão de crédito ou Pix.

Nos cartões de crédito Itaú, é possível parcelar em até oito vezes sem juros, além de receber o desconto de 15%. Nos demais cartões aceitos, o pagamento pode ser parcelado em até seis vezes sem juros.

Não são aceitos cartões de crédito empresariais ou corporativos.

No pagamento por Pix, o comprador deve utilizar o QR Code apresentado na tela final da compra. O prazo para realizar o pagamento é de 10 minutos após a geração do código. Os ingressos ficam garantidos e disponíveis somente depois da confirmação do pagamento.

Quantos ingressos posso comprar?

É possível adquirir até quatro ingressos por dia de festival, podendo combinar entradas de Gramado e Comfort Zone.

Há limite de uma meia-entrada por setor por dia.

Qual é a classificação etária do Rock in Rio?

A classificação etária do evento é de 16 anos.

A entrada de menores de 16 anos é permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Como comprar ingresso para PcD?

Durante o processo de compra, a pessoa deve selecionar os ingressos de meia-entrada e clicar em “Continuar”. Na etapa seguinte, é necessário informar o tipo de meia-entrada desejada e escolher a categoria “Pessoas com Deficiência”.

Depois, devem ser informados os dados do beneficiário. Também é possível adicionar um ingresso para acompanhante e cadastrar os dados dessa pessoa.

Os valores dos ingressos de meia-entrada serão apresentados antes da conclusão do pagamento.

A recomendação é que os ingressos da Pessoa com Deficiência e do acompanhante sejam comprados no mesmo momento e no mesmo pedido, para garantir que permaneçam juntos no setor durante toda a apresentação.

Como ativar o ingresso do Rock in Rio?

Para ativar o ingresso, é necessário baixar o aplicativo Quentro ou conferir se a versão instalada está atualizada.

O usuário deve fazer login utilizando o mesmo e-mail cadastrado na Ticketmaster. Depois, precisa acessar o site da Ticketmaster, entrar em “Meus Pedidos” e ativar o vínculo com o aplicativo Quentro.

Após o procedimento, o ingresso ficará disponível na aba “Próximos” do aplicativo.

É possível transferir o ingresso?

Sim. A transferência é feita pelo aplicativo Quentro.

O usuário deve acessar a aba “Próximos”, selecionar o ingresso, tocar em “Transferir” e informar o e-mail do destinatário.

O ingresso aparecerá automaticamente no aplicativo Quentro da pessoa que recebeu.

No caso de ingressos de Comfort Zone ou de área VIP já nomeados, os dados cadastrados precisam ser apagados antes da transferência.

O destinatário não poderá transferir o ingresso para terceiros.