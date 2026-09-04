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Rock in Rio 2026: qual é o provável setlist do Bring Me The Horizon?

Banda britânica sobe ao Palco Mundo neste sábado, 5, e a expectativa é alta para um setlist repleto de sucessos e novidades

Rock in Rio: banda britânica se apresenta na noite de sábado; confira o setlist (Divulgação / Rock in Rio)

Rock in Rio: banda britânica se apresenta na noite de sábado; confira o setlist (Divulgação / Rock in Rio)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09h36.

Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 09h44.

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Neste sábado, 5, acontece o segundo dia de shows do Rock in Rio 2026. Como parte do line-up do dia, a banda britânica Bring The Horizon se apresenta no Palco Mundo às 20h10.

A banda de rock é formada pelo guitarrista Lee Malia, o baixista Matt Kean, o baterista Matt Nicholls e o vocalista Oliver Sykes, que é casado com uma brasileira e mora em Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo.

Essa será a primeira apresentação da banda no festival. Por enquanto, o setlist ainda não está confirmado, mas é possível imaginar quais canções farão parte da apresentação com base em shows anteriores.

Qual é a possível setlist do show do Bring Me The Horizon?

  1. “DArkSide”
  2. “The House of Wolves”
  3. “MANTRA”
  4. “Happy Song”
  5. “Teardrops”
  6. “AmEN!”
  7. “Kool-Aid”
  8. “Shadow Moses”
  9. “Kingslayer”
  10. “Antivist”
  11. “Follow You”
  12. “Can You Feel My Heart”
  13. “Doomed”
  14. “Drown”
  15. “Throne”

Confira a programação no sábado, 5:

No sábado, 5, Bring Me The Horizon se apresenta logo antes do headliner Avenged Sevenfold. A banda brasileira Sepultura abre o palco principal, onde os grupos de rock se apresentam.

Dia 5, sábado

Palco Mundo

16h40 – Sepultura
19h – MGK
20h10 – Bring Me the Horizon
22h50 – Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 – Malvada convida Day Limns
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
20h10 – Poppy
22h50 – Bad Omens

Palco New Dance Order

21h05 – Victor Lou
22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
00h – Volkoder
01h30 – James Hype

Espaço Favela

15h00 – Quantum
16h50 – Canto Cego
19h10 – Major RD

Palco Supernova

14h30 – Zerobadass
16h00 – MC Taya
18h00 – Lvcas
20h10 – Supercombo

Palco Global Village

15h00 – Rhegia
16h50 – Noturnall + Russell Allen
19h10 – Korzus

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