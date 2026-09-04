Rock in Rio 2026: qual é o provável setlist do Bring Me The Horizon?

Rock in Rio: banda britânica se apresenta na noite de sábado; confira o setlist (Divulgação / Rock in Rio)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09h36.
Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 09h44.
Neste sábado, 5, acontece o segundo dia de shows do Rock in Rio 2026. Como parte do line-up do dia, a banda britânica Bring The Horizon se apresenta no Palco Mundo às 20h10.
A banda de rock é formada pelo guitarrista Lee Malia, o baixista Matt Kean, o baterista Matt Nicholls e o vocalista Oliver Sykes, que é casado com uma brasileira e mora em Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo.
Essa será a primeira apresentação da banda no festival. Por enquanto, o setlist ainda não está confirmado, mas é possível imaginar quais canções farão parte da apresentação com base em shows anteriores.
No sábado, 5, Bring Me The Horizon se apresenta logo antes do headliner Avenged Sevenfold. A banda brasileira Sepultura abre o palco principal, onde os grupos de rock se apresentam.
16h40 – Sepultura
19h – MGK
20h10 – Bring Me the Horizon
22h50 – Avenged Sevenfold
15h30 – Malvada convida Day Limns
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
20h10 – Poppy
22h50 – Bad Omens
21h05 – Victor Lou
22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
00h – Volkoder
01h30 – James Hype
15h00 – Quantum
16h50 – Canto Cego
19h10 – Major RD
14h30 – Zerobadass
16h00 – MC Taya
18h00 – Lvcas
20h10 – Supercombo
15h00 – Rhegia
16h50 – Noturnall + Russell Allen
19h10 – Korzus