Zara Larsson anuncia data de lançamento para versão deluxe de 'Midnight Sun'

Entre as histórias de sucesso do pop no último ano, Zara Larsson é um dos principais nomes nas paradas musicais.

O motivo para esse sucesso recente após mais de uma década de carreira? "Midnight Sun", o álbum de electropop lançado pela sueca em setembro do ano passado.

Com sua identidade visual marcante, o projeto conquistou fãs de pop, rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Gravação Pop e Dance e levou Larsson a colaborar com PinkPantheress no remix de "Stateside", música que Alysa Liu usou em sua apresentação olímpica em janeiro deste ano.

Agora, Zara volta com "Midnight Sun: Girls Trip", uma versão deluxe do álbum do ano passado.

Quando será lançada a versão deluxe de 'Midnight Sun'

O LP tem lançamento previsto para o dia 1º de maio, de acordo com a Sony Music.

Embora poucos detalhes sobre o projeto tenham sido revelados, Zara movimentou os fãs ao longo da semana passada com publicações que despertaram especulações.

Em uma das imagens ela segura um mapa “Girls Trip” com 12 ícones de flores espalhados pelo mundo — fãs acreditam que cada um representa uma participação especial. A artista também compartilhou fotos de uma mala com a legenda: “Arrumada e pronta para minha Girls Trip”.

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Confira a capa do novo álbum

A artista também compartilhou a capa do projeto, que a mostra sobre um carro rosa em uma estrada aberta. Confira:

'Girls Trip': versão deluxe do álbum 'Midnight Sun' será lançada 1º de maio (Sony Music /Divulgação)

Hits com 'Midnight Sun'

Atualmente, "Midnight Sun" faz Zara emplacar três faixas na Billboard Hot 100: “Lush Life” (pico #35, com o clipe se aproximando de 1 bilhão de views), “Midnight Sun” (#39), e o feat. com PinkPantheress “Stateside” (#6), que alcançou o #1 no Billboard Global 200 e no Spotify Global Top 50 após a apresentação de Alysa Liu.

Em seu quarto álbum de estúdio, a artista pop sueca tinha um objetivo: “Eu queria que o álbum inteiro transmitisse a sensação de uma noite de verão que nunca acaba”, diz ela em comunicado da Sony Music. “Uma parte da minha alma é uma noite de verão sueca. Este disco engloba isso, como a vida é tão bela que nos faz chorar.”