Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Guns N’ Roses: quais músicas devem tocar nos shows no Brasil?

Banda retorna ao país com shows em nove cidades e repertório que equilibra hits históricos e músicas recentes

Guns N’ Roses: shows no Brasil prometem maratona de hits ( Kevin Mazur/Getty Images)

Guns N’ Roses: shows no Brasil prometem maratona de hits ( Kevin Mazur/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de abril de 2026 às 11h55.

O Guns N’ Roses inicia nesta semana sua nova passagem pelo Brasil, com uma série de nove shows que percorrem diferentes regiões do país. A turnê acontece menos de um ano após a última visita da banda, reforçando a forte conexão com o público brasileiro.

Com a formação liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo mantém a base dos shows recentes, conhecidos por apresentações longas e repertórios que ultrapassam 20 músicas.

Clássicos seguem como base do show

O coração do setlist deve continuar ancorado nos maiores sucessos da banda. Faixas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City” seguem como presença praticamente obrigatória nas apresentações.

Possível setlist dos shows no Brasil

Com base nas apresentações mais recentes, o repertório provável inclui:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Live and Let Die (cover de Wings)
  5. Slither (cover de Velvet Revolver)
  6. Chinese Democracy
  7. Pretty Tied Up
  8. It’s So Easy
  9. Yesterdays
  10. Double Talkin’ Jive
  11. Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
  12. Nothin’
  13. Dead Horse
  14. Perhaps
  15. Civil War
  16. Atlas
  17. Knockin’ on Heaven’s Door (cover de Bob Dylan)
  18. Solo de guitarra de Slash
  19. Sweet Child O’ Mine
  20. November Rain
  21. Patience
  22. New Rose (cover de The Damned)
  23. Down on the Farm (cover de UK Subs)
  24. Don’t Cry
  25. Nightrain
  26. Paradise City

O repertório pode sofrer pequenas alterações de cidade para cidade, algo comum na história da banda.

Acompanhe tudo sobre:Guns N' RosesMúsicaRock

Mais de Pop

A atriz e a esposa de Shakespeare: o elo entre duas Anne Hathaway

The Boys: que dia estreia última temporada da série?

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder ontem?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Esta única sigla da IA já vale trilhões de dólares — mas ninguém sabe seu significado

Tecnologia

A incrível engenharia do Oppo Find X que eliminou o vinco da tela dobrável com impressão 3D

Carreira

'Ignorar profissionais maduros é perder competitividade'; diz Adriano Lima especialista de RH

Ciência

Tartaruga Jonathan, o animal mais velho do mundo, não morreu: boato era golpe