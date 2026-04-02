Guns N’ Roses: quais músicas devem tocar nos shows no Brasil?

O Guns N’ Roses inicia nesta semana sua nova passagem pelo Brasil, com uma série de nove shows que percorrem diferentes regiões do país. A turnê acontece menos de um ano após a última visita da banda, reforçando a forte conexão com o público brasileiro.

Com a formação liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo mantém a base dos shows recentes, conhecidos por apresentações longas e repertórios que ultrapassam 20 músicas.

Clássicos seguem como base do show

O coração do setlist deve continuar ancorado nos maiores sucessos da banda. Faixas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City” seguem como presença praticamente obrigatória nas apresentações.

Possível setlist dos shows no Brasil

Com base nas apresentações mais recentes, o repertório provável inclui:

Welcome to the Jungle Mr. Brownstone Bad Obsession Live and Let Die (cover de Wings) Slither (cover de Velvet Revolver) Chinese Democracy Pretty Tied Up It’s So Easy Yesterdays Double Talkin’ Jive Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath) Nothin’ Dead Horse Perhaps Civil War Atlas Knockin’ on Heaven’s Door (cover de Bob Dylan) Solo de guitarra de Slash Sweet Child O’ Mine November Rain Patience New Rose (cover de The Damned) Down on the Farm (cover de UK Subs) Don’t Cry Nightrain Paradise City

O repertório pode sofrer pequenas alterações de cidade para cidade, algo comum na história da banda.