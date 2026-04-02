Guns N’ Roses: quais músicas devem tocar nos shows no Brasil?

Guns N’ Roses: shows no Brasil prometem maratona de hits ( Kevin Mazur/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de abril de 2026 às 11h55.
O Guns N’ Roses inicia nesta semana sua nova passagem pelo Brasil, com uma série de nove shows que percorrem diferentes regiões do país. A turnê acontece menos de um ano após a última visita da banda, reforçando a forte conexão com o público brasileiro.
Com a formação liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo mantém a base dos shows recentes, conhecidos por apresentações longas e repertórios que ultrapassam 20 músicas.
O coração do setlist deve continuar ancorado nos maiores sucessos da banda. Faixas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City” seguem como presença praticamente obrigatória nas apresentações.
Com base nas apresentações mais recentes, o repertório provável inclui:
O repertório pode sofrer pequenas alterações de cidade para cidade, algo comum na história da banda.