Quem é Zara Larsson? Cantora sueca vira assunto após polêmica na Wikipédia

A cantora sueca Zara Larsson voltou aos holofotes após reclamar publicamente da foto usada em sua página na Wikipédia. Em um vídeo publicado no TikTok, a artista afirmou que pretende continuar alterando a imagem para uma que considere mais favorável — movimento que gerou dezenas de edições e até a proteção temporária da página.

Mas quem é Zara Larsson e como ela se tornou um dos principais nomes do pop europeu da última década?

Início precoce na música

Zara Larsson nasceu em 16 de dezembro de 1997, em Estocolmo, na Suécia. Ela ganhou projeção nacional aos 10 anos ao vencer o programa de talentos Talang, versão sueca do Got Talent, em 2008.

Após a participação no reality, lançou músicas de forma independente e rapidamente chamou atenção da indústria musical local. O sucesso internacional, porém, viria alguns anos depois.

Hits globais

A carreira global de Larsson ganhou força em 2015, quando o single "Lush Life" se tornou um fenômeno mundial, alcançando o topo das paradas em diversos países.

Entre seus principais sucessos estão:

Never Forget You (com MNEK)

Symphony (com Clean Bandit)

Ain't My Fault

Ruin My Life

O álbum "So Good" (2017) consolidou sua presença no mercado mundial e reforçou seu posicionamento no pop dançante com influências de R&B.

Desde então, a cantora lançou "Poster Girl" (2021) e "Venus" (2024), mantendo relevância nas plataformas de streaming e festivais internacionais.

Larsson é reconhecida por unir batidas dançantes a letras que abordam independência feminina, autoestima e liberdade emocional. Ao longo da carreira, também se posicionou sobre temas sociais, especialmente igualdade de gênero.

Com início precoce na televisão, consolidação nas plataformas digitais e forte presença nas redes sociais, a cantora mantém relevância quase uma década após seu primeiro grande hit global.

Influência no Carnaval 2026

A estética performática da cantora também ultrapassa os palcos e influencia tendências de moda. No Carnaval 2026, por exemplo, o chamado “estilo Zara Larsson” aparece como referência em fantasias autorais com pedrarias, miçangas, pérolas e brilho intenso.

As tendências do feriado apontam para produções feitas à mão, com forte inspiração no show business internacional. Bodies com aplicações de cristais, correntes e moedas de madrepérola ganham destaque, assim como maquiagens vibrantes, delineados gráficos e sombras coloridas — elementos associados às turnês monumentais do pop global.

O crochê, o upcycling e a personalização também reforçam um Carnaval mais criativo e consciente, aproximando a moda brasileira de referências internacionais como a estética de palco de Zara Larsson.