Dave Grohl: do Nirvana ao Foo Fighters, a trajetória do astro que volta ao Rock in Rio hoje

Dave Grohl construiu uma carreira que parece dividida em duas vidas. Na primeira, foi o baterista de uma das bandas mais influentes dos anos 1990. Na segunda, tornou-se vocalista, guitarrista e líder de um dos maiores grupos de rock das décadas seguintes.

Entre o Nirvana e o Foo Fighters, porém, existe uma história de perda, recomeço e busca por uma identidade própria.

Do punk ao Nirvana

Dave Grohl nasceu em 14 de janeiro de 1969, em Warren, Ohio, e cresceu na região de Washington, D.C. Ainda adolescente, entrou para a cena punk e passou por diferentes bandas até chegar ao Scream, grupo de hardcore que lhe deu experiência em turnês e consolidou sua formação como baterista.

Em 1990, Grohl recebeu o convite para integrar o Nirvana, substituindo Chad Channing. Kurt Cobain e Krist Novoselic já formavam a dupla central da banda, mas a chegada do novo baterista ajudou a estabelecer a formação que entraria para a história.

Pouco depois, o grupo gravaria "Nevermind", álbum lançado em 1991, que transformou o Nirvana em um fenômeno mundial.

O sucesso de 'Nevermind'

Com músicas como "Smells Like Teen Spirit", "Nevermind" levou o grunge ao centro da indústria musical e transformou Cobain, Novoselic e Grohl em estrelas internacionais.

Grohl permaneceu no Nirvana até 1994. Nesse período, também começou a compor suas próprias músicas, algumas delas registradas em gravações caseiras.

Uma delas era "Friend of a Friend", escrita durante o período em que Grohl morou com Cobain em Olympia, Washington. Em entrevista à revista Q, ele contou que os dois passavam horas acordados enquanto Grohl experimentava composições em um gravador de quatro canais.

A experiência seria importante para o que viria depois.

A morte de Kurt Cobain

O Nirvana chegou ao fim após a morte de Kurt Cobain, em abril de 1994. Grohl passou meses afastado da música e contou posteriormente que guardou seus instrumentos e teve dificuldade até para ouvir rádio.

Em entrevista à PBS, em 2021, ele relembrou uma viagem à Irlanda feita naquele período. Enquanto dirigia por uma região isolada, viu um homem pedindo carona, usando uma camiseta de Kurt Cobain.

A imagem fez Grohl perceber que não conseguiria se afastar da música. "Foi quando percebi que não posso fugir disso. Preciso voltar para casa, pegar meus instrumentos e continuar fazendo música, porque ela salvou minha vida durante toda a minha vida e acho que poderia fazer isso novamente. Então voltei para casa e comecei o Foo Fighters."

O Foo Fighters nasce em segredo

As primeiras gravações do Foo Fighters foram feitas por Grohl praticamente sozinho. Ele tocou os instrumentos e registrou as músicas sem revelar inicialmente que era o responsável pelo projeto.

A intenção era lançar o material sem transformar o trabalho em uma grande operação envolvendo sua imagem ou o passado no Nirvana.

O projeto acabou ganhando vida própria. Em 1995, o primeiro álbum, "Foo Fighters", chegou às lojas e marcou a transformação de Grohl de baterista em líder de uma banda.

A mudança também representou uma forma de lidar com o período que havia acabado. Em entrevista à NME, Grohl explicou que sua relação com o Nirvana continuava sendo fundamental para entender sua trajetória: "Não há dúvida de que eu não estaria fazendo o que faço hoje se não fosse pelo Nirvana."

Na mesma entrevista, ele destacou a necessidade de construir uma identidade própria: "Eu devo tudo a Butch, Kurt e Krist, mas é importante para mim encontrar meu próprio território."

As declarações foram feitas durante a divulgação de "Wasting Light", álbum de 2011 que também contou com a participação de Krist Novoselic.

De baterista a vocalista

A mudança de função trouxe outro desafio. Grohl passou a cantar e tocar guitarra enquanto liderava uma banda criada a partir de suas próprias composições.

Em entrevista à PBS, ele brincou com a ideia de ser chamado de cantor: "Primeiro, eu tiraria cantor dessa lista, porque basicamente passo três horas por noite correndo por aí e gritando."

Na mesma conversa, explicou por que ainda se identifica tanto com a bateria: "Quando estou tocando bateria, sinto que estou dançando. Não preciso pensar. Posso simplesmente tocar."

Para Grohl, a guitarra e a bateria ocupam espaços diferentes na sua relação com a música. A guitarra foi seu primeiro instrumento, enquanto a bateria se tornou uma extensão mais instintiva de sua maneira de tocar.

'The Colour and the Shape' consolida a banda

O segundo álbum do Foo Fighters, "The Colour and the Shape", lançado em 1997, estabeleceu definitivamente a banda no cenário internacional.

"Everlong" tornou-se um dos maiores sucessos do grupo e ajudou a criar uma identidade própria para Grohl, distante da associação permanente com o Nirvana.

Também foi nesse período que Taylor Hawkins assumiu a bateria. A parceria entre Hawkins e Grohl se tornaria uma das relações mais marcantes da história do Foo Fighters.

O Foo Fighters seguiu crescendo ao longo dos anos seguintes. Álbuns como "There Is Nothing Left to Lose", "One by One", "In Your Honor", "Echoes, Silence, Patience & Grace" e "Wasting Light" consolidaram Grohl como um dos principais nomes do rock contemporâneo.

Ele também participou de projetos paralelos, tocou com outros artistas e formou o Them Crooked Vultures ao lado de Josh Homme e John Paul Jones.

A morte de Taylor Hawkins

Em 25 de março de 2022, Taylor Hawkins morreu aos 50 anos, durante uma passagem do Foo Fighters por Bogotá, na Colômbia. A notícia interrompeu a turnê da banda e abriu um dos períodos mais difíceis da carreira de Dave Grohl.

Ao longo de 25 anos, o baterista deixou de ser apenas um membro da banda e se tornou um dos principais parceiros musicais de Grohl.

A relação entre os dois também ultrapassava o palco. Hawkins participou de projetos paralelos de Grohl, enquanto os dois mantiveram uma parceria criativa que se estendeu por diferentes fases do Foo Fighters.

Após a morte do baterista, Grohl falou sobre o impacto da perda em diferentes ocasiões. Durante os shows tributo realizados em Londres e Los Angeles, em 2022, o vocalista relembrou a amizade entre os dois e a importância de Hawkins para a história da banda.

Em entrevista à Rolling Stone, Grohl descreveu Hawkins como alguém que mudou sua maneira de enxergar o Foo Fighters e o próprio ato de tocar. "Ele era meu melhor amigo, meu irmão. Ele era meu parceiro."

A morte de Hawkins também mudou a dinâmica do grupo. Em 2023, o Foo Fighters anunciou Josh Freese como novo baterista e retomou as apresentações ao vivo. Freese deixou a banda em 2025, e Ilan Rubin assumiu a bateria e passou a integrar a formação atual da banda.

A nova formação representou mais um recomeço para Grohl. Décadas depois de enfrentar o fim do Nirvana, ele voltou a lidar com a perda de um parceiro central de sua trajetória musical.

Foo Fighters volta ao Rock in Rio em 2026

Sete anos depois da última apresentação no festival, Dave Grohl retorna ao Palco Mundo nesta sexta-feira, 4, para comandar o Foo Fighters no encerramento da primeira noite do Rock in Rio 2026. O show está marcado para começar às 0h05 da madrugada de sábado.

A apresentação acontece em um momento simbólico para a banda. Em 2026, o Foo Fighters celebra 31 anos de carreira e chega ao festival com uma nova fase, marcada pelo lançamento de "Your Favorite Toy" e por uma turnê mundial. O grupo também soma 15 Grammys e entrou para o Rock & Roll Hall of Fame em 2021.

Nesta edição, a banda encerra uma noite dedicada ao rock no Palco Mundo. Antes do Foo Fighters, se apresentam Nova Twins, às 16h40, The Hives, às 19h, e Rise Against, às 21h20.

Dave Grohl e companhia já têm data para voltar ao Brasil

A passagem do Foo Fighters pelo Brasil vai continuar em 2027. A banda já tem duas apresentações marcadas no país.

Em Belo Horizonte, o grupo se apresenta na Arena MRV, no dia 18 de fevereiro, enquanto em São Paulo se apresenta no dia 20 de fevereiro, no MorumBIS. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.