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Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows desta segunda-feira, 7

Elton John faz apresentação única na América Latina; veja como acompanhar de casa

Rock in Rio 2026: Elton John faz apresentação única na América Latina no Palco Mundo nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Elton John faz apresentação única na América Latina no Palco Mundo nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h01.

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O Rock in Rio 2026 tem seu quarto dia nesta segunda-feira, 7, no Rio de Janeiro, e quem não vai à Cidade do Rock também poderá acompanhar os shows de casa. O festival terá transmissões ao vivo na TV e pela internet, com opções gratuitas e por assinatura.

A programação acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra. Nesta segunda, o Palco Mundo tem Elton John como atração principal, às 23h, em apresentação única na América Latina.

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. Nesta segunda-feira, a programação tem horários diferentes dos demais dias do festival.

  • Multishow: transmissão a partir das 14h45, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 16h20, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos do dia, que vai ao ar nesta segunda após o Jornal da Globo.

Como assistir ao Rock in Rio 2026 de graça e ao vivo

Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.

Quando começa e termina o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O Global Village, dedicado à diversidade cultural, tem programação própria nesta segunda-feira, com João Bosco encerrando os shows do espaço às 19h10, mas não integra a lista de palcos com transmissão confirmada.

A programação também poderá ser acompanhada com transmissões ao vivo pela TV e pela internet. Além dos shows, o público terá acesso a diferentes sinais de cobertura do festival, conforme a plataforma escolhida.

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