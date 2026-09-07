Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows desta segunda-feira, 7

Rock in Rio 2026: Elton John faz apresentação única na América Latina no Palco Mundo nesta segunda-feira, 7 (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h01.
O Rock in Rio 2026 tem seu quarto dia nesta segunda-feira, 7, no Rio de Janeiro, e quem não vai à Cidade do Rock também poderá acompanhar os shows de casa. O festival terá transmissões ao vivo na TV e pela internet, com opções gratuitas e por assinatura.
A programação acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra. Nesta segunda, o Palco Mundo tem Elton John como atração principal, às 23h, em apresentação única na América Latina.
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. Nesta segunda-feira, a programação tem horários diferentes dos demais dias do festival.
Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.
Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.
A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.
O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O Global Village, dedicado à diversidade cultural, tem programação própria nesta segunda-feira, com João Bosco encerrando os shows do espaço às 19h10, mas não integra a lista de palcos com transmissão confirmada.
A programação também poderá ser acompanhada com transmissões ao vivo pela TV e pela internet. Além dos shows, o público terá acesso a diferentes sinais de cobertura do festival, conforme a plataforma escolhida.